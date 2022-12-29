10 самых удивительных научных открытий 2022 года

Потребовалось два десятилетия, но в 2022 году геном человека был наконец полностью нанесен на карту.



В апреле исследователи опубликовали последовательность примерно из 3 миллиардов оснований (или "букв") без пробелов в ДНК одного человека, спустя 20 лет после того, как был создан первый черновик. Они сказали, что полная последовательность оснований в нашей ДНК без пропусков имеет решающее значение для понимания геномной изменчивости человека и генетического вклада в определенные заболевания.



В дополнение к медицинским последствиям, полный геном также помогает ответить на вопрос, что делает нас людьми. Исследователи предположили, что некоторые из генов, которые были пробелами в исходном геноме, имеют решающее значение для увеличения размера мозга у людей по сравнению с другими приматами.



Работа была выполнена консорциумом Telomere to Telomere (T2T), в который вошли исследователи из Национального исследовательского института генома человека (NHGRI), Калифорнийского университета в Санта-Круз (UCSC) и Вашингтонского университета в Сиэтле.



Недавно завершенный геном, получивший название T2T-CHM13, теперь доступен через онлайн-браузер UCSC Genome Browser.