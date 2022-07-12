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35 неожиданных, классных и безумных штук, найденных на пляже

35 неожиданных, классных и безумных штук, найденных на пляже

Автор:
12 июля 2022 19:58
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: интересное   море   находки   пляж   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
608
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Лето — отличное время для отпуска, а пляж — отличное место. Самое главное, что здесь можно найти гораздо больше, чем просто песок и воду. Если держать ухо востро и смотреть в оба, то на пляже можно отыскать всевозможные сокровища и просто разные интересности, и эта фотоподборка тому доказательство!

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25. "Жители побережья Северной Каролины избавляются от своих рождественских елок там, где пляж встречается с дюнами. Они покрываются песком и помогают предотвратить разрушение"

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное   море   находки   пляж   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
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1  комментарий
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Вася 38 минут назад
Очень красивый и похож на янтарь белый фосфор
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