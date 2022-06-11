Бориса Гребенщикова вежливо попросили с радио

Музыкант вёл программу «Аэростат» в эфире «Радио России» с 2005 года, но после того как он не словом, а делом доказал свою позицию по отношению к России, двери отечественных радиостанций для него закрылись.
21 марта Гребенщиков выступил на фестивале Sound of Peace в Берлине, где участвовали десятки исполнителей. Совместными усилиями собрали €12 млн на помощь Украине. После этого «благородного жеста» Борис Борисыч с чистой совестью и светлым ликом вновь вернулся в Россию, для продолжения свой музыкальной деятельности, но что-то пошло не так.
Передачу «Аэростат» сняли с эфира на «Радио России», но музыкант не отчаялся и попытался пристроиться на «Нашем радио». Но каково же было его удивление, когда неблагодарные слушатели буквально атаковали соцсети радиостанции после анонса его передачи.
«Нашему радио» прилетело по полной за их решение выпустить в эфир «предателя, пожертвовавшего на убийство русских людей 12 млн евро».
Бывший генеральный продюсер «Нашего радио» Михаил Козырев сообщил, что, кроме возмущённых слушателей, ими заинтересовались сотрудники прокуратуры и пообещали лично их проверить.
Руководство решило не рисковать и убрать от греха подальше «Аэростат» из эфира.
В марте Гребенщиков сообщил, что концерты «Аквариума» отменены «до лучших времён по вполне понятным причинам». Концерты планировались в Калуге, Туле, Воронеже и Москве.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Когда на их "цивилизованом" Западе людей выгоняют с должностей, отменяют концерты, и т.п. по одним лишь голословным обвинения или так-же из-за несогласие с правительством - это хорошо, это правильно. А когда в нашем Мордоре отменили пару передач, по требованию слушателей кстати, а концерты "звёзды" сами отменяют, потому что их хотелкам не следуют организаторы или билетов почти не покупают - это тирания.
Убрать двух предателей из эфира не проблема.
Не потеряет Наше ничего
Мокры его брюки
Он стар
И он хочет в сортир!
максимум что он мог сделать это блюсти сдержанный нейтралитет в стиле "я далек от политики и не хочу с ней связываться" но вот он решил выбрать сторону и понятное дело, та сторона которую ты отверг - отвергнет тебя
это логично и по честному
Да и иностранцев тоже.
Всем, кто жертвует ВСУ давать сроки.
Не будет этого "певца" не будет больше и его убогих фантов.