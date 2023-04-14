В сети завирусилось видео с девушкой, комментирующей приготовление блюд по рецептам "из ада"

Герои почти всех видео с "ужасными" рецептами - иностранцы. И всем им, видимо, кажется, что они гениальные блогеры от кулинарии.

Потому что сложить макароны в форму для запекания прямо на бумажную рекламку, а сверху все это украсить немытыми грибами и залить стаканом воды из под крана (предварительно дав попить из этого стакана собаке) - это надо быть шеф-поваром "от бога".

Смотрим: