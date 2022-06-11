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Бориса Гребенщикова&nbsp;вежливо попросили с радио

Бориса Гребенщикова вежливо попросили с радио

Автор:
11 июня 2022 13:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: аэростат   гребенщиков   звезды   музыкант   радио   шоу бизнес   
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Музыкант вёл программу «Аэростат» в эфире «Радио России» с 2005 года, но после того как он не словом, а делом доказал свою позицию по отношению к России, двери отечественных радиостанций для него закрылись.

21 марта Гребенщиков выступил на фестивале Sound of Peace в Берлине, где участвовали десятки исполнителей. Совместными усилиями собрали €12 млн на помощь Украине. После этого «благородного жеста» Борис Борисыч с чистой совестью и светлым ликом вновь вернулся в Россию, для продолжения свой музыкальной деятельности, но что-то пошло не так.

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Передачу «Аэростат» сняли с эфира на «Радио России», но музыкант не отчаялся и попытался пристроиться на «Нашем радио». Но каково же было его удивление, когда неблагодарные слушатели буквально атаковали соцсети радиостанции после анонса его передачи.


«Нашему радио» прилетело по полной за их решение выпустить в эфир «предателя, пожертвовавшего на убийство русских людей 12 млн евро».

Бывший генеральный продюсер «Нашего радио» Михаил Козырев сообщил, что, кроме возмущённых слушателей, ими заинтересовались сотрудники прокуратуры и пообещали лично их проверить.

Руководство решило не рисковать и убрать от греха подальше «Аэростат» из эфира.


В марте Гребенщиков сообщил, что концерты «Аквариума» отменены «до лучших времён по вполне понятным причинам». Концерты планировались в Калуге, Туле, Воронеже и Москве.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аэростат   гребенщиков   звезды   музыкант   радио   шоу бизнес   
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23  комментария
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10k
сеньор Леонсио Час назад
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13k
Kucher 3 минуты назад
Вот. Это и есть та самая демократия, которой так добиваются люди со светлыми лицами. Большинство сказало - НЕТ. Передачу отменили. Что им не нравится то? С какого перепуга этот бывший продюсер обзывает слушателей?
Когда на их "цивилизованом" Западе людей выгоняют с должностей, отменяют концерты, и т.п. по одним лишь голословным обвинения или так-же из-за несогласие с правительством - это хорошо, это правильно. А когда в нашем Мордоре отменили пару передач, по требованию слушателей кстати, а концерты "звёзды" сами отменяют, потому что их хотелкам не следуют организаторы или билетов почти не покупают - это тирания.
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57
Татьяна 9 минут назад
А Козырев то хоть сам то знает ,что такое/ такие манкуртатовы ... )))
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5k
rutt 14 минут назад
Я так и не понял Козырев чему возмущается? Слушаю Наше очень давно, на первом Нашествии в Раме так отжёг что женится пришлось
Убрать двух предателей из эфира не проблема.
Не потеряет Наше ничего
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1k
niva_alex 16 минут назад
Одно мне не понятно. Ты артист, музыкан, ну и занимайся своим делом, пой, пляши, пиши песни, это твоя работа. Почему вы решили (артисты и певцы), что ваше мнениее кому то интересно. Я же не рассказываю всем, что мне не нравяться, ну например томатный суп! Какая всем разница, люблю я его или нет. Ну а если ты такой принципиальный, что терпеть не можешь, иди отстаивай свою правду на сторону где тебя любят. А то жил у нас в гостях, насра в гостинной и уехал, а как убрали за ним, пришел опять, как будто так и надо. Мол ничего такого. Нет уж, мы долго помним такое скотское отношение.
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4k
Владимир 23 минуты назад
неудивительно. Кто то может назвать хоть одно независимое СМИ в России?
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464
vtoroyshans Владимир 19 минут назад
независимое сми? таких в природе не существует... ни где вообще
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10k
wilddewill Полчаса назад
Боролись они боролись, в кавычках, с советским режимом..... Тогда это приветствовалось, потому как русского сложно загнать в рамки ограничений. Я, был очень фанатом творчества этих людей. Был, да всплыл. Их энтузиазм борьбы сейчас, можно применить еще к СССР, но к современной России никак. Шевчук вообще разочаровал. Ну и "Гребень" теперь туда же. Хайпа словить решили? Досвидонья.
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1k
integral11 Полчаса назад
Вопрос в том, почему эта тварь с 1991 года только и делала, что жила на деньги бюджета и поливала грязью страну и народ, и при этом собирал за это кучу бабла! Что, его продажная натура только сейчас стала понятна? Да благодаря таким как он, "попугаям из кустов" валили в 80 - е СССР, и пилили на куски Россию в 90 - е. И то, что эта харя жировала до 2022 года говорит о том, что у него есть сильные покровители во власти, которые держали на плаву это говно все эти годы! Меня больше волнует, чтоб эта мразь снова не всплыла, как он сказал "... в лучшие времена", только непонятно, для кого они лучшие!
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3k
Нуи Хусим Полчаса назад
Износился Козлодоев! Истрепался...
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31k
Notan Blaine Полчаса назад
Сам Козырев ещё тот либераст.
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26k
Лис Полчаса назад
В Питере старые "Кресты" опустели. Вот туда всех этих "деятелей". На одну камеру в том же количестве, что в былые времена, с тем же режимом, без различия пола.
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7k
Trenzel2003 37 минут назад
И мало того что посылаете предателя, но нужно и больше! На государственном уровне ЛИШАТЬ гадов гражданства и имущества! В пользу ребят что борются с нацизмом на уХраине!
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2k
Copycat 39 минут назад
Ну он сделал свой выбор - медийным личностям и лидерам мнений не получится сидеть на 2х стульях

максимум что он мог сделать это блюсти сдержанный нейтралитет в стиле "я далек от политики и не хочу с ней связываться" но вот он решил выбрать сторону и понятное дело, та сторона которую ты отверг - отвергнет тебя

это логично и по честному
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1k
Мурчелло 42 минуты назад
Он уже из сраиля приехал?Вот животное бл.ять.
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21k
albedo Час назад
Я считаю, что за финансирование ТЕРРОРИЗМА надо сажать наших граждан.
Да и иностранцев тоже.
Всем, кто жертвует ВСУ давать сроки.
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10k
Мистер Фикс Час назад
Изжил он себя
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5k
kleyman Час назад
Вот это хорошая новость. Как известно, музыкантов и певцов, характеризуют их фанаты. Лично знал двух, парня и девушку, которые чуть ли не молились на этого товарища и его бредово-заунывные мотивы и тексты. Оба были конченными йебанавтами и веганами.
Не будет этого "певца" не будет больше и его убогих фантов.
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