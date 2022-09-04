В Астрахани задержали цыганку, укравшую одежду из контейнера для благотворительности

И чисто по-человечески понимаешь мать 11 детей. А с другой стороны: зачем воровать? В городе много благотворительных организаций, в которых раздают и продукты, и деньги нуждающимся. Правда, для этого нужно предъявить какие-то документы и вообще, действовать по-человечески. А это, видимо, качества, которые с детства закладываются воспитанием. Или нет.

Что же касается мадам воровки, в настоящее время сотрудниками службы по делам несовершеннолетних изучаются бытовые условия воспитания детей из ее семьи. Сообщается, что в случае необходимости полиция инициирует оказание органами власти мер социальной поддержки, хотя астраханцы уверены, что пособия на детей и пенсию за отца они получают в полной мере.

