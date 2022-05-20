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40
Цивилизация порождает столько мусора... Что же можно сделать из бесполезных крышечек? Оказывается, что много чего.
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25.
Помните, в СССР делали подобные занавесочки из скрепок? Можно сделать аналогичные из крышек
41.
Но помните, что краска в таких крышках под воздействием УФ-лучей со временем выгорает. И красивая поделка превратится в мусор
Сдайте лучше крышки на вторичную переработку
Источник:
АНТИФИШКИ
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