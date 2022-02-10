"Приношу свои извинения": кавказцы нелегально выбрасывали строительный мусор и были пойманы

Известно, что бородачам грозит "гигантский" штраф – до 5 тыс руб, при повторном нарушении аж до 6 тыс рублей. Для организаций он более ощутим – до 250 тыс рублей, а повторно – до 400 тыс рублей.



А вот интересно, сколько раз мужчины выбросили отходы до того, как были пойманы, и исправит ли их мизерный штраф?



Кстати, общественники просят граждан всегда фиксировать подобные нарушения на камеру. На видео должен быть хорошо виден номер авто и люди, которые выносят мусор именно из него. Желательно одновременно озвучивать по какому адресу происходит правонарушение. Это поможет сделать природу России чуточку чище и ещё прекраснее.