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В сети завирусилось видео с девушкой, комментирующей приготовление блюд по рецептам "из ада"

В сети завирусилось видео с девушкой, комментирующей приготовление блюд по рецептам "из ада"

Автор:
14 апреля 2023 22:31
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Vlada Yakudza   Еда   блюда   готовка   комментарии   рецепты   тикток   
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Нет, это не футбольный матч, это шоу горе-кулинаров. Просто пользовательница TikTok под ником Vlada Yakudza выбирает видео с "упоротыми" рецептами и забавно их комментирует. Осторожно, в комментариях проскакивает обсценная лексика - уберите детей от экранов и наслаждайтесь. Ибо, залипательно ...

Герои почти всех видео с "ужасными" рецептами - иностранцы. И всем им, видимо, кажется, что они гениальные блогеры от кулинарии.

Потому что сложить макароны в форму для запекания прямо на бумажную рекламку, а сверху все это украсить немытыми грибами и залить стаканом воды из под крана (предварительно дав попить из этого стакана собаке) - это надо быть шеф-поваром "от бога".

Смотрим:

Вы когда-нибудь уваривали два часа в скороварке спагетти в вине с куском сливочного масла, полив сверху оливковым и украсив "констукцию" розмарином? Нет? Попробуйте, если хотите развестись с мужем прямо завтра:

В следующем рецепте главный ингридиент - стейк, который обваляли с чипсах и бросили в кастрюлю с кипящим маслом. Видимо, в следующей серии хозяева будут отмывать кухню:

Как приготовить ногу дракона знаете? Ах, да. Это скорее всего, нога страуса с копытом. Приятного аппетита:

Яйца, адский чан с кипящим маслом... Какой-то новый "сатанинский рецепт". Уже так аппетитно, что невозможно остановить рвотные позывы:

Как приготовить макароны из макарон, если свободного времени столько, что его некуда девать:

Хотите что-то очень протеиновое? Возьмите "центнер" фарша, "центнер" сыра, много много яиц и свяжите беконом. И на 45 минут в духовку. Будет немножко сыровато, но ничего:

И гвоздь программы - вечер индийской кухни. Тут комментировать - только портить:

Приятного вам!

Источник:

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Метки: Vlada Yakudza   Еда   блюда   готовка   комментарии   рецепты   тикток   
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11  комментариев
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8k
SuperTroll Час назад
За шо!? За шо, я потратил свое время на як просмотир таки куеты?
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10k
wilddewill 14 минут назад
Доктор Дью с сиськами))) Тоже кстати из хохляндии)))
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16k
Колька Валеркин сын Полчаса назад
Фарш с яйцами это "бычий глаз", единственное из всего видео, что съедабельное.
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52k
smakido 36 минут назад
Трындеть(да еще с матами на суржике) -не мешки ворочать!
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553
Flint 37 минут назад
Хз, люди стараются как могут, а она на этом контент делает ''обсирая'' их работу. Такое себе, может она при этом свои видео рецептов выкладывает? Тогда ещё можно понять, а так - очередной блохер.
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4k
Трям 44 минуты назад
Пиар очередной тупой песды?
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4k
sailor_cool 45 минут назад
Шо это за жижа? (с)
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3k
Trilik 55 минут назад
Я учился готовить по его рецептам:
Ссылка m.youtube.com
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321
Guilty Pleasure Час назад
потрачено...
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4k
Григорий Час назад
это выложено в 4к? херли оно так тормозит?!!!!!
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KlyaksaZ
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