Вкусный конус и сусальное золото: такую пиццу вы еще не ели

В домашних условиях в нее кладется вообще все, что попадет под руку. Колбаса, сыр, помидоры, грибы и другие вещи, найденные в холодильнике.

Пицца берет свое начало в Италии, именно там она стала популярной за счет легкого приготовления и дешевизны. Оригинальный рецепт действительно был не сильно затратным: тесто, масло и томаты.