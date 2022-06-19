Россия начнёт отказываться от одноразового пластика с 2025 года

Поправки в законодательство, которые позволят ограничить производство пластиковых изделий, начали разрабатываться в России весной 2021 года. Но для того что бы успешно отказаться от одного вида иделий, нужно придумать чем и как его заменить.

Вице-премьер Абрамченко рассказала, что отказаться от пластика одномоментно в настоящее время не возможно. Отказ будет проходить поэтапно и коснётся всех одноразовых пластиковых товаров, включая одноразовую посуду. Эта программа должна начатся с 2025 года и ее основной целю является достижения показателя в 49% упаковки, произведенной из вторичных ресурсов, и 100% норматив утилизации.