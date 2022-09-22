Ученые выяснили, когда у человека появляется вкус и запах

Доподлинно неизвестно, когда у человека появляется разум и его можно назвать человеком. Отсюда и так много споров о том, убийство ли аборт или нет.
Но вот факт, что уже на 7 месяце плод в утробе матери реагируют на вкус и запах. Такое открытие сделали ученые Даремского университета, когда наблюдали за плодом с помощью 4D-ультразвукового сканирования. В исследовании участвовали сто женщин на сроке от 32 до 36 недель беременности.
Для чистоты эксперимента, женщинам было предписано не употреблять в пищу ароматизированные продукты и не пить напитки с сиропами в день визита к врачу.
За 20 минут все они получали капсулу с порошком моркови или капусты. После чего производилось сканирование и делались снимки выражения лиц эмбрионов.
Если верить этому исследованию, нерожденные дети предпочитают больше морковь, от которой они "улыбаются". На капусту, к слову, у эмбрионов раздосадованное выражение лица.
В рамках данного исследования, ученые пришли к выводу, что рацион питания женщин во время беременности влияет на пищевые предпочтения детей в будущем. Если матери во время беременности будут придерживаться правильной диеты, то вполне, вероятно, что у ребенка разовьются правильные пищевые привычки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Исходя из названия, это рекомендации начинающему каннибалу, чтобы четко знал, когда зародыш приобретает нужный аромат и понимает как стильно одеваться.
А чтоб нормально было, "Ученые выяснили, когда у человека появляются вкусовые ощущения и обоняние".
С морковкой понятно.
А нижняя какая? 3 месяца? 15 минут? Лишь бы за онанизм не начали расстреливать.
Моему сыну, рождённому в семь месяцев – уже 22 годика. Со вкусом всё в порядке