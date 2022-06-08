Необычное явление в советском обещпите: буфет без продавца

Ближе к концу 50-х гг. руководство СССР пришло к выводу, что социализм в стране одержал полную и безоговорочную победу, и значит, пришла пора строить коммунистическое общество. Была разработана масштабная программа перевода общественных отношений на "рельсы" коммунистического доверия друг другу, и частью этой программы был интересный эксперимент, проходящий в формате "торговля без продавцов".
В первую очередь это нововведение коснулось точек общественного питания: так называемые "буфеты без продавцов" были первыми ласточками этого эксперимента. Буфеты обычно являлись филиалом столовых и ресторанов, могли быть организованы в заводских цехах, кинотеатрах, учебных заведениях, на ж/д станциях, местах общественных гуляний и т.д.
В отличие от кафе, столовых и ресторанов, блюда в буфетах не готовили, а предлагали покупателю уже готовые холодные закуски, небольшой ассортимент горячих блюд, кондитерские изделия, прохладительные напитки, чай/кофе, доставляемые с кухонь тех предприятий, филиалами которых эти буфеты являлись.
Буфеты без продавцов были устроены очень просто: в специально отведенном помещении сдвигали вместе 3-4 обеденных стола, накрывали их скатертями и расставляли тарелки с закусками, выпечкой, холодными и горячими напитками. Чай и кофе разливали либо по вместительным термосам, либо просто держали их в больших чайниках - формат буфета предусматривал не только отсутствие продавца-кассира, но и полное самообслуживание.
Рядом с буфетом размещались тарелки, стаканы, столовые приборы, открывалки для бутылок, щипцы для сахара, подносы и, конечно же, ящик для денег. В некоторых буфетах рядом с такой "кассой" еще клали счеты - в те времена считать на счетах умели даже школьники. Каждое блюдо/напиток в буфете имело ценник: посетитель делал свой выбор, согласно ценникам, подсчитывал итоговую стоимость, после чего опускал нужную сумму в ящик.
Иногда работу таких буфетов организовывали немного по-другому: в помещении устанавливали один длинный стол (до 24 мест), на середине стола размещали различные блюда, а горячие напитки располагали на отдельном столике. Стол сервировали заранее: тарелки, стаканы, приборы уже ждали посетителей. Человек брал по своему выбору стоящие на столе блюда, а после еды расплачивался, согласно ценникам.
Но надо сказать, что система "буфетов без продавцов" просуществовала недолго. Уже ближе к середине 60-х гг. стало понятно, что переходить на принципы коммунистического доверия пока рановато: недостача денег была слишком большой, уровень воровства продуктов и кухонной утвари вырос в несколько раз.
Периодически делались попытки возродить эту систему - в надежде, что уж теперь-то у народа вырос уровень сознательности и переход к торговле без продавцов наконец-то себя оправдает. Но, к сожалению, все новые попытки заканчивались такими же плачевными результатами. Так, например, в 70-е годы на одном крупном ленинградском промышленном предприятии подобный буфет открыли в столовой для руководителей.
Через некоторое время выяснилось, что в этом буфете наблюдается небольшая, но стабильная недостача. Руководство установило скрытое наблюдение и обнаружило, что два довольно высокопоставленных сотрудника регулярно вместо положенной суммы бросают в денежный ящик всего лишь пару мелких монеток. На ближайшей планерке обоим этим товарищам пришлось пережить не самые приятные минуты в своей жизни, а в торговом зале буфета вновь посадили кассиршу...
Может быть, кто-нибудь из читателей помнит такое советское явление, как буфеты без продавцов? Поделитесь воспоминаниями, как это было реализовано и насколько успешно?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Не, не помню. Помню автобусы без кассиров. Где деньги за проезд передавались абсолютно незнакомым людям, бесконтрольно бросались в кассу и выкручивались билеты. И система это существовала долго.
Похоже что люди тогда в плане совести не сильно-то отличались от современных.
Потихоньку и мы сейчас идём к терминалам самообслуживания - подошел, сам "отпикал" товары, оплатил по карте и на выход. Никто не контролирует и не перепроверяет. Во всяком случае у нас во Вкусвилле.
У нас на заводе была обычная советская столовка, разве что цены немного ниже городских.
Про то что все умели считать на счетах - враньё.
По факту делают по тем же рецептам, иногда теже люди.