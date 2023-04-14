В сети завирусилось видео с девушкой, комментирующей приготовление блюд по рецептам "из ада"

Нет, это не футбольный матч, это шоу горе-кулинаров. Просто пользовательница TikTok под ником Vlada Yakudza выбирает видео с "упоротыми" рецептами и забавно их комментирует. Осторожно, в комментариях проскакивает обсценная лексика - уберите детей от экранов и наслаждайтесь. Ибо, залипательно ...
Герои почти всех видео с "ужасными" рецептами - иностранцы. И всем им, видимо, кажется, что они гениальные блогеры от кулинарии.
Потому что сложить макароны в форму для запекания прямо на бумажную рекламку, а сверху все это украсить немытыми грибами и залить стаканом воды из под крана (предварительно дав попить из этого стакана собаке) - это надо быть шеф-поваром "от бога".
Смотрим:
Вы когда-нибудь уваривали два часа в скороварке спагетти в вине с куском сливочного масла, полив сверху оливковым и украсив "констукцию" розмарином? Нет? Попробуйте, если хотите развестись с мужем прямо завтра:
В следующем рецепте главный ингридиент - стейк, который обваляли с чипсах и бросили в кастрюлю с кипящим маслом. Видимо, в следующей серии хозяева будут отмывать кухню:
Как приготовить ногу дракона знаете? Ах, да. Это скорее всего, нога страуса с копытом. Приятного аппетита:
Яйца, адский чан с кипящим маслом... Какой-то новый "сатанинский рецепт". Уже так аппетитно, что невозможно остановить рвотные позывы:
Как приготовить макароны из макарон, если свободного времени столько, что его некуда девать:
Хотите что-то очень протеиновое? Возьмите "центнер" фарша, "центнер" сыра, много много яиц и свяжите беконом. И на 45 минут в духовку. Будет немножко сыровато, но ничего:
И гвоздь программы - вечер индийской кухни. Тут комментировать - только портить:
Приятного вам!
Источник:
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