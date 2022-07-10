Для полупарализованной таксы, брошенной хозяйкой в ветклинике, собрали деньги на операцию

Спустя несколько дней Пино была прооперирована и сейчас восстанавливается после хирургического вмешательства. Шансов, что животное встанет на ноги - 50%. Ветеринары говорят, что такие травмы, влекущие за собой парализацию конечностей, у собак с длинным туловищем - не редкость. Однако они настроены решительно, и уверены, что в любом случае найдут Пино настоящих хозяев, которые будут её любить и никогда не предадут.

Кстати, владелица Пино пообещала было засудить ветклинику за обнародование видео, но спустя сутки после угроз она "слилась с радаров" и больше не появляется в эфире. Что до милосердия, то расстроенные за судьбу таксы россияне собрали огромную сумму - больше 800 тысяч рублей (на 7.07).