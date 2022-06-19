Россия начнёт отказываться от одноразового пластика с 2025 года

Тему одноразовой посуды и пакетиков поднимают с завидной регулярностью уже не первый год. А пластиковый мусор как был так и остаётся серьёзной проблемой.
Поправки в законодательство, которые позволят ограничить производство пластиковых изделий, начали разрабатываться в России весной 2021 года. Но для того что бы успешно отказаться от одного вида иделий, нужно придумать чем и как его заменить.
Вице-премьер Абрамченко рассказала, что отказаться от пластика одномоментно в настоящее время не возможно. Отказ будет проходить поэтапно и коснётся всех одноразовых пластиковых товаров, включая одноразовую посуду. Эта программа должна начатся с 2025 года и ее основной целю является достижения показателя в 49% упаковки, произведенной из вторичных ресурсов, и 100% норматив утилизации.
По её словам, привычные товары и упаковка будут заменяться после появления достойной альтернативы.
«Это будет по отдельному графику в зависимости от того, чем мы можем заместить. Есть вариант замещения, есть такая технология, есть такой вид товара или упаковки — мы будем сразу в отношении такой группы вводить соответствующие решения о замене»,— отметила Абрамченко.
Согласно списку ППК "Российский экологический оператор", кандидатами на запрет в России кроме одноразовой пластиковой посуды и трубочек являются капсулы от кофе, ватные палочки на пластиковой основе, непрозрачные и цветные бутыли из ПЭТ, некоторые виды упаковки для куриных яиц и для овощей, а также часть видов многослойных пакетов и другие изделия.
Источник:
АНТИФИШКИ
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