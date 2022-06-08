Необычное явление в советском обещпите: буфет без продавца

Рядом с буфетом размещались тарелки, стаканы, столовые приборы, открывалки для бутылок, щипцы для сахара, подносы и, конечно же, ящик для денег. В некоторых буфетах рядом с такой "кассой" еще клали счеты - в те времена считать на счетах умели даже школьники. Каждое блюдо/напиток в буфете имело ценник: посетитель делал свой выбор, согласно ценникам, подсчитывал итоговую стоимость, после чего опускал нужную сумму в ящик.

Иногда работу таких буфетов организовывали немного по-другому: в помещении устанавливали один длинный стол (до 24 мест), на середине стола размещали различные блюда, а горячие напитки располагали на отдельном столике. Стол сервировали заранее: тарелки, стаканы, приборы уже ждали посетителей. Человек брал по своему выбору стоящие на столе блюда, а после еды расплачивался, согласно ценникам.