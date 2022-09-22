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Ученые выяснили, когда у человека появляется вкус и запах

Ученые выяснили, когда у человека появляется вкус и запах

Автор:
22 сентября 2022 20:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Беременные   вкус   диета   запах   интересно   исследование   ученые   эмбрион   
1417
4

Доподлинно неизвестно, когда у человека появляется разум и его можно назвать человеком. Отсюда и так много споров о том, убийство ли аборт или нет.

Но вот факт, что уже на 7 месяце плод в утробе матери реагируют на вкус и запах. Такое открытие сделали ученые Даремского университета, когда наблюдали за плодом с помощью 4D-ультразвукового сканирования. В исследовании участвовали сто женщин на сроке от 32 до 36 недель беременности.

Для чистоты эксперимента, женщинам было предписано не употреблять в пищу ароматизированные продукты и не пить напитки с сиропами в день визита к врачу.

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За 20 минут все они получали капсулу с порошком моркови или капусты. После чего производилось сканирование и делались снимки выражения лиц эмбрионов.

Если верить этому исследованию, нерожденные дети предпочитают больше морковь, от которой они "улыбаются". На капусту, к слову, у эмбрионов раздосадованное выражение лица.

В рамках данного исследования, ученые пришли к выводу, что рацион питания женщин во время беременности влияет на пищевые предпочтения детей в будущем. Если матери во время беременности будут придерживаться правильной диеты, то вполне, вероятно, что у ребенка разовьются правильные пищевые привычки.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Беременные   вкус   диета   запах   интересно   исследование   ученые   эмбрион   
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9  комментариев
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3k
kleyman Час назад
Автор, ты хоть заголовок на здравый смысл проверяй, если всю копипасту в посте сложно.
Исходя из названия, это рекомендации начинающему каннибалу, чтобы четко знал, когда зародыш приобретает нужный аромат и понимает как стильно одеваться.
А чтоб нормально было, "Ученые выяснили, когда у человека появляются вкусовые ощущения и обоняние".
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35k
turyst 2 минуты назад
Простите, а куда они капусту пихали, что бы она до вкусовых рецепторов эмбриона дошла?
С морковкой понятно.
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16k
Bill Полчаса назад
Ну, ок, верхняя планка "убийства" отмечена - 7 месяцев беременности.
А нижняя какая? 3 месяца? 15 минут? Лишь бы за онанизм не начали расстреливать.
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883
Просто прохожий 36 минут назад
Статья ни о чем. "Ученые выяснили, когда у человека появляется вкус и запах"- всё гораздо проще в наше время . Вкус появляется когда у человека появляется много(немеряно) денег, а запах появляется если не моется или сдох.
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270
Vladislav Grigorenko 55 минут назад
Так бы и писали в заголовке, что на 7 месяце плод в утробе матери реагирует на вкус и запах. А когда у человека появляется вкус и запах - это что-то из людоедской кулинарии.
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5k
CruelAsm Час назад
Заголовок звучит как-то жутковато. Кто-то же провёл серию опытов и узнал, что до определённого возраста дети безвкусные и не пахнут...
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3k
ЛюдмилаРадченко Час назад
"Но вот факт, что уже на 7 месяце плод в утробе матери реагируют на вкус и запах."

Моему сыну, рождённому в семь месяцев – уже 22 годика. Со вкусом всё в порядке
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3k
александр Час назад
запах появляется, если не мыться.
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