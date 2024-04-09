"Скинь 100 рублей на столову": как сказать, что у тебя есть ребёнок, не говоря ни слова о детях

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Быть родителем - самая важная и непростая работа в мире. И все мамы и папы проходят примерно через одно и то же. В сети пользователи устроили небольшой флешмоб, и в этом посте мы подробно расскажем суть тренда.
1. Пользователи запустили интересное обсуждение: нужно рассказать в нескольких словах или какой-то фразой, что есть дети, но при этом не упоминать ребёнка
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