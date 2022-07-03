Знаменитые актеры, которые оказались еще и талантливыми музыкантами

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В наши дни кажется, что талантливый актер и музыкант идут рука об руку. Многие из наших любимых киноезвезд имеют музыкальные корни,некоторые гастролировали и выпускали студийные альбомы, к большому удивлению своих поклонников.
Если музыканты, включая Мадонну, Джастина Тимберлейка и Мэрайю Кэри, добились успеха в Голливуде в качестве актеров, то музыкальная карьера нескольких всемирно известных голливудских (и не только!) актеров до обидного остается в тени, а ведь эти кинозвезды тоже повлияли на поп- и рок-музыку.
20. Киану Ривз
Прославившийся как один из самых застенчивых голливудских сердцеедов, Киану Ривз испытывает дискомфорт в связи с кинозвездами. С тех пор как он прославился в фильмах «Молодая кровь» (1986) и «Отличное приключение Билла и Теда» (1989), а затем возродил свою карьеру в «Матрице», Ривз критиковал индустрию, однажды сказав: «У меня есть другие интересы, но ни один из них не поглощает меня так сильно, как эта ужасная работа».
Среди этих других интересов — страсть к музыке. С 1991 по 2002 год Ривз играл на бас-гитаре в своей собственной альт-рок и гранж группе Dogstar. Эта группа выпустила два альбома под названием Our Little Visionary (1996) и Happy Ending (2000), а также гастролировала по США и Азии в 1995 году. Киану Ривз и Dogstar даже выступали перед Дэвидом Боуи на его концерте в «Голливуд Палладиум» в 1995 году.
Среди этих других интересов — страсть к музыке. С 1991 по 2002 год Ривз играл на бас-гитаре в своей собственной альт-рок и гранж группе Dogstar. Эта группа выпустила два альбома под названием Our Little Visionary (1996) и Happy Ending (2000), а также гастролировала по США и Азии в 1995 году. Киану Ривз и Dogstar даже выступали перед Дэвидом Боуи на его концерте в «Голливуд Палладиум» в 1995 году.
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19. Идрис Эльба
Вы знаете его как Стрингера Белла из сериала «Прослушка» и героя сериала «Лютер». Он снимался в кинематографических вселенных DC и Marvel. Но Идрис Эльба, который родился и вырос в лондонском районе Хакни, также известен под именем DJ Big Driis и имеет обширную музыкальную карьеру.
На протяжении десятилетий Эльба профессионально выступал как певец, рэпер, продюсер и диск-жокей. Он выступил сопродюсером и исполнителем песни на альбоме Jay-Z «American Gangster» (2007), а также сотрудничал с Мадонной и Полом Маккартни. Его самый известный EP, High Class Problems Vol. 1, принес ему номинацию на премию Billboard Music Award в 2010 году. Единственный альбом Эльбы, Murdah Loves John, вышел в 2015 году.
На протяжении десятилетий Эльба профессионально выступал как певец, рэпер, продюсер и диск-жокей. Он выступил сопродюсером и исполнителем песни на альбоме Jay-Z «American Gangster» (2007), а также сотрудничал с Мадонной и Полом Маккартни. Его самый известный EP, High Class Problems Vol. 1, принес ему номинацию на премию Billboard Music Award в 2010 году. Единственный альбом Эльбы, Murdah Loves John, вышел в 2015 году.
18. Билли Боб Торнтон
Человек многих талантов, Билли Боб Торнтон стал известен не только как бывший муж Анджелины Джоли, но и благодаря сценарию, режиссуре и главной роли в драме «Клинок» (1996). С тех пор он снялся в таких фильмах, как «Армагеддон» (1998), «Простой план» (1998) и «Бал монстров» (2001), но наибольшее признание критиков он получил благодаря своим ролям на телевидении. Номинированный на три премии «Золотой глобус» и «Эмми», Торнтон недавно снялся в оригинальном сериале Amazon «Голиаф» (2016).
Но менее известна его роль вокалиста блюз-рок группы The Boxmasters. Торнтон создал эту группу после того, как играл в различных группах со времен средней школы и работал гастролером. Группа гастролировала по США в 2008 году и на сегодняшний день выпустила 12 альбомов. Тем временем Торнтон нашел время, чтобы выпустить четыре сольных альбома в период с 2001 по 2007 год. Эта голливудская звезда также является талантливым барабанщиком.
Но менее известна его роль вокалиста блюз-рок группы The Boxmasters. Торнтон создал эту группу после того, как играл в различных группах со времен средней школы и работал гастролером. Группа гастролировала по США в 2008 году и на сегодняшний день выпустила 12 альбомов. Тем временем Торнтон нашел время, чтобы выпустить четыре сольных альбома в период с 2001 по 2007 год. Эта голливудская звезда также является талантливым барабанщиком.
17. Рассел Кроу
Уроженец Новой Зеландии Рассел Айра Кроу прославился благодаря главной роли в эпическом историческом фильме «Гладиатор» (2000), за которую он получил «Оскар» за лучшую мужскую роль. Наряду с его выступлениями в фильмах «Инсайдер» (1999) и «Прекрасный ум» (2001), Кроу получил много внимания за исполнение роли Жавера в мюзикле «Отверженные» в 2012 году. Многие критиковали его кастинг в этот музыкальный фильм и осуждали его пение.
Однако Кроу, известный своей вспыльчивостью, не поддался на эту критику. Он сделал солидную карьеру певца, выступая с 1980-х годов в различных рок-группах. Он гастролировал с группами Thirty Odd Foot of Grunts и The Ordinary Fear of God, а в 2017 году его новая группа Indoor Garden Party выпустила альбом под названием The Musical.
Однако Кроу, известный своей вспыльчивостью, не поддался на эту критику. Он сделал солидную карьеру певца, выступая с 1980-х годов в различных рок-группах. Он гастролировал с группами Thirty Odd Foot of Grunts и The Ordinary Fear of God, а в 2017 году его новая группа Indoor Garden Party выпустила альбом под названием The Musical.
16. Джонни Депп
Кумир подростков 80-х годов, Джонни Депп из фильма «Джамп-стрит, 21» позже стал самым известным, играя странных и жутких персонажей, от Эдварда Руки-ножницы и капитана Джека Воробья до Вилли Вонки. Любимец режиссера Тима Бертона и компании Disney, Депп стал самым высокооплачиваемым актером в мире в 2016 году.
Но задолго до того, как Джонни Депп стал голливудской звездой, он был профессиональным гитаристом. На протяжении десятилетий он работал с Oasis, Игги Попом и Мэрилином Мэнсоном, а также играл на гитаре в саундтреках к фильмам «Шоколад» и «Однажды в Мексике». В 2015 году он помог создать рок-супергруппу под названием Hollywood Vampires. Депп тесно сотрудничал с гитаристом группы Yardbird Джеффом Беком, и дуэт обещал выпустить больше совместной музыки в ближайшем будущем.
Но задолго до того, как Джонни Депп стал голливудской звездой, он был профессиональным гитаристом. На протяжении десятилетий он работал с Oasis, Игги Попом и Мэрилином Мэнсоном, а также играл на гитаре в саундтреках к фильмам «Шоколад» и «Однажды в Мексике». В 2015 году он помог создать рок-супергруппу под названием Hollywood Vampires. Депп тесно сотрудничал с гитаристом группы Yardbird Джеффом Беком, и дуэт обещал выпустить больше совместной музыки в ближайшем будущем.
15. Гэри Синиз
Обладатель премий «Эмми», «Золотой глобус» и «Тони», Гэри Синиз часто играет серьезные, авторитетные роли. Его можно увидеть в фильмах «Форрест Гамп», «Аполлон 13» и «Зеленая миля». Синиз также активно участвовал в филантропических проектах, продвигая заботу об инвалидах-ветеранах США и получив в 2013 году награду за выдающуюся гражданскую службу.
Тем не менее, эта звезда находит время и для музыкальной карьеры. В свободное время он мастерски играет на джазовой бас-гитаре. Названная в честь его персонажа Форреста Гампа, группа Синиза The Lt Dan Band была основана в 2004 году и выступает на военных базах США по всему миру. Группа сыграла более чем в 400 концертах.
Тем не менее, эта звезда находит время и для музыкальной карьеры. В свободное время он мастерски играет на джазовой бас-гитаре. Названная в честь его персонажа Форреста Гампа, группа Синиза The Lt Dan Band была основана в 2004 году и выступает на военных базах США по всему миру. Группа сыграла более чем в 400 концертах.
14. Стив Мартин
Пятикратный обладатель премии «Грэмми» Стивен Мартин — один из самых любимых американских комиков. Он начал свою карьеру в шоу-бизнесе, написав сценарий для «Комедийного часа братьев Смотерс», и вскоре стал кинозвездой благодаря фильмам «Три амиго» (1986), «Самолеты, поезда и автомобили» (1987) и «Отпетые мошенники» (1988). В последнее время он получил еще большее признание критиков за главную роль в сериале Hulu «Убийства в одном здании».
Но Мартин также всю жизнь увлекался игрой на банджо. Он включает этот необычный инструмент во многие свои концертные выступления и гастролировал с несколькими звездами блюграсса, включая Эрла Скраггса. В 2009 году он получил премию «Грэмми» за альбом The Crow. Более того, Мартин написал тексты песен для двух бродвейских мюзиклов: Bright Star (2016) и Meteor Shower (2017).
Но Мартин также всю жизнь увлекался игрой на банджо. Он включает этот необычный инструмент во многие свои концертные выступления и гастролировал с несколькими звездами блюграсса, включая Эрла Скраггса. В 2009 году он получил премию «Грэмми» за альбом The Crow. Более того, Мартин написал тексты песен для двух бродвейских мюзиклов: Bright Star (2016) и Meteor Shower (2017).
13. Эдди Мерфи
Как и Стив Мартин, Эдди Мерфи — знаменитый американский комик, получивший известность в шоу Saturday Night Live. Популярный стендап-комик, Мерфи нашел себя в Голливуде, снявшись в 1984 году в комедийном боевике»Полицейский из Беверли-Хиллз», и стал одним из самых высокооплачиваемых актеров США.
Но менее известная любовь Мерфи — это пение. В 80-х и 90-х годах он выпустил пять студийных альбомов под названием «Эдди Мерфи, комедиант», «Как это может быть», «Так счастлив» и «Любовь в порядке». На протяжении своей музыкальной карьеры Мерфи экспериментировал с соул, фанком и мотауном.
Но менее известная любовь Мерфи — это пение. В 80-х и 90-х годах он выпустил пять студийных альбомов под названием «Эдди Мерфи, комедиант», «Как это может быть», «Так счастлив» и «Любовь в порядке». На протяжении своей музыкальной карьеры Мерфи экспериментировал с соул, фанком и мотауном.
12. Кевин Бейкон
Кевин Бейкон — звезда с невероятным разнообразием ролей. Он наиболее известен по фильмам «Footloose» (1984) и «Apollo 13» (1995), а свои комедийные способности он продемонстрировал в «National Lampoon’s Animal House» (1978). Но он не стесняется брать на себя и более тревожные и мрачные роли, снявшись в зловещих фильмах «Спящие» (1996) и «Лесник» (2004).
В 1995 году Бэкон продемонстрировал совершенно иной талант, создав фолк-рок-группу The Bacon Brothers вместе со своим братом Майклом, плодовитым композитором телевизионных саундтреков, удостоенным премии «Эмми». Вместе Кевин и Майкл выпустили семь студийных альбомов и совершили множество туров по Европе и Северной Америке.
В 1995 году Бэкон продемонстрировал совершенно иной талант, создав фолк-рок-группу The Bacon Brothers вместе со своим братом Майклом, плодовитым композитором телевизионных саундтреков, удостоенным премии «Эмми». Вместе Кевин и Майкл выпустили семь студийных альбомов и совершили множество туров по Европе и Северной Америке.
11. Хью Лори
Хью Лори было десять, когда он услышал по радио не то Мадди Уотерса, не то Уилли Диксона — словом, какую-то «магическую блюзовую ноту», поразившую его раз и навсегда. Лори остался верен детской страсти — сегодня русский народный доктор Хаус на альбомах и концертах исполняет традиционные американские блюзы. Лори обожает выступать живьем и умеет играть не только на гитаре, но и на фортепиано, ударных и саксофоне, хоть и скромничает, утверждая, что валяет дурака. На концерты к Лори приходят люди в костюмах доктора Хауса — артист на них совершенно не обижается.
10. Пол Беттани
Пол Беттани известен не только своим голосом, но и лицом. Он озвучивал систему искусственного интеллекта J.A.R.V.I.S. в семи фильмах Marvel. Раннюю известность ему принесли главные роли в фильмах «Рыцарская сказка» и «Пытливый ум». Совсем недавно этот английский актер получил номинацию на премию «Эмми» за главную роль в фильме WandaVision (2021) и повторил роль Джей А.Р.В.И.С. в сериале Disney+ «Что если…? (2021).
Но прежде чем стать знаменитостью, Пол Беттани был борющимся уличным музыкантом, играющим на гитаре. «Я постоянно думаю о том, как мне повезло», — сказал он впоследствии. «Я был уличным артистом; если я не зарабатывал деньги, то ложился спать голодным. Если посмотреть на мир сейчас, то нас будут судить по тому, как мы относимся к нуждающимся».
Но прежде чем стать знаменитостью, Пол Беттани был борющимся уличным музыкантом, играющим на гитаре. «Я постоянно думаю о том, как мне повезло», — сказал он впоследствии. «Я был уличным артистом; если я не зарабатывал деньги, то ложился спать голодным. Если посмотреть на мир сейчас, то нас будут судить по тому, как мы относимся к нуждающимся».
9. Брюс Уиллис
Всемирно известный Брюс Уиллис начал свою карьеру во внебродвейских шоу в 70-х годах, а затем стал звездой сериала «Лунный свет» (1985) и франшизы «Крепкий орешек» (1988). Его блокбастеры (от «Криминального чтива» до «Шестого чувства») бесчисленны — но в последние годы он обратился к низкобюджетным прямым видеопродуктам. В 2021 году он объявил о досрочном уходе на пенсию по состоянию здоровья из-за афазии.
Уже в 1987 году Уиллис мечтал заявить о себе в музыкальной индустрии. Его дебютный альбом The Return of Bruno был блюзовой работой, которая была принята неоднозначно; за ним последовал еще один альбом If It Don’t Kill You, It Just Makes You Stronger (1989) Эта более поздняя работа представляла собой более эклектичный R&B микс.
Уже в 1987 году Уиллис мечтал заявить о себе в музыкальной индустрии. Его дебютный альбом The Return of Bruno был блюзовой работой, которая была принята неоднозначно; за ним последовал еще один альбом If It Don’t Kill You, It Just Makes You Stronger (1989) Эта более поздняя работа представляла собой более эклектичный R&B микс.
8. Джефф Бриджес
С раннего детства у Джеффа Бриджеса не было сомнений в том, что он окажется в шоу-бизнесе. Он родился в Лос-Анджелесе в 1949 году и является сыном актерской пары Ллойда Бриджеса и Дороти Бриджес. В детстве он снимался вместе со своим братом Бо и отцом в телешоу «Морская охота» (с Бо он еще снимется в музыкальном фильме «Эти замечательные братья Бейкер»). В итоге Бриджес сделал карьеру в кино и на телевидении, снявшись в фильмах «Король-рыбак» (1991), «Большой Лебовски» (1998) и «Сумасшедшее сердце» (2009).
Но в интервью 2010 года Джефф Бриджес рассказал, что его любовь к музыке долгое время боролась с его актерской карьерой. «Думаю, мне было трудно выбрать: актер я или музыкант, или я могу быть и тем, и другим?» — отметил он. Он пианист, гитарист и певец, и в 2011 году подписал контракт с Blue Note Records. Все доходы от его альбома Sleeping Tapes (2015) были направлены в благотворительную организацию No Kid Hungry.
Но в интервью 2010 года Джефф Бриджес рассказал, что его любовь к музыке долгое время боролась с его актерской карьерой. «Думаю, мне было трудно выбрать: актер я или музыкант, или я могу быть и тем, и другим?» — отметил он. Он пианист, гитарист и певец, и в 2011 году подписал контракт с Blue Note Records. Все доходы от его альбома Sleeping Tapes (2015) были направлены в благотворительную организацию No Kid Hungry.
7. Кевин Костнер
Он завоевал сердца в фильмах «Быки Дарема» (1988) и «Поле мечты» (1989), и, конечно «Телохранителе» с «Робин Гудом», а также получил две премии «Оскар» за исполнение роли в фильме «Танцы с волками» (1990). Кевин Костнер наиболее известен как актер спортивных фильмов, снявшись в 11 образцах этого жанра.
Но, несмотря на свою звездность, Костнер решил попробовать себя в музыкальной карьере благодаря толчку своей жены Кристин. Его группа Kevin Costner & Modern West отправилась в турне в 2007 и 2009 годах, но во время выступления в городе Камроуз, штат Альберта, в результате несчастного случая во время грозы обрушилась сцена. Позже Костнер выставил на аукцион гитару с автографом и вечер свиданий, чтобы собрать средства для семьи единственной жертвы этого инцидента.
Но, несмотря на свою звездность, Костнер решил попробовать себя в музыкальной карьере благодаря толчку своей жены Кристин. Его группа Kevin Costner & Modern West отправилась в турне в 2007 и 2009 годах, но во время выступления в городе Камроуз, штат Альберта, в результате несчастного случая во время грозы обрушилась сцена. Позже Костнер выставил на аукцион гитару с автографом и вечер свиданий, чтобы собрать средства для семьи единственной жертвы этого инцидента.
6. Джульетт Льюис
Свои вокальные способности бывшая подруга Бреда Питта, приверженка сайентологии и одна из самых ярких актрис 90-х («Прирожденные убийцы», «Мыс страха», «От заката до рассвета» и проч.) продемонстрировала еще в «Странных днях», страстно и веско исполнив две песни Пи Джей Харви. Однако по-настоящему Льюис поняла, что ей стоит заняться в музыкой, когда сходила в конце 90-х на концерт Blondie вместе с подругой Патти Шемель, бывшей барабанщицей Hole.
С подругой они и сделали группу The Licks — и оказалось, что с песнями Джульетта управляется не хуже, чем с ролями; причем с очень разными песнями — от истерического гранжа до бодрого диско-панка. Был даже случай, когда в группе Льюис барабанил Дэйв Грол (The Licks тогда играли на разогреве у Foo Fighters); да и вообще в 2000-х, пожалуй, с музыкой у актрисы получалось даже лучше, чем с кино — кроме прочего, в 2006-м она спела в трех треках The Prodigy. В 2009-м Льюис группу распустила и начала сольную карьеру — исполняет она, впрочем, все тот же оголтелый рок.
С подругой они и сделали группу The Licks — и оказалось, что с песнями Джульетта управляется не хуже, чем с ролями; причем с очень разными песнями — от истерического гранжа до бодрого диско-панка. Был даже случай, когда в группе Льюис барабанил Дэйв Грол (The Licks тогда играли на разогреве у Foo Fighters); да и вообще в 2000-х, пожалуй, с музыкой у актрисы получалось даже лучше, чем с кино — кроме прочего, в 2006-м она спела в трех треках The Prodigy. В 2009-м Льюис группу распустила и начала сольную карьеру — исполняет она, впрочем, все тот же оголтелый рок.
5. Джаред Лето
Джаред Лето вообще ужасно расстраивается, когда его заносят в списки актеров, мечтающих быть музыкантами, — группа 30 Seconds to Mars для него столь важна, что он даже отказался от предложения сняться в фильме Клинта Иствуда: совпадали сроки с промокампанией по поводу выхода альбома. Актерская игра Лето для воплощения его детской мечты (а также мечты его брата-барабанщика) определенное значение, безусловно, имела: все же перед выходом одноименного дебютника уже был «Реквием по мечте». Впрочем, дальше раскручивались они отнюдь не за счет имени лидера группы — сотни тысяч поклонников форматного альтернативного рока, как известно, не могут ошибаться.
4. Павел Майков
Павел Майков – не только Пчела из «Бригады» и капитан Кудашов из «Солдат», как думают некоторые поклонники его творчества, подсевшие в последнее время на «Девушек с Макаровым». В его фильмографии более 40 ролей, а еще у актера есть своя группа «БуттерБродский», основная в 2011 году. Недаром его сестра — известная певица Анастасия Стоцкая.
3. Александр Ильин-младший
В 2010 году году Александр Ильин-младший начал сниматься в проекте «Интерны», который принес актеру всероссийскую любовь зрителей. В этом же году он инициировал создание группы «План Ломоносова», в которой актер является вокалистом и автором музыкальных композиций, а главное – идейным вдохновителем.
2. Даниил Вахрушев
Известность пришла к актеру после роли заумного «ботаника» Валентина в фильме «Физрук». Его стали приглашать в различные проекты, а роль рэпера в сериале «Закон каменных джунглей» Даниил Вахрушев сыграл на одном дыхании, ведь с детства увлекся хип-хопом и рэпом. У него есть своя мини-студия, а еще Даниил умеет играть на гитаре, пианино, виолончели и кларнете.
1. Дэвид Хассельхофф
Эта звезда родом из Балтимора прославился в сериале «Молодые и непоседливые», а позже снялся в «Найт Райдере» и «Спасателях Малибу», завоевав рекорд Гиннесса как самый просматриваемый мужчина на телевидении.
Будучи одним из самых узнаваемых телеведущих всех времен, Хассельхофф прославился и как рок-звезда. Его музыкальная карьера охватывает пять десятилетий, он выпустил 14 студийных альбомов, а также хиты If I Could Only Say Goodbye и Looking for Freedom. Хассельхофф также продемонстрировал свои музыкальные таланты в бродвейских постановках «Джекилл и Хайд», «Чикаго» и «Продюсеры».
Будучи одним из самых узнаваемых телеведущих всех времен, Хассельхофф прославился и как рок-звезда. Его музыкальная карьера охватывает пять десятилетий, он выпустил 14 студийных альбомов, а также хиты If I Could Only Say Goodbye и Looking for Freedom. Хассельхофф также продемонстрировал свои музыкальные таланты в бродвейских постановках «Джекилл и Хайд», «Чикаго» и «Продюсеры».
Источник:
АНТИФИШКИ
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