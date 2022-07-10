Для полупарализованной таксы, брошенной хозяйкой в ветклинике, собрали деньги на операцию

Душераздирающая история из Тюмени получила продолжение. Такса Пино, которую её хозяйка бросила прямо в клинике, прооперирована и выздоравливает.
Совсем недавно в соцсетях завирусилась история о несчастной таксе, у которой отказали задние ноги. Хозяйка Пино, узнав о стоимости консультации и лечения, просто оставила животное и ушла из ветеринарной клиники. Бедняжка такса пыталась ползти за своей владелицей, но та даже не повернулась.
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Видео, попавшее в соцсети, вызвало бурные дискуссии. Иначе как предательницей хозяйку Пино никто не называл, а для несчастного животного стали собирать деньги. Врачи ветклиники пообещали сделать для животного всё, что в их силах.
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Спустя несколько дней Пино была прооперирована и сейчас восстанавливается после хирургического вмешательства. Шансов, что животное встанет на ноги - 50%. Ветеринары говорят, что такие травмы, влекущие за собой парализацию конечностей, у собак с длинным туловищем - не редкость. Однако они настроены решительно, и уверены, что в любом случае найдут Пино настоящих хозяев, которые будут её любить и никогда не предадут.
Кстати, владелица Пино пообещала было засудить ветклинику за обнародование видео, но спустя сутки после угроз она "слилась с радаров" и больше не появляется в эфире. Что до милосердия, то расстроенные за судьбу таксы россияне собрали огромную сумму - больше 800 тысяч рублей (на 7.07).
Этих денег хватит не только на оплату операции, восстановление и содержание Пино - оставшаяся часть пойдет на лечение других собак-инвалидов. А врачи клиники продолжают отправлять владелице собаки сообщения - вдруг одумается и решит забрать пёселя?
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Имхо,её даже Пашаев не возьмётся защищать!