10 самых удивительных научных открытий 2022 года

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В 2022 году было сделано множество научных достижений — от пересадки человеку свиного сердца до возможности перенаправить астероид с его курса при помощи столкновения с космическим аппаратом. Эти и другие замечательные открытия — в нашем списке.
1. Пересадка сердца генетически модифицированной свиньи человеку
11 января 2022 года 57-летний Дэвид Беннетт стал первым пациентом в мире, которому пересадили сердце от генетически модифицированной свиньи. Страдающий тяжелой, угрожающей жизни аритмией пациент перенес девятичасовую экспериментальную операцию в Медицинском центре Университета Мэриленда в Балтиморе (США).
Хирурги использовали сердце свиньи, подвергшейся редактированию генов, чтобы снизить вероятность того, что иммунная система человека отторгнет этот орган.
Хирурги использовали сердце свиньи, подвергшейся редактированию генов, чтобы снизить вероятность того, что иммунная система человека отторгнет этот орган.
Операция прошла успешно и поначалу состояние Беннетта значительно улучшилось. К сожалению, через два месяца ему стало хуже и в марте он скончался. Причиной стал свиной цитомегаловирус. Несмотря на это, врачи называют проведенную операцию переломным событием для мира медицины.
2. Планетарная защита: эксперимент по отклонению астероида Диморф
26 сентября космический зонд Double Asteroid Redirection Test (DART) намеренно врезался в астероид Диморф (Dimorphos) и сбил его с курса. Диморф, астероид-спутник в системе двойных астероидов Дидимос, находится примерно в 11 миллионов км от Земли.
Это было первое в мире испытание техники смягчения кинетического удара с использованием объекта для отклонения астероида, не представляющего угрозы для Земли, и изменения его орбиты. Есть надежда, что когда-нибудь она сможет стать стратегией защиты нашей планеты от будущих угроз из космоса, если это потребуется.
3. В Африке нашли останки древнейших динозавров
Летом палеонтологи обнаружили останки самого старого динозавра, когда-либо найденного в Африке. Существо, получившее название Mbiresaurus raathi, было около двух метров в длину, весило от 10 до 30 кг и бродило по Зимбабве 230 миллионов лет назад.
Анализ окаменелостей показал, что это был вид зауроподоморфа, родственника зауропода, который ходил на четырех ногах, имел зазубренные зубы, длинную шею и хвост.
По мнению ученых, открытие Mbiresaurus raathi заполняет критический географический пробел в летописи окаменелостей древнейших динозавров и демонстрирует силу полевых исследований, основанных на гипотезах, для проверки предсказаний о древнем прошлом.
Анализ окаменелостей показал, что это был вид зауроподоморфа, родственника зауропода, который ходил на четырех ногах, имел зазубренные зубы, длинную шею и хвост.
По мнению ученых, открытие Mbiresaurus raathi заполняет критический географический пробел в летописи окаменелостей древнейших динозавров и демонстрирует силу полевых исследований, основанных на гипотезах, для проверки предсказаний о древнем прошлом.
4. В Канаде нашли "почти полную" мумию шерстистого мамонтенка
Окаменелости мамонтенка, жившего более 30 000 лет назад, были обнаружены в июне 2022 года на Юконе. Правительство Юкона заявило, что это самая полная мумия мамонта, найденная в Северной Америке, и только вторая подобная находка в мире.
Шерстистые мамонты бродили по Юкону еще 5000 лет назад. Найденный мамонтенок получил имя "Нун чо га", что на языке хань означает "большой детеныш". Он был заморожен в вечной мерзлоте, в результате чего его останки мумифицировались. Сохранилась и кожа, и клочки шерсти. Дальнейший анализ показал, что это самка и она жила рядом с дикими лошадьми, пещерными львами и гигантскими степными бизонами, которые когда-то, тысячи лет назад, также бродили по Юкону.
5. Выращенные в лаборатории клетки мозга научили играть в видеоигры
Классическая видеоигра Pong на тему настольного тенниса была новаторской и чрезвычайно популярной в 1972 году. И вот, 50 лет спустя, эту игру освоил очередной мозг. Примечательно то, что это были клетки человеческого мозга, выращенные в лаборатории. И они оказались способны перемещать ракетку вертикально по экрану, чтобы отбивать мяч.
Исследователи из мельбурнского стартапа Cortical Labs впервые доказали, что 800 000 клеток мозга могут выполнять целенаправленные задачи — в данном случае играть в Pong. Полученные данные свидетельствуют о том, что даже клетки мозга в чашке Петри могут проявлять врожденный интеллект, изменяя свое поведение с течением времени.
Исследователи из мельбурнского стартапа Cortical Labs впервые доказали, что 800 000 клеток мозга могут выполнять целенаправленные задачи — в данном случае играть в Pong. Полученные данные свидетельствуют о том, что даже клетки мозга в чашке Петри могут проявлять врожденный интеллект, изменяя свое поведение с течением времени.
6. В крови человека обнаружили микропластик
В последнее время проблема пластиковых отходов и их воздействия на окружающую среду становится все острее и острее. В частности, ученые изучают микропластик — крошечные кусочки пластика диаметром менее 5 мм — и места их обнаружения, в том числе такие далекие, как Антарктида. Вызывает тревогу то, что микропластик был также впервые обнаружен прямо внутри нас. Его нашли в крови человека.
Исследователи в Нидерландах взяли образцы крови у 22 анонимных здоровых взрослых доноров и проанализировали их на наличие частиц размером до 0,0005 мм. У 17 из 22 добровольцев (77,2%) в крови был обнаружен микропластик. Микропластик также впервые был обнаружен в легких живых людей в этом году, что доказывает, что мы вдыхаем эти частицы из воздуха.
Исследователи в Нидерландах взяли образцы крови у 22 анонимных здоровых взрослых доноров и проанализировали их на наличие частиц размером до 0,0005 мм. У 17 из 22 добровольцев (77,2%) в крови был обнаружен микропластик. Микропластик также впервые был обнаружен в легких живых людей в этом году, что доказывает, что мы вдыхаем эти частицы из воздуха.
7. Новый космический телескоп сделал свои первые снимки
В июле мир увидел беспрецедентные снимки, сделанные космической обсерваторией НАСА "Джеймс Уэбб". Среди них было изображение, показывающее молодые звезды в туманности Киля, где ультрафиолетовое излучение и звездные ветры формируют колоссальные стены из пыли и газа.
Также летом "Уэбб" наконец прислал свои первые изображения ранней Вселенной. Поклонникам астрономии были представлены потрясающе четкие изображения "звездного питомника", умирающей звезды, окутанной пылью, и "космического танца" между группой галактик.
Также летом "Уэбб" наконец прислал свои первые изображения ранней Вселенной. Поклонникам астрономии были представлены потрясающе четкие изображения "звездного питомника", умирающей звезды, окутанной пылью, и "космического танца" между группой галактик.
Изображения "Уэбба" были провозглашены "рассветом новой эры в астрономии".
Инфракрасные возможности телескопа означают, что он может "заглянуть в прошлое" с точностью до 100–200 миллионов лет после Большого взрыва, что позволяет ему делать снимки самых первых звезд, засиявших во Вселенной более 13,5 миллиардов лет назад.
Инфракрасные возможности телескопа означают, что он может "заглянуть в прошлое" с точностью до 100–200 миллионов лет после Большого взрыва, что позволяет ему делать снимки самых первых звезд, засиявших во Вселенной более 13,5 миллиардов лет назад.
8. Геном человека, наконец, завершен
Потребовалось два десятилетия, но в 2022 году геном человека был наконец полностью нанесен на карту.
В апреле исследователи опубликовали последовательность примерно из 3 миллиардов оснований (или "букв") без пробелов в ДНК одного человека, спустя 20 лет после того, как был создан первый черновик. Они сказали, что полная последовательность оснований в нашей ДНК без пропусков имеет решающее значение для понимания геномной изменчивости человека и генетического вклада в определенные заболевания.
В дополнение к медицинским последствиям, полный геном также помогает ответить на вопрос, что делает нас людьми. Исследователи предположили, что некоторые из генов, которые были пробелами в исходном геноме, имеют решающее значение для увеличения размера мозга у людей по сравнению с другими приматами.
Работа была выполнена консорциумом Telomere to Telomere (T2T), в который вошли исследователи из Национального исследовательского института генома человека (NHGRI), Калифорнийского университета в Санта-Круз (UCSC) и Вашингтонского университета в Сиэтле.
Недавно завершенный геном, получивший название T2T-CHM13, теперь доступен через онлайн-браузер UCSC Genome Browser.
В апреле исследователи опубликовали последовательность примерно из 3 миллиардов оснований (или "букв") без пробелов в ДНК одного человека, спустя 20 лет после того, как был создан первый черновик. Они сказали, что полная последовательность оснований в нашей ДНК без пропусков имеет решающее значение для понимания геномной изменчивости человека и генетического вклада в определенные заболевания.
В дополнение к медицинским последствиям, полный геном также помогает ответить на вопрос, что делает нас людьми. Исследователи предположили, что некоторые из генов, которые были пробелами в исходном геноме, имеют решающее значение для увеличения размера мозга у людей по сравнению с другими приматами.
Работа была выполнена консорциумом Telomere to Telomere (T2T), в который вошли исследователи из Национального исследовательского института генома человека (NHGRI), Калифорнийского университета в Санта-Круз (UCSC) и Вашингтонского университета в Сиэтле.
Недавно завершенный геном, получивший название T2T-CHM13, теперь доступен через онлайн-браузер UCSC Genome Browser.
9. Впервые получено изображение тени черной дыры в центре Млечного Пути
В мае 2022 года астрономы представили первое в истории изображение сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. На снимке был показан Стрелец A*, масса которого примерно в 4,3 миллиона раз превышает массу Солнца и который находится на расстоянии около 27 000 световых лет от Земли.
Это произошло чуть более чем через три года после того, как те же самые астрономы сделали первую в истории фотографию черной дыры.
Две черные дыры имеют поразительное сходство, несмотря на то, что Стрелец A* в 2000 раз меньше Мессье 87, расположенного в далекой галактике на расстоянии 55 миллионов световых лет.
Две черные дыры имеют поразительное сходство, несмотря на то, что Стрелец A* в 2000 раз меньше Мессье 87, расположенного в далекой галактике на расстоянии 55 миллионов световых лет.
10. Палеонтологи нашли останки динозавра, который погиб в день падения на Землю астероида 66 млн лет назад
В апреле 2022 года палеонтологи сообщили, что обнаружили первые в истории окаменелые останки динозавра, который был убит в день падения массивного астероида на Землю 66 миллионов лет назад.
Нога тецелозавра — маленького травоядного — была обнаружена рядом с фрагментом космического камня, убившего его. Эксперты полагают, что конечность с кожей, скорее всего, была «оторвана» при падении астероида Чиксулуб, а затем похоронена в упавших обломках в день падения.
Находка была сделана на участке окаменелостей Танис в американском штате Северная Дакота, известном как "формация Хелл-Крик". Это место, которое было впервые обнаружено в 2008 году, весьма необычно: оно как будто фиксирует события с первых минут до нескольких часов после падения астероида Чиксулуб в мельчайших подробностях.
Нога тецелозавра — маленького травоядного — была обнаружена рядом с фрагментом космического камня, убившего его. Эксперты полагают, что конечность с кожей, скорее всего, была «оторвана» при падении астероида Чиксулуб, а затем похоронена в упавших обломках в день падения.
Находка была сделана на участке окаменелостей Танис в американском штате Северная Дакота, известном как "формация Хелл-Крик". Это место, которое было впервые обнаружено в 2008 году, весьма необычно: оно как будто фиксирует события с первых минут до нескольких часов после падения астероида Чиксулуб в мельчайших подробностях.
Сферулы (стеклянные шарики земной породы) упали с неба менее чем через час после знаменитого удара Чиксулуб и сейчас хранятся в Танисе.
Палеонтологи заявили, что это первая находка окаменелостей динозавра, ставшего жертвой знаменитого удара астероида, оставившего ударный кратер шириной 150 км в том месте, где сегодня находится Мексиканский залив. Они также сказали, что, по их мнению, они обнаружили крошечный фрагмент космического камня, который положил конец эпохе динозавров и привел к появлению млекопитающих.
Палеонтолог из Манчестерского университета Роберт ДеПальма, который сделал это открытие, заявил, теперь можно предоставить первое в истории физическое доказательство того, что динозавры были убиты ударом астероида в конце мелового периода.
Палеонтологи заявили, что это первая находка окаменелостей динозавра, ставшего жертвой знаменитого удара астероида, оставившего ударный кратер шириной 150 км в том месте, где сегодня находится Мексиканский залив. Они также сказали, что, по их мнению, они обнаружили крошечный фрагмент космического камня, который положил конец эпохе динозавров и привел к появлению млекопитающих.
Палеонтолог из Манчестерского университета Роберт ДеПальма, который сделал это открытие, заявил, теперь можно предоставить первое в истории физическое доказательство того, что динозавры были убиты ударом астероида в конце мелового периода.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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