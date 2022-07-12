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12 животных с невероятными рогами, которые завораживают своей красотой и величием

12 животных с невероятными рогами, которые завораживают своей красотой и величием

Автор:
12 июля 2022 08:42
Сообщество : Животные
Метки: животные   красота   подборка   природа   рога   фото   
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Так уж задумано природой, что голову большинства парнокопытных украшают рога. Иногда их форма настолько необычна, а размеры настолько внушительны, что не обратить на них внимания попросту невозможно.

В большинстве своём животные используют свои дарования для защиты от врагов, соперников и незнакомцев, забредших на их территорию. Поэтому, если вы вдруг надумаете с ними подружиться, действуйте крайне осторожно. Предлагаем вам взглянуть на существ, которые носят самые восхитительные рога в мире.


Священный бык ватусси

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Крупная корова, выведенная в Африке. Берёт своё происхождение от первобытных европейских быков, которые вымерли ещё в XVII веке.


Альпийский горный козёл


Мархур


Завораживающий своей красотой мархур — один из символов Пакистана. Встретить изображение животного также можно на памятной монете Банка России.


Безоаровая коза


Нубийский горный козел


Идеальная симметрия от антилопы куду


В длину рога у больших куду могут достигать почти 2 метров. Количество завитков при этом разное. Некоторые самцы могут похвастаться 2,5 завитками, а у других рога настолько длинные, что заворачиваются целых 3 раза.


Сайгак


Среди всех антилоп сайгак безоговорочный лидер по скорости передвижения. Завидев опасность, животное может разогнаться до скорости 80 километров в час.


Сахарский орикс


Западная канна


Западная канна считается одной из крупнейших в мире антилоп. Вес самцов этого животного может достигать 900 килограммов.


Гарна или винторогая антилопа


Африканская антилопа бонго

Фирменный окрас антилоп легко смывается. Иногда во время дождя с бонго стекают красные капли.


Толсторогий баран

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: животные   красота   подборка   природа   рога   фото   
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