17 снимков, показывающих, что природа обладает огромной силой

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Чтобы напомнить о том, что природу не стоит воспринимать как должное, предлагаю для вас коллекцию впечатляющих фотографий, показывающих всю её внушительную силу.
Крокодил-альбинос и краб, сидящий у него на голове
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Краснокрылый дрозд, нападающий на красноплечего канюка
Это вовсе не вода, а волна облаков, которая накрывает Миннесоту
Серьёзно настроенный кроличий сыч
Молния, ударившая прямо в дерево
Этот самец американского черного медведя поселился в заброшенном доме в Саут-Лейк-Тахо, Калифорния
Мех у барибала (он же чёрный медведь) бывает не только чёрного цвета, известны и другие варианты окраски. Самый распространённый из них — разнообразные оттенки бурого.
Это пеликановидный большерот — вид глубоководных морских лучепёрых рыб, обитающих преимущественно на глубинах от 500 до 3000 метров, хотя отдельные особи были замечены на глубине до 5000 метров
Некоторые пеликановидные большероты могут поедать добычу, которая больше их самих, благодаря характерным челюстям.
Череп черного каймана
Извержение вулкана Фаградальсфьядль
Красивый (и немного злой) снежный барс, Индия
Сова в оборонительной позе
Два леопарда
Рыба под названием пресноводный барабан имеет набор плотно уложенных круглых зубов, которые, несмотря на то, что выглядят жутко, нужны им для питания беспозвоночными
Рука-Куусамо, Финляндия
Это амфипод Cystisoma — ракообразные, которые характеризуются непигментированными прозрачными телами, что затрудняет их обнаружение
Гангский дельфин живет в чрезвычайно мутной воде и поэтому имеет крошечные, практически бесполезные глаза
Рыжая каменная агама
Источник:
АНТИФИШКИ
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