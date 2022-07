Знаменитые актеры, которые оказались еще и талантливыми музыкантами

Всемирно известный Брюс Уиллис начал свою карьеру во внебродвейских шоу в 70-х годах, а затем стал звездой сериала «Лунный свет» (1985) и франшизы «Крепкий орешек» (1988). Его блокбастеры (от «Криминального чтива» до «Шестого чувства») бесчисленны — но в последние годы он обратился к низкобюджетным прямым видеопродуктам. В 2021 году он объявил о досрочном уходе на пенсию по состоянию здоровья из-за афазии.



Уже в 1987 году Уиллис мечтал заявить о себе в музыкальной индустрии. Его дебютный альбом The Return of Bruno был блюзовой работой, которая была принята неоднозначно; за ним последовал еще один альбом If It Don’t Kill You, It Just Makes You Stronger (1989) Эта более поздняя работа представляла собой более эклектичный R&B микс.