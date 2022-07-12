35 неожиданных, классных и безумных штук, найденных на пляже

Лето — отличное время для отпуска, а пляж — отличное место. Самое главное, что здесь можно найти гораздо больше, чем просто песок и воду. Если держать ухо востро и смотреть в оба, то на пляже можно отыскать всевозможные сокровища и просто разные интересности, и эта фотоподборка тому доказательство!