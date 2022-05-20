FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Сообщество Сделай сам! 1096 постов • 870 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Сделай сам! 
Мусор в дело: вторая жизнь крышечек от ПЭТ-бутылок

Мусор в дело: вторая жизнь крышечек от ПЭТ-бутылок

Автор:
20 мая 2022 11:35
Сообщество : Сделай сам!
Метки: diy   бутылки   крышки   мусор   отходы   поделки   своими руками   
1328
40
Цивилизация порождает столько мусора... Что же можно сделать из бесполезных крышечек? Оказывается, что много чего.
×
×

41.

Но помните, что краска в таких крышках под воздействием УФ-лучей со временем выгорает. И красивая поделка превратится в мусор

Сдайте лучше крышки на вторичную переработку

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Сделай сам!"
Метки: diy   бутылки   крышки   мусор   отходы   поделки   своими руками   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
LisA Час назад
к сожалению от различного пива пробки исключительно коричневые:)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
77k
parallax Полчаса назад
В итоге всё равно все эти пробки окажутся на свалке. Экология от этого страдает ни чуть не меньше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
mtonaka 37 минут назад
Это для тех, у кого дядя на пробочной фабрике работает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
979
Nataly 43 минуты назад
Я против всяких извращений из шин, пластиковых бутылок и крышечек. Но чисто утилитарно не отказалась бы от подобного коврика из крышек для дачного летнего душа. Тем более, что на даче коричневые крышечки быстро накаплтваются)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11
Алекс 44 минуты назад
Главная мысль заложена в последнем пункте: краска в таких крышках под воздействием УФ-лучей со временем выгорает. И красивая поделка превратится в мусор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Павел 55 минут назад
Мусор и есть мусор, выцвет и выкид
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Chupa_Ka_Bra

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

112364



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Укокская принцесса»: что показал анализ ДНК знаменитой мумии
«Укокская принцесса»: что показал анализ ДНК знаменитой мумии
Без силикона и ботокса: как выглядели молодые девушки в 90-х
Без силикона и ботокса: как выглядели молодые девушки в 90-х
Набирающие популярность в сообществах
Не все звезды - порядочные люди, и вот вам примеры
Не все звезды - порядочные люди, и вот вам примеры
"Болперы" или "Большуны"? Более 80% россиян одобрили создание детской организации и теперь думают о названии ее участников
"Болперы" или "Большуны"? Более 80% россиян одобрили создание детской организации и...
10 подарков для мужчин, которые устали от носков и бритв
10 подарков для мужчин, которые устали от носков и бритв
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедняга

Лучшие демотиваторы
Интрига

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Ватермарк#факты#люди#забавно#шоу бизнес#собака#кот#СССР
#Юмор#интересно#подборка#интересное#Россия#автомир#Разное#дтп#кошка#фотографии
#прикол#в мире#история#автомобили#дети#природа#Реакция#кино#аварии#Жизнь
Один день из жизни сортировщицы мусора Один день из жизни сортировщицы мусора Остров мусора в Тихом океане Остров мусора в Тихом океане Экологические проблемы планеты в объективе фотографов: 15 впечатляющих снимков Экологические проблемы планеты в объективе фотографов: 15 впечатляющих снимков Когда руки не для скуки: 30 крутых проектов "Сделай сам" Когда руки не для скуки: 30 крутых проектов "Сделай сам" Зачем в Нидерландах ставят подземные мусорные баки Зачем в Нидерландах ставят подземные мусорные баки Как россиянин построил поместье из бутылок Как россиянин построил поместье из бутылок

На что жалуетесь?

Вернуться