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Волки - санитары леса. Научно доказано, хоть и никто не спрашивал

Волки - санитары леса. Научно доказано, хоть и никто не спрашивал

Автор:
26 апреля 2022 23:35
Сообщество : Животные
Метки: волки   интересно   исследование   лоси   природа   санитары леса   ученые   
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Исследования, которые мы заслужили. Вновь отличились американские учёные, которые на протяжении свыше тридцати лет изучали трупы лосей в национальных парках, чтобы доказать высказывание, что волки являются санитарами леса.

Американцы в ходе своих многолетних исследований пришли к выводу, что волки контролируют популяцию лосей, избавляя стадо от особей с генетическим заболеванием остеоартрит.

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На самом деле, исследование весьма неубедительное, так как количество туш лосей, съеденных волками с этим заболеванием, равно 38% от общего количества. К тому же не стоит забывать, что это пример естественного отбора, здоровые особи имеют больше шансов убежать от стаи волков.

Ещё немаловажным аргументом против теории, которую пытались доказать учёные своим исследованием, является то, что добычей волков часто становятся детёныши. Это противоречит их «медицинской» миссии по избавлению популяций от сирых и убогих.

Единственное, с чем можно согласиться, так это с итоговым выводом учёных: не стоит влезать в экосистему дикой природы.

Там и до них всё было придумано и действовал простой и логичный закон: выживает сильнейший или тот, кто умеет приспосабливаться.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: волки   интересно   исследование   лоси   природа   санитары леса   ученые   
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2  комментария
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481
Папай 2 часа назад
Хороший, ёмкий пост! Все объясняет и в текстах и на фото. Наверное стоит поставить +. Но, рука ставит -. Автор Александр Невский... Столько Невских страна не выдержит
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1k
Миша 15 минут назад
Судя по больничкам, когда санитаров с большим перебором - тоже не айс. Мера везде нужна.
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Александр Невский
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