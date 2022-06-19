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Россия начнёт отказываться от одноразового пластика с 2025 года

Россия начнёт отказываться от одноразового пластика с 2025 года

Автор:
19 июня 2022 17:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Абрамченко   бутылки   мусор   одноразовая посуда   пластик   товары   
1268
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Тему одноразовой посуды и пакетиков поднимают с завидной регулярностью уже не первый год. А пластиковый мусор как был так и остаётся серьёзной проблемой.

Поправки в законодательство, которые позволят ограничить производство пластиковых изделий, начали разрабатываться в России весной 2021 года. Но для того что бы успешно отказаться от одного вида иделий, нужно придумать чем и как его заменить.


Вице-премьер Абрамченко рассказала, что отказаться от пластика одномоментно в настоящее время не возможно. Отказ будет проходить поэтапно и коснётся всех одноразовых пластиковых товаров, включая одноразовую посуду. Эта программа должна начатся с 2025 года и ее основной целю является достижения показателя в 49% упаковки, произведенной из вторичных ресурсов, и 100% норматив утилизации.

По её словам, привычные товары и упаковка будут заменяться после появления достойной альтернативы.

«Это будет по отдельному графику в зависимости от того, чем мы можем заместить. Есть вариант замещения, есть такая технология, есть такой вид товара или упаковки — мы будем сразу в отношении такой группы вводить соответствующие решения о замене»,— отметила Абрамченко.

 

Согласно списку ППК "Российский экологический оператор", кандидатами на запрет в России кроме одноразовой пластиковой посуды и трубочек являются капсулы от кофе, ватные палочки на пластиковой основе, непрозрачные и цветные бутыли из ПЭТ, некоторые виды упаковки для куриных яиц и для овощей, а также часть видов многослойных пакетов и другие изделия.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Абрамченко   бутылки   мусор   одноразовая посуда   пластик   товары   
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22  комментария
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11k
.Атеист. 3 часа назад
на стеклянную тару надо переходить. Служит долго, можно переработать если что. Плюсом открыть пункты приема.
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2k
perekrestok 15 минут назад
Наверное что то надо делать. Кстати есть куча фильмов где показывают бактерий, которые поедают пластик, нефть и еще всякую синтетику. Кстати специально выращенные бактерии уже используются для ликвидации разливов нефти, как новых так и старых. Относительно небольшие минусы - а) уничтожают не очень быстро и б) у бактерий узкая специализация. Так что если в финансировании перехода на экологичную тару профинансировать выращивание бактерий то, наверное, проще будет выращивать бактерий и научиться создавать условия для их совместного "проживания" в мусорных полигонах. Ну и науке дадут возможность двинуться вперед.
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5k
kleyman 18 минут назад
Ага, а еще можно туалетную бумагу стирать и сушить, а водой после этого процесса огороды удобрять. Идите нахер со своими экологическими инициативами. На наш век места для помоек хватит, а в будущем,пусть с ними жители будущего разбираются.
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44
Ame onna 38 минут назад
Это было бы чудесно. Стекло намного гигиеничные пластика. Плюс многоразовое, можно сдавать. Это очень экономично.
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17k
Александр Сучков Час назад
Ага))) я попытался представить 5 литровую бутылку воды из стекла. Да в магазинах все стеллажи к куям развалятся))) Да даже 2х литровый квас будет тяжеловат для переноса. Так что в стекло все товары не переведут, только малолитражку....
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54
Разрушитель твоей мечты Час назад
Back in the USSR... я за.
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6k
klop Час назад
Интересно как будут выходить из ситуации холостяки которые терпеть не могут мыть посуду.
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44
Ame onna klop 36 минут назад
Начнут жениться,заказывать клининг, покупать посудомоечные машины,на крайний случай всё -таки пошевелят жопами и всё таки помоют посуду руками. Или уж будет посуда из плотного картона.
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27k
Ashabad 2 часа назад
Главное не впадать в крайности. Многоразовая посуда - это хорошо, это отлично, это очень правильно. Но полностью от одноразовой посуды, даже пластиковой, отказываться нельзя. Надо искать возможность переработки пластикового вторсырья.
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10k
Сергей 2 часа назад
Скоро много от чего отказываться придётся, за неимением оного и не по причине экологии, а потому что жопа.
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2k
Copycat 2 часа назад
Круто) а там может не далеко от отказа от других одноразовых вещей - ушлепки корпораты делают полно вещей с запрограмированным износом которые потом массово летят на помойки
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