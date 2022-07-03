Знаменитые актеры, которые оказались еще и талантливыми музыкантами

С раннего детства у Джеффа Бриджеса не было сомнений в том, что он окажется в шоу-бизнесе. Он родился в Лос-Анджелесе в 1949 году и является сыном актерской пары Ллойда Бриджеса и Дороти Бриджес. В детстве он снимался вместе со своим братом Бо и отцом в телешоу «Морская охота» (с Бо он еще снимется в музыкальном фильме «Эти замечательные братья Бейкер»). В итоге Бриджес сделал карьеру в кино и на телевидении, снявшись в фильмах «Король-рыбак» (1991), «Большой Лебовски» (1998) и «Сумасшедшее сердце» (2009).



Но в интервью 2010 года Джефф Бриджес рассказал, что его любовь к музыке долгое время боролась с его актерской карьерой. «Думаю, мне было трудно выбрать: актер я или музыкант, или я могу быть и тем, и другим?» — отметил он. Он пианист, гитарист и певец, и в 2011 году подписал контракт с Blue Note Records. Все доходы от его альбома Sleeping Tapes (2015) были направлены в благотворительную организацию No Kid Hungry.