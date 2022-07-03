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Знаменитые актеры, которые оказались еще и талантливыми музыкантами

Знаменитые актеры, которые оказались еще и талантливыми музыкантами

Автор:
03 июля 2022 11:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Музыка   актер   звезды   певец   селебрити   шоу бизнес   
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В наши дни кажется, что талантливый актер и музыкант идут рука об руку. Многие из наших любимых киноезвезд имеют музыкальные корни,некоторые гастролировали и выпускали студийные альбомы, к большому удивлению своих поклонников.
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Источник:

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Метки: Музыка   актер   звезды   певец   селебрити   шоу бизнес   
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4  комментария
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38k
jonnyD 2 часа назад
Ну как тут без Владимира Семёновича ?!
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5k
Miraton 42 минуты назад
Почти каждый актер умеет играть на каком нибудь музыкальном инструменте, многие умеют петь, и танцевать, для актеров это норма.
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2k
Trilik Час назад
Очень даже хорошо
Ссылка m.youtube.com
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18k
homerchik 2 часа назад
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