12 животных с невероятными рогами, которые завораживают своей красотой и величием

В большинстве своём животные используют свои дарования для защиты от врагов, соперников и незнакомцев, забредших на их территорию. Поэтому, если вы вдруг надумаете с ними подружиться, действуйте крайне осторожно. Предлагаем вам взглянуть на существ, которые носят самые восхитительные рога в мире.

Священный бык ватусси