Пугают и завораживают: 19 невероятных живых существ

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Мир флоры и фауны — кладезь всего прекрасного и необычного, ведь природа знает, что создаёт.
1.
Вот его другое устрашающее фото
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2.
Этот жук вида Pachyrhynchus chlorites имеет удивительный окрас
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3.
Солнечный свет проникает сквозь крылья прекрасной траурной колибри
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4.
Сайгак — находящееся под угрозой исчезновения парнокопытное млекопитающее, которое в былые времена населяло обширную территорию евразийских степей
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5.
Черная как смоль глубоководная Footballfish (футбольная рыба), которая была выброшена на берег в Калифорнии
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6.
Морской слизняк Costasiella kuroshimae похож на овечку. Он питается водорослями, «откладывая» хлоропласты и используя их в дальнейшем для фотосинтеза
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7.
У этой змеи действительно крутой узор
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8.
Немейский тонкотел из Индокитая, который считается одним из самых красочных приматов
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9.
Впечатляющий и довольно редкий Южный синекольчатый осьминог
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10.
Морской волк, которым с лёгкостью можно пугать как детей, так и взрослых
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11.
Так завораживающе выглядит древесная африканская гадюка
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12.
Доказательство того, что морские слизни могут быть красивыми
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13.
Какой симпатичный... таракан!
Polyzosteria mitchelli — вид насекомых из семейства Blattidae отряда таракановых.
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14.
Эта птица именуется шилоклювиком, и не зря
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15.
По-настоящему зубастая зубатка
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16.
А этот очаровательный малыш — детеныш капибары
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17.
Это не листок, а паук из Вьетнама Poltys Mouhoti
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18.
Водяной олень или болотная кабарга — вид безрогих оленей, которых по понятным причинам так же называют «оленями-вампирами»
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