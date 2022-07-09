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Болельщики освистали группу Би-2 во время выступления на матче за Суперкубок

Болельщики освистали группу Би-2 во время выступления на матче за Суперкубок

Автор:
09 июля 2022 21:50
Метки: БИ-2   Суперкубок   история   факты   фанаты   футбол   
467
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В Питере Леве 2-Би фанаты «Зенита» предложили свалить нaкер домой!...

Источник:

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Метки: БИ-2   Суперкубок   история   факты   фанаты   футбол   
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7  комментариев
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38k
Вепс 47 минут назад
Лёва Би2 зажравшийся на халявных харрчах, поэтому он слабо понимает что происходит и как, больше всего он переживает чтобы он не потерял то что имеет, и так со всеми этими говнозвездами которые возомнили из себя великих, а о факту они просто поющие штаны.
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11k
Мистер Фикс 18 минут назад
А нахрена вообще его позвали?
Полковнику никто не пишет - и хрен с ним
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5k
Fishki_surfer 57 минут назад
А вы говорите "воевать некому". Целый сектор добровольцев в голубом.
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1k
GoInDown Час назад
Вопрос не к ним (каждый имеет свою позицию по любому вопросу) и не в том, что их освистали, а в том что их вообще пригласили. Задавайте их тому, кто их приглашал, Кто там у Газпрома Спонсор? Миллер? или кто там начальник РФС? Вот у них спрашивайте.
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