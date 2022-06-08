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Необычное явление в советском обещпите: буфет без продавца

Необычное явление в советском обещпите: буфет без продавца

Автор:
08 июня 2022 08:54
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Буфет   Еда   СССР   люди   обещпит   факты   фото   
887
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Ближе к концу 50-х гг. руководство СССР пришло к выводу, что социализм в стране одержал полную и безоговорочную победу, и значит, пришла пора строить коммунистическое общество. Была разработана масштабная программа перевода общественных отношений на "рельсы" коммунистического доверия друг другу, и частью этой программы был интересный эксперимент, проходящий в формате "торговля без продавцов".


В первую очередь это нововведение коснулось точек общественного питания: так называемые "буфеты без продавцов" были первыми ласточками этого эксперимента. Буфеты обычно являлись филиалом столовых и ресторанов, могли быть организованы в заводских цехах, кинотеатрах, учебных заведениях, на ж/д станциях, местах общественных гуляний и т.д.

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В отличие от кафе, столовых и ресторанов, блюда в буфетах не готовили, а предлагали покупателю уже готовые холодные закуски, небольшой ассортимент горячих блюд, кондитерские изделия, прохладительные напитки, чай/кофе, доставляемые с кухонь тех предприятий, филиалами которых эти буфеты являлись.

Буфеты без продавцов были устроены очень просто: в специально отведенном помещении сдвигали вместе 3-4 обеденных стола, накрывали их скатертями и расставляли тарелки с закусками, выпечкой, холодными и горячими напитками. Чай и кофе разливали либо по вместительным термосам, либо просто держали их в больших чайниках - формат буфета предусматривал не только отсутствие продавца-кассира, но и полное самообслуживание.

Рядом с буфетом размещались тарелки, стаканы, столовые приборы, открывалки для бутылок, щипцы для сахара, подносы и, конечно же, ящик для денег. В некоторых буфетах рядом с такой "кассой" еще клали счеты - в те времена считать на счетах умели даже школьники. Каждое блюдо/напиток в буфете имело ценник: посетитель делал свой выбор, согласно ценникам, подсчитывал итоговую стоимость, после чего опускал нужную сумму в ящик.

Иногда работу таких буфетов организовывали немного по-другому: в помещении устанавливали один длинный стол (до 24 мест), на середине стола размещали различные блюда, а горячие напитки располагали на отдельном столике. Стол сервировали заранее: тарелки, стаканы, приборы уже ждали посетителей. Человек брал по своему выбору стоящие на столе блюда, а после еды расплачивался, согласно ценникам.

Но надо сказать, что система "буфетов без продавцов" просуществовала недолго. Уже ближе к середине 60-х гг. стало понятно, что переходить на принципы коммунистического доверия пока рановато: недостача денег была слишком большой, уровень воровства продуктов и кухонной утвари вырос в несколько раз.

Периодически делались попытки возродить эту систему - в надежде, что уж теперь-то у народа вырос уровень сознательности и переход к торговле без продавцов наконец-то себя оправдает. Но, к сожалению, все новые попытки заканчивались такими же плачевными результатами. Так, например, в 70-е годы на одном крупном ленинградском промышленном предприятии подобный буфет открыли в столовой для руководителей.

Через некоторое время выяснилось, что в этом буфете наблюдается небольшая, но стабильная недостача. Руководство установило скрытое наблюдение и обнаружило, что два довольно высокопоставленных сотрудника регулярно вместо положенной суммы бросают в денежный ящик всего лишь пару мелких монеток. На ближайшей планерке обоим этим товарищам пришлось пережить не самые приятные минуты в своей жизни, а в торговом зале буфета вновь посадили кассиршу...

Может быть, кто-нибудь из читателей помнит такое советское явление, как буфеты без продавцов? Поделитесь воспоминаниями, как это было реализовано и насколько успешно?





Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Буфет   Еда   СССР   люди   обещпит   факты   фото   
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13  комментариев
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16k
Дядюшка Ау 2 часа назад
"Может быть, кто-нибудь из читателей помнит такое советское явление, как буфеты без продавцов?" (с)

Не, не помню. Помню автобусы без кассиров. Где деньги за проезд передавались абсолютно незнакомым людям, бесконтрольно бросались в кассу и выкручивались билеты. И система это существовала долго.
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17k
Пумба 8 минут назад
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389
Уля 11 минут назад
Смешно получается, вроде считается что тогда люди были честнее, а эксперимент с самообслуживанием провалился. А теперь вроде и люди не те, но кассы без кассиров - обычная практика.
Похоже что люди тогда в плане совести не сильно-то отличались от современных.
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12
Влад Уля 2 минуты назад
Люди всегда и везде одинаковы. Поведение людей определяется окружающей средой. Множество раз доказывалось,что человек - это животное,когда культурные цивилизованные люди попадали в экстремальные ситуации вроде военных конфликтов или природных катастроф. Вся шелуха определенных правил поведения слетала за пару дней. Бывало,что люди начинали вести себя как звери даже тогда,когда еще не наступал реальный голод или угроза здоровью.
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20k
sanchesS80 17 минут назад
"Крысы" будут всегда, при любой системе. Разве что их может быть больше/меньше.
Потихоньку и мы сейчас идём к терминалам самообслуживания - подошел, сам "отпикал" товары, оплатил по карте и на выход. Никто не контролирует и не перепроверяет. Во всяком случае у нас во Вкусвилле.
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6k
newegg Час назад
Никогда с подобным не встречался и о таком не слышал.
У нас на заводе была обычная советская столовка, разве что цены немного ниже городских.
Про то что все умели считать на счетах - враньё.
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16k
Алексей Теуш Час назад
Эх, взял бы я из тех времён: салат "Витаминный", борщ, котлету с пюре, 2 куска хлеба, булочку и компот из свежих яблок!
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309
elenika7812281 Алексей Теуш 24 минуты назад
Нет, лучше "Оливье", куриный суп и тефтели с рисом,а ещё чай и "Корзиночку". Две... "Корзиночки"...
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389
Уля Алексей Теуш 15 минут назад
Сейчас вам кто мешает всё тоже самое взять? В современных столовых тот же набор. Ну разве что компот из свежих яблок редкость, хотя и тогда компот всё же из сухофруктов делали.
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389
Уля Алексей Теуш 3 минуты назад
Вот именно что деревья большие )
По факту делают по тем же рецептам, иногда теже люди.
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