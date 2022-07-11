Исследование: "спорт выходного дня" ничем не хуже ежедневной активности

«Мы выяснили, что у „спортсменов выходного дня“ и регулярно тренирующихся людей одинаковая вероятность смерти по любой или конкретной причине. То есть можно предположить, что при выполнении одинакового объема физической активности ее распределение на большее или меньшее количество дней не влияет на показатели смертности», — резюмировали специалисты.

В ВТО пришли к выводу, что недельная норма активности равна 150 минутам при средней нагрузке и 75 минутам во время интенсивных тренировок.