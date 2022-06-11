Бориса Гребенщикова вежливо попросили с радио

Передачу «Аэростат» сняли с эфира на «Радио России», но музыкант не отчаялся и попытался пристроиться на «Нашем радио». Но каково же было его удивление, когда неблагодарные слушатели буквально атаковали соцсети радиостанции после анонса его передачи.

«Нашему радио» прилетело по полной за их решение выпустить в эфир «предателя, пожертвовавшего на убийство русских людей 12 млн евро».