В Астрахани задержали цыганку, укравшую одежду из контейнера для благотворительности

Один из астраханцев снял эпизов, в котором женщина с сыном средь бела дня и, абсолютно не стесняясь прохожих, обносят контейнер проекта "Вещь во благо". Через время полиция нашла эту даму, и та рассказала о своей нелегкой судьбе.
Совсем недавно астраханские паблики вовсю обсуждали видео, снятое на улице города. В ролике цыганка с помощью сына вытаскивает вещи из бака, в которых горожане приносят вещи для нуждающихся. Такие контейнеры проекта "Вещь во благо" регулярно опустошают волонтеры, которые после раздают одежду и обувь нуждающимся. Но представительница кочевого племени решила не дожидаться раздачи и взять одежду самостоятельно. Астраханцев видео не удивило. Точнее, способ, который цыгане использовали для приобретения вещей.
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Полиция отреагировала на общественный резонанс и отыскала цыганку с видео. Женщина извинилась за себя и сына, рассказав, что у нее 11 детей, которых приходится поднимать одной, т.к. муж умер. Денег на одежду не хватает, поэтому пришлось красть из бака.
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А в извинения мадам не поверили. Практика повиниться на камеру вряд ли такая действенная, как, возможно, предполагают те, кто её внедрил. Сказать можно что угодно, а вот осознать и прочувствовать - вряд ли.
Дискуссия в городском паблике получилось бурной. У многих нашлось что сказать немногочисленным защитникам несчастных ромалэ, которые заявили, что вещи благотворительные - вот их и взяли те, кто нуждался.
И чисто по-человечески понимаешь мать 11 детей. А с другой стороны: зачем воровать? В городе много благотворительных организаций, в которых раздают и продукты, и деньги нуждающимся. Правда, для этого нужно предъявить какие-то документы и вообще, действовать по-человечески. А это, видимо, качества, которые с детства закладываются воспитанием. Или нет.
Что же касается мадам воровки, в настоящее время сотрудниками службы по делам несовершеннолетних изучаются бытовые условия воспитания детей из ее семьи. Сообщается, что в случае необходимости полиция инициирует оказание органами власти мер социальной поддержки, хотя астраханцы уверены, что пособия на детей и пенсию за отца они получают в полной мере.
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АНТИФИШКИ
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В современном мире вообще нет разницы
может менты всерьез их гонять начали
Подожду когда Томи придет