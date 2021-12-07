Вкусный конус и сусальное золото: такую пиццу вы еще не ели

Различные вариации итальянского блюда, о которых вы могли не знать
Мы все привыкли к обычной круглой пицце, которая подается с различной начинкой.
В домашних условиях в нее кладется вообще все, что попадет под руку. Колбаса, сыр, помидоры, грибы и другие вещи, найденные в холодильнике.
Пицца берет свое начало в Италии, именно там она стала популярной за счет легкого приготовления и дешевизны. Оригинальный рецепт действительно был не сильно затратным: тесто, масло и томаты.
Но в дальнейшем с блюдом экспериментировали, добавляли новые ингредиенты, а распространение пиццы в других странах лишь поспособствовало добавлению новой начинки.
На сегодняшний день пиццу можно найти почти в любом уголке планеты, и часто она — чуть ли не любимое лакомство.
Однако далеко не все знают, что пицца тоже бывает разная, и мы сейчас не только про вкусы.
Например, окономияки, разновидность фастфуда из Японии, которое готовится на жидком тесте. В итоге получается лепешка небольшого размера, политая соусом и посыпанная тунцом.
Кстати, во многих ресторанах Страны восходящего солнца плиты для готовки встроены в столы для посетителей, и при желании они могут сами приготовить себе окономияки.
А следующая вариация, стромболи, появилась благодаря итальянским мигрантам в США. Больше напоминает шаурму, нежели пиццу.
Впрочем, параллели можно провести не только исходя из внешнего вида, но и из способа приготовления.
Для пиццы-рола нужен квадратный лист теста, на который накладывается начинка. Далее все добро заворачивается и отправляется в духовку или печь. Получается вкусный сверток из поджаренного теста, сочной начинки и томатного соуса.
А есть ведь и еще и кальцоне, пицца-пирог. Это уже блюдо закрытого типа в форме полумесяца, и скорее это — обычная выпечка без соусов.
С таким же успехом можно пойти в ближайший ларек и купить булочку, если не брать в расчет начинку.
А вот она как раз и отличает кальцоне от остальных изделий, поскольку аналогична обычной пицце.
В различных странах можно встретить разновидность под названием коно-пицца, выглядит соответствующе. Формочка-конус из теста, основа у которой соус и сыр.
Остальные же ингредиенты могут быть какими угодно: хоть морские гады, хоть мясо, хоть ягоды.
Есть еще один вариант удивить свой желудок, но для этого придется отправиться в Торонто, а именно в сеть ресторанов Magic Oven.
Местная вариация блюда покрыта сусальным золотом и стоит около ста долларов. Якобы не вредит здоровью, поскольку не содержит глютен. Считается одной из самых дорогих пиццуль в мире.
Наверняка это не полный список странных и интересных разновидностей итальянского блюда, однако самые известные вариации упомянуты в данном материале.
А какой форм-фактор пиццы предпочитаете вы?
Источник:
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