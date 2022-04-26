Волки - санитары леса. Научно доказано, хоть и никто не спрашивал

На самом деле, исследование весьма неубедительное, так как количество туш лосей, съеденных волками с этим заболеванием, равно 38% от общего количества. К тому же не стоит забывать, что это пример естественного отбора, здоровые особи имеют больше шансов убежать от стаи волков.