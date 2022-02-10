"Приношу свои извинения": кавказцы нелегально выбрасывали строительный мусор и были пойманы

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В Сочи и его обширных окрестностях особо остро стоит вопрос незаконного выброса мусора прямо в лес или на обочины дорог. Не всегда получается вычислить нарушителей, но активистам, борющимся за чистоту своего родного края, иногда везёт.
Многочисленные стройки на побережье порождают огромное количество строительного мусора. А зачем его везти на мусорный полигон и платить деньги, если можно просто выбросить из грузовика прямо на обочину? Именно так подумали два кавказца и стали разгружать мешки с мусором.
На счастье экологов, мимо проезжала местная жительница Мария, которая сняла это безобразие. 1 февраля женщина выложила видео у себя в соцсетях, поинтересовавшись у других пользователей интернета, куда ей нужно обратиться с жалобой.
Оказалось, что экологи уже давно разработали руководство под названием "Что делать, если при вас сбрасывают мусорные отходы в неустановленном месте". Благодаря ему запись была отправлена в администрацию Хостинского района.
Слаженные действия администрации и правоохранителей позволили задержать нарушителей уже 8 февраля. Два мужчины кавказской национальности произнесли (похоже, что по бумажке) извинения на камеру и пообещали убрать мусор.
Оказалось, что экологи уже давно разработали руководство под названием "Что делать, если при вас сбрасывают мусорные отходы в неустановленном месте". Благодаря ему запись была отправлена в администрацию Хостинского района.
Слаженные действия администрации и правоохранителей позволили задержать нарушителей уже 8 февраля. Два мужчины кавказской национальности произнесли (похоже, что по бумажке) извинения на камеру и пообещали убрать мусор.
Известно, что бородачам грозит "гигантский" штраф – до 5 тыс руб, при повторном нарушении аж до 6 тыс рублей. Для организаций он более ощутим – до 250 тыс рублей, а повторно – до 400 тыс рублей.
А вот интересно, сколько раз мужчины выбросили отходы до того, как были пойманы, и исправит ли их мизерный штраф?
Кстати, общественники просят граждан всегда фиксировать подобные нарушения на камеру. На видео должен быть хорошо виден номер авто и люди, которые выносят мусор именно из него. Желательно одновременно озвучивать по какому адресу происходит правонарушение. Это поможет сделать природу России чуточку чище и ещё прекраснее.
А вот интересно, сколько раз мужчины выбросили отходы до того, как были пойманы, и исправит ли их мизерный штраф?
Кстати, общественники просят граждан всегда фиксировать подобные нарушения на камеру. На видео должен быть хорошо виден номер авто и люди, которые выносят мусор именно из него. Желательно одновременно озвучивать по какому адресу происходит правонарушение. Это поможет сделать природу России чуточку чище и ещё прекраснее.
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Дагестанское говно из автобуса, которое призывало убивать русских, когда поняло что засветило щи, сразу свою муслимскую поросль с рыла убрало.
А вообще мода на извинения так себе вариант. Вот штрафы и телесные наказания (которые так любят эти самые фанатики пророка-педофила) были бы более действенными.
Палками по пяткам, или розгами, смазанными свинным салом до крови. Чтоб у них свинина по венам гуляла.
Мля, я когда ремонт делал, то УК заплатил больше за весь мусор, вот я лошара, что по закону все делал