Ученые выяснили, когда у человека появляется вкус и запах

Но вот факт, что уже на 7 месяце плод в утробе матери реагируют на вкус и запах. Такое открытие сделали ученые Даремского университета, когда наблюдали за плодом с помощью 4D-ультразвукового сканирования. В исследовании участвовали сто женщин на сроке от 32 до 36 недель беременности.

Для чистоты эксперимента, женщинам было предписано не употреблять в пищу ароматизированные продукты и не пить напитки с сиропами в день визита к врачу.