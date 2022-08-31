Леди Дай: 2200-летняя мумия, в чьих венах до сих пор есть кровь

Каждый археолог мечтает отыскать древние артефакты, и особенно приятно, когда это целые гробницы, заполненные редкими предметами. А еще лучше — найти мумию внутри гробницы. Так что, когда археологи обнаружили гробницу Леди Дай, они, можно сказать, сорвали куш. Ее мумия — одна из наиболее хорошо сохранившихся в истории, что позволило исследователям без труда установить, кем она была и как жила.
Найти мумию в таком хорошем состоянии — действительно редкая удача. Однако археологам требуется гораздо больше, чем просто мумифицированное тело, чтобы нарисовать полную картину жизни умершего. К счастью, гробница леди Дай также помогла им установить, кем была эта женщина. В частности, содержимое ее гробницы и то, как именно она была мумифицирована.
Археологи установили, что это 2200-летняя мумия китайской аристократки, а точнее жены вельможи времен династии Хань Ли Цана. Ее звали Синь Чжуй, и она умерла между 178 и 145 годами до нашей эры в возрасте от 50 до 52 лет.
В 1971 году ее гробницу случайно обнаружили рабочие, копавшие землю возле бомбоубежища. Этот археологический памятник называется Мавандуй и располагается недалеко от китайского города Чанша. Гробница помогла археологам воссоздать подробную историю «рациона питания, методов ведения сельского хозяйства, методов охоты, одомашнивания животных, производства и приготовления пищи, культивирования рецептов, а также понимания на структурном уровне развития одной из величайших и устойчивых кухонь мира».
Найденные в гробнице артефакты также помогли определить статус и образ жизни Леди Дай. Внутри гробницы и вокруг мумии археологи нашли среди прочего вышитые шелковые одежды, изящные рукавицы, специи, цветы, благовония, косметику, музыкальные инструменты, книги и скрижали о здоровье. Очевидно, что Леди Дай вела роскошный образ жизни, который она хотела продолжить и на том свете.
Состояние, в котором археологи нашли Леди Дай, было поистине невероятным. Ее тело настолько хорошо сохранилось, что напоминало тело недавно умершего человека — у него почти не было признаков трупного окоченения. После эксгумации ее тела было обнаружено, что ее кожа все еще была влажной и эластичной, а суставы гибкими, и даже волосы в носу и ресницы все еще оставались нетронутыми. В ее пищеводе, желудке и кишечнике были обнаружены непереваренные семена дыни, и даже через 2200 лет в ее венах все еще была кровь — как позже выяснилось, второй группы.
Невероятное состояние тела Леди Дай обусловлено необычным процессом мумификации. Леди Дай была найдена похороненной на глубине 12 метров в четырех саркофагах. Она была туго завернута в 20 слоев шелка и погружена в 80 литров неизвестной кислой жидкости, содержащей магний. Ее саркофаги были заполнены влагопоглощающим углем и запечатаны глиной, чтобы не допустить проникновения кислорода и бактерий.
Благодаря этому чрезвычайно тщательному и эффективному процессу мумификации археологи смогли создать один из самых полных медицинских профилей древнего человека в истории.
Археологи смогли провести полное вскрытие мумии, которое показало, что Леди Дай страдала от ряда проблем со здоровьем, которые способствовали ее ранней смерти. Для начала она вела роскошный образ жизни, из-за которого страдала ожирением. Диета и отсутствие физических упражнений способствовали развитию коронарного тромбоза и атеросклероза. В итоге она скончалась от сердечного приступа, но у нее также был диабет, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, заболевания печени и камни в желчном пузыре.
Внутри гробницы Леди Дай было найдено погребальное знамя, на котором она была изображена с тростью. Ученые установили, что у нее был сросшийся диск в позвоночнике, который мог вызывать сильную боль в спине. Из-за этого ей, скорее всего, было тяжело ходить, что, конечно же, не помогло ее и без того малоподвижному образу жизни. Все эти факторы привели к тому, что Леди Дай умерла относительно молодой.
Состояние мумии Леди Дай начало ухудшаться вскоре после ее обнаружения из-за воздействия кислорода, когда ее тело извлекли из жидкости и четырех саркофагов. Эксперты смогли замедлить разложение ее тела благодаря специальному раствору, введенному ей в вены. Она остается в хорошем состоянии, достаточно похожем на то, в котором она была найдена.
Леди Дай сейчас хранится в музее провинции Хунань, где все желающие могут взглянуть на одну из самых хорошо сохранившихся мумий в мире.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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2. 2к лет это теперь древний?
Так-то у любого трупа признаков окоченения не будет через пару-тройку дней...