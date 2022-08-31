Леди Дай: 2200-летняя мумия, в чьих венах до сих пор есть кровь

Найти мумию в таком хорошем состоянии — действительно редкая удача. Однако археологам требуется гораздо больше, чем просто мумифицированное тело, чтобы нарисовать полную картину жизни умершего. К счастью, гробница леди Дай также помогла им установить, кем была эта женщина. В частности, содержимое ее гробницы и то, как именно она была мумифицирована.

Археологи установили, что это 2200-летняя мумия китайской аристократки, а точнее жены вельможи времен династии Хань Ли Цана. Ее звали Синь Чжуй, и она умерла между 178 и 145 годами до нашей эры в возрасте от 50 до 52 лет.