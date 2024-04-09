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"Скинь 100 рублей на столову": как сказать, что у тебя есть ребёнок, не говоря ни слова о детях

"Скинь 100 рублей на столову": как сказать, что у тебя есть ребёнок, не говоря ни слова о детях

Автор:
09 апреля 2024 20:30
Сообщество : Истории
Метки: дети   есть дети   интересно   истории   флешмоб   фото   фразы   
1693
15

Быть родителем - самая важная и непростая работа в мире. И все мамы и папы проходят примерно через одно и то же. В сети пользователи устроили небольшой флешмоб, и в этом посте мы подробно расскажем суть тренда.

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Метки: дети   есть дети   интересно   истории   флешмоб   фото   фразы   
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21k
scorpick 52 минуты назад
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golubtcov31@mail.ru Полчаса назад
Кривошеев-ч(м)удак!
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1k
Дмитрий 50 минут назад
И всё это вы будите вспоминать с ощущение счастья и любви, да, и это так быстро кончится. Цените это!
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1594 поста (1548 в горячем)

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