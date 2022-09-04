FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 5325 постов • 1369 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
В Астрахани задержали цыганку, укравшую одежду из контейнера для благотворительности

В Астрахани задержали цыганку, укравшую одежду из контейнера для благотворительности

Автор:
04 сентября 2022 08:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Астрахань   Вещь во благо   благотворительность   видео   воровство   извинения   реакция соцсетей   цыгане   
1001
6
2

Один из астраханцев снял эпизов, в котором женщина с сыном средь бела дня и, абсолютно не стесняясь прохожих, обносят контейнер проекта "Вещь во благо". Через время полиция нашла эту даму, и та рассказала о своей нелегкой судьбе.

Совсем недавно астраханские паблики вовсю обсуждали видео, снятое на улице города. В ролике цыганка с помощью сына вытаскивает вещи из бака, в которых горожане приносят вещи для нуждающихся. Такие контейнеры проекта "Вещь во благо" регулярно опустошают волонтеры, которые после раздают одежду и обувь нуждающимся. Но представительница кочевого племени решила не дожидаться раздачи и взять одежду самостоятельно. Астраханцев видео не удивило. Точнее, способ, который цыгане использовали для приобретения вещей.


Полиция отреагировала на общественный резонанс и отыскала цыганку с видео. Женщина извинилась за себя и сына, рассказав, что у нее 11 детей, которых приходится поднимать одной, т.к. муж умер. Денег на одежду не хватает, поэтому пришлось красть из бака.



А в извинения мадам не поверили. Практика повиниться на камеру вряд ли такая действенная, как, возможно, предполагают те, кто её внедрил. Сказать можно что угодно, а вот осознать и прочувствовать - вряд ли.


Дискуссия в городском паблике получилось бурной. У многих нашлось что сказать немногочисленным защитникам несчастных ромалэ, которые заявили, что вещи благотворительные - вот их и взяли те, кто нуждался.


И чисто по-человечески понимаешь мать 11 детей. А с другой стороны: зачем воровать? В городе много благотворительных организаций, в которых раздают и продукты, и деньги нуждающимся. Правда, для этого нужно предъявить какие-то документы и вообще, действовать по-человечески. А это, видимо, качества, которые с детства закладываются воспитанием. Или нет.


Что же касается мадам воровки, в настоящее время сотрудниками службы по делам несовершеннолетних изучаются бытовые условия воспитания детей из ее семьи. Сообщается, что в случае необходимости полиция инициирует оказание органами власти мер социальной поддержки, хотя астраханцы уверены, что пособия на детей и пенсию за отца они получают в полной мере.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Астрахань   Вещь во благо   благотворительность   видео   воровство   извинения   реакция соцсетей   цыгане   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Альф 57 3 часа назад
Раковая опухоль в теле человечества, нормальных цыган не встречал никогда. Ненавижу цыган
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
5k
просто Дмитрий 22 минуты назад
отбросы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Rhino 23 минуты назад
Больше всего пугает то, что у таких особей по 11 детей вылупляется. И что-то мне подсказывает, что из них вряд ли вырастет футбольная команда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Владимир 53 минуты назад
да на хрен они вообще нужны,недавно читал,вроде Путин распорядился дать по ляму,тем у кого 10 детей и больше.другие дети вырастут,начнут работать,платить налоги,служить в Армии.а от этих клещей какой толк?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Григорий 53 минуты назад
усыпить всё семейство и норм будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Владимир 55 минут назад
да воровство у них в крови,даже если ей эти вещи не нужны,она всё равно их украдёт и выкинет,но украдёт.да и за весь выводок и умершвлёного мужа наверняка не хило получает,если у них есть хоть какие то бумажки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Shurovik Час назад
11 детей... У них про защиту никто не знает, что ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Соломей Час назад
Вообще то нужно организововать не "меры социальной поддержки",а меры социальной защиты .населения от этого рассадника наркоторговли,воровства и мошенничества .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
143
Сергей С Час назад
Цыгане=хохлы
В современном мире вообще нет разницы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
pinbalist Час назад
Томми немного подзадержался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Copycat Час назад
у нас в казахстане каким то образом от них избавились, очень редко их вижу, а раньше прям постоянно на улицах сидели милостыню просили
может менты всерьез их гонять начали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
83k
parallax 2 часа назад
Первый раз слышу, чтобы цыгане что-то украли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Shtoppi 2 часа назад
я не сторонник нацизма, но в случае цыган - жаль они работу доделать не успели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр Н. 2 часа назад
#яжемать gypsy edition.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
GROMOZEKA 2 часа назад
Рано зашел.
Подожду когда Томи придет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Клёст 2 часа назад
)И прямо у иконной лавки, как отягчающее обстоятельство безбожного поступка))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
сеньор Леонсио 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

789788



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему шикарный советский мультфильм «Остров сокровищ» не теряет своей актуальности в наши дни?
Почему шикарный советский мультфильм «Остров сокровищ» не теряет своей актуальности в...
Сережа Алешков: как сложилась судьба самого маленького солдата Великой Отечественной
Сережа Алешков: как сложилась судьба самого маленького солдата Великой Отечественной
Набирающие популярность в сообществах
Злые шутки судьбы
Злые шутки судьбы
Совместная фотосессия
Совместная фотосессия
Китайцы выпустили поддельный iPhone 14 Pro Max (2 фото + видео)
Китайцы выпустили поддельный iPhone 14 Pro Max (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Действительно

Лучшие демотиваторы
Запад дорос до советской моды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#кино#животные#картинки#школа#забавно#шоу бизнес#Ynews#Россия
#Юмор#факты#люди#прикол#СССР#аварии#сарказм#девушки#Жизнь#актеры
#история#подборка#в мире#фильм#скандал#дтп#фотографии#авто аварии#природа#звезды
Китайцы выпустили поддельный iPhone 14 Pro Max (2 фото + видео) Китайцы выпустили поддельный iPhone 14 Pro Max (2 фото + видео) Мужчина нацепил бейджик стажёра и вынес из кассы "Пятёрочки" в Москве 32 тысячи рублей Мужчина нацепил бейджик стажёра и вынес из кассы "Пятёрочки" в Москве 32 тысячи рублей В Тюмени яжебабка стащила мальчишку с качелей, чтобы покатать внучку В Тюмени яжебабка стащила мальчишку с качелей, чтобы покатать внучку Цыганка украла в Москве самокат, но не знала, что его можно отследить по GPS-трекеру Цыганка украла в Москве самокат, но не знала, что его можно отследить по GPS-трекеру "Э, ты что делаешь?": русского туриста заставили извиниться за секс в горах Дагестана "Э, ты что делаешь?": русского туриста заставили извиниться за секс в горах Дагестана Для полупарализованной таксы, брошенной хозяйкой в ветклинике, собрали деньги на операцию Для полупарализованной таксы, брошенной хозяйкой в ветклинике, собрали деньги на операцию

На что жалуетесь?

Вернуться