Исследование: "спорт выходного дня" ничем не хуже ежедневной активности

Очередное исследование, которое возможно перевернёт ваше мировоззрение.
Все мы прекрасно знаем, что такое лень и прокрастинация. Самой распространённой причиной увильнуть от выполнения намеченного, откладывание начала на понедельник.
Бразильские ученые, например, выяснили, что частота занятий спортом не влияет на продуктивность, если в конце недели человек выполняет определенную норму.
К такому выводу они пришли, изучив социологические данные американцев с 1997 по 2013 годы. Всего ученые проанализировали свыше 350 тысяч данных.
«Мы выяснили, что у „спортсменов выходного дня“ и регулярно тренирующихся людей одинаковая вероятность смерти по любой или конкретной причине. То есть можно предположить, что при выполнении одинакового объема физической активности ее распределение на большее или меньшее количество дней не влияет на показатели смертности», — резюмировали специалисты.
В ВТО пришли к выводу, что недельная норма активности равна 150 минутам при средней нагрузке и 75 минутам во время интенсивных тренировок.
Источник:
АНТИФИШКИ
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так как "английских ученых" уже никто всерьез не воспринимает, а до "нигерийских ученых" пока еще не докатились, то весь этот моразм звучит теперь по-новому
по поводу влияния спорта на продуктивность, бразильские ученые изучили социологические (Социоло гия (от лат. socius и др.-греч. λόγος) наука о совместной жизни групп и сообществ людей) данные американцев (точно не монгол?) и установили что занимаясь спортом по выходным вероятность смерти такая же как и в будние дни
мое мировозрение точно теперь изменилось
впихнуть в одну маленькую заметку такое количесто бреда реально нелегко