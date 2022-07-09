Болельщики освистали группу Би-2 во время выступления на матче за Суперкубок

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Источник:
АНТИФИШКИ
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Полковнику никто не пишет - и хрен с ним
А в РФ даже в операции участвует около 25 % ВС. 75% в запасе. Так что мобилизация не грозит.