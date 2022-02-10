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"Приношу свои извинения": кавказцы нелегально выбрасывали строительный мусор и были пойманы

"Приношу свои извинения": кавказцы нелегально выбрасывали строительный мусор и были пойманы (3 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2022 10:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Мацеста   Сочи   извинения   кавказцы   мусор   стройка   штраф   
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В Сочи и его обширных окрестностях особо остро стоит вопрос незаконного выброса мусора прямо в лес или на обочины дорог. Не всегда получается вычислить нарушителей, но активистам, борющимся за чистоту своего родного края, иногда везёт.
Многочисленные стройки на побережье порождают огромное количество строительного мусора. А зачем его везти на мусорный полигон и платить деньги, если можно просто выбросить из грузовика прямо на обочину? Именно так подумали два кавказца и стали разгружать мешки с мусором.
На счастье экологов, мимо проезжала местная жительница Мария, которая сняла это безобразие. 1 февраля женщина выложила видео у себя в соцсетях, поинтересовавшись у других пользователей интернета, куда ей нужно обратиться с жалобой.

Оказалось, что экологи уже давно разработали руководство под названием "Что делать, если при вас сбрасывают мусорные отходы в неустановленном месте". Благодаря ему запись была отправлена в администрацию Хостинского района.

Слаженные действия администрации и правоохранителей позволили задержать нарушителей уже 8 февраля. Два мужчины кавказской национальности произнесли (похоже, что по бумажке) извинения на камеру и пообещали убрать мусор.
Известно, что бородачам грозит "гигантский" штраф – до 5 тыс руб, при повторном нарушении аж до 6 тыс рублей. Для организаций он более ощутим – до 250 тыс рублей, а повторно – до 400 тыс рублей.

А вот интересно, сколько раз мужчины выбросили отходы до того, как были пойманы, и исправит ли их мизерный штраф?

Кстати, общественники просят граждан всегда фиксировать подобные нарушения на камеру. На видео должен быть хорошо виден номер авто и люди, которые выносят мусор именно из него. Желательно одновременно озвучивать по какому адресу происходит правонарушение. Это поможет сделать природу России чуточку чище и ещё прекраснее.

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Метки: Мацеста   Сочи   извинения   кавказцы   мусор   стройка   штраф   
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16  комментариев
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Сергей Час назад
К извинениям, надо добавить штраф хороший и ещё заставить сбрить бороду наголо! Вот тогда у черножопиков мозги начнут морщиться.
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−17
фарш Полминуты назад
электорат путлерца -подзалупца ...

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1k
olga 6 минут назад
Надавно прочитал про Швейцарию,они боролись с мусором,30 лет шла социальная реклама не помогло,потом ввели драконовские штрафы и за 10 лет стали все чистюли.
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1k
Ерофеев Леха 7 минут назад
5 косарей штраф?
Мля, я когда ремонт делал, то УК заплатил больше за весь мусор, вот я лошара, что по закону все делал
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8k
DumDum 15 минут назад
От представителей неуказанной национальности при таких извинениях неплохо бы услышать не только их имя, но и хотя бы имена отца и дедов.
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2k
Михаил 21 минуту назад
Свиноты. Сами тут же живут и гадят. Не понимаю я таких.
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2k
cfhfwby Полчаса назад
Штрафы за мусор должен быть просто астрономическим, только тогда страна станет чистой. После выходных на всех остановках Подмосковья, и других, соседних с Москвой, областях, мусор в пакетах лежит горами-это на память от "высококультурных" москвичей, возвращающихся со своих курятников в столицу. А про обочины и съезды с дорог и говорить не приходится-тут и помойки, тут и сортиры с кучами говна.
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6k
Борис Карабанов Полчаса назад
Забавно, всяк из комментаторов изобретает меру наказания. Типа, УК и КоАП такого правонарушения не содержит. Откройте - мало не покажется. Зачем фантазировать, если можно просто ГРАМОТНО применить существующие меры?
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39k
Alex 41 минуту назад
Грязные обезьяны
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6k
RRK 48 минут назад
В загнивающей Европе незаконный выброс мусора может обернуться штрафом до 50 тыс. евро и годом тюрьмы.
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6k
SuperTroll 49 минут назад
Во первых штраф. Во вторых общественные работы по уборке всего мусора часов на 400.
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4k
Дмитрий Час назад
Откровенности ради, как гражданин, я тоже против подобных извинений. Как правило ни кто реально не раскаивается. А слова на камеру- просто трёп. Тем более для определенной категории граждан, извиниться перед аудиторией ни чего не значить вообще. "По приколу чисто!" Повод для "поржать жи есть"! Вместо извинений надо бы практиковать: выбросил мусор- на видео убрал мусор, выписали штраф(несколько суток ареста если предусмотрено). Так бы было хоть понятно, что человек исправил то, что сделал. А извинения кому они нужны? Ни кому по сути.
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2k
Алксандр Шевченко Час назад
Не нужно извинений, если поймали штраф. Расчёт простой машиной смена + работа бригады 4 человек + итр х 10, 20 % отдавать бригаде что убирает и нашла нарушение. Примерно (15000 +3000х5)х10=300000. Там бригады сами дежурить будут искать таких залетных.
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