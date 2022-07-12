35 неожиданных, классных и безумных штук, найденных на пляже

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Лето — отличное время для отпуска, а пляж — отличное место. Самое главное, что здесь можно найти гораздо больше, чем просто песок и воду. Если держать ухо востро и смотреть в оба, то на пляже можно отыскать всевозможные сокровища и просто разные интересности, и эта фотоподборка тому доказательство!
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2. "Эти песчаные скульптуры образовались из-за сильного ветра, разрушающего замерзший песок"
6. "Был на пляже и нашел раковину с мелкими ракушками, которые делают ее похожей на сердце"
10. "На пляже в соседнем городе только что установили специальный коврик для инвалидных и детских колясок"
13. "Мы пошли на пляж искать зубы акулы, так что не этого я ожидал, когда моя дочь закричала: «Я нашла зубы!»..."
19. "Рисунки в песке на пляже. Я сделал инструменты, которые позволяют одним движением делать вырез и убирать лишнее. Округ Ориндж, Калифорния"
21. "Невероятная скульптура Бэтмена с Джокером из песка в Парксвилле, Британская Колумбия"
25. "Жители побережья Северной Каролины избавляются от своих рождественских елок там, где пляж встречается с дюнами. Они покрываются песком и помогают предотвратить разрушение"
26. "Прогуливаясь по пляжу на Гавайях, мы с женой нашли стеклянный шар, ставший домом для небольшой морской экосистемы"
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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