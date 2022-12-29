FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 1836 постов • 730 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука
10 самых удивительных научных открытий 2022 года

10 самых удивительных научных открытий 2022 года

Автор:
29 декабря 2022 16:19
Сообщество : Наука
Метки: 2022   Итоги года   интересно   итоги года 2022   наука   научные достижения   научные открытия   научные разработки   познавательно   прорывы   
936
12
4
В 2022 году было сделано множество научных достижений — от пересадки человеку свиного сердца до возможности перенаправить астероид с его курса при помощи столкновения с космическим аппаратом. Эти и другие замечательные открытия — в нашем списке.

8. Геном человека, наконец, завершен

Потребовалось два десятилетия, но в 2022 году геном человека был наконец полностью нанесен на карту.

В апреле исследователи опубликовали последовательность примерно из 3 миллиардов оснований (или "букв") без пробелов в ДНК одного человека, спустя 20 лет после того, как был создан первый черновик. Они сказали, что полная последовательность оснований в нашей ДНК без пропусков имеет решающее значение для понимания геномной изменчивости человека и генетического вклада в определенные заболевания.

В дополнение к медицинским последствиям, полный геном также помогает ответить на вопрос, что делает нас людьми. Исследователи предположили, что некоторые из генов, которые были пробелами в исходном геноме, имеют решающее значение для увеличения размера мозга у людей по сравнению с другими приматами.

Работа была выполнена консорциумом Telomere to Telomere (T2T), в который вошли исследователи из Национального исследовательского института генома человека (NHGRI), Калифорнийского университета в Санта-Круз (UCSC) и Вашингтонского университета в Сиэтле.

Недавно завершенный геном, получивший название T2T-CHM13, теперь доступен через онлайн-браузер UCSC Genome Browser.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: 2022   Итоги года   интересно   итоги года 2022   наука   научные достижения   научные открытия   научные разработки   познавательно   прорывы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

88684



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Скромность – не порок: известные актёры, не заразившиеся звёздной болезнью
Скромность – не порок: известные актёры, не заразившиеся звёздной болезнью
Поджигателям военкомата в Нижневартовске переквалифицировали статью на теракт
Поджигателям военкомата в Нижневартовске переквалифицировали статью на теракт
Набирающие популярность в сообществах
Царский ужин: какую рыбу подавали на стол Ивана Грозного
Царский ужин: какую рыбу подавали на стол Ивана Грозного
Расстрелявшие цыганскую семью в донецкой Макеевке должны получить вплоть до пожизненного
Расстрелявшие цыганскую семью в донецкой Макеевке должны получить вплоть до пожизненного
iPhone 12 Pro уцелел после спадения с 26 этажа (2 фото)
iPhone 12 Pro уцелел после спадения с 26 этажа (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Это на Новый год

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#кино#животные#подборка#Спорт#Прошлое#фильм#люди#сарказм#улыбнуло
#Юмор#история#Прикол#интересное#забавно#Ynews#зима#Приколы#США#фильмы
#интересно#факты#новый год#позитив#праздник#Москва#картинки#ретро#фотографии#удивительно
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить Антикитерский механизм: древний небесный калькулятор Антикитерский механизм: древний небесный калькулятор 20 самых невероятных фактов, подтвержденных наукой 20 самых невероятных фактов, подтвержденных наукой Подводный вулкан Тонга переплюную Царь-бомбу Подводный вулкан Тонга переплюную Царь-бомбу Лемурия: мифический затерянный континент, который оказался реальным (почти) Лемурия: мифический затерянный континент, который оказался реальным (почти) Ученые обнаружили рак у беременной египетской мумии Ученые обнаружили рак у беременной египетской мумии

На что жалуетесь?

Вернуться