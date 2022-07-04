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В Тюмени женщина бросила парализованную собаку в ветклинике, развернулась и ушла

В Тюмени женщина бросила парализованную собаку в ветклинике, развернулась и ушла

Автор:
04 июля 2022 17:33
Сообщество : Животные
Метки: Пино   Тюмень   ветеринары   предательство   такса   хозяйка   
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Как пишут в паблике клиники, хозяйка таксы принесла питомца на обследование, но затем отказалась платить и просто ушла.

Душераздирающее видео из ветеринарной клиники в Тюмени: собака пытается угнаться за женщиной, но не может даже запрыгнуть на ступеньку из-за паралича задних лап.

Хозяйка ветклиники Анастасия рассказала, что догнать хозяйку попытались ветеринары:

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"Эта дамочка принесла нам таксу, мы провели обследование и выставили чек в 1500 руб. примерно. После чего она возмутилась, сказала, что платить не будет, и ушла. Пёсель пытался преодолеть ступеньки, чтобы угнаться за хозяйкой, но всё безуспешно. После мы вынесли собаку на улицу и пытались догнать женщину, такса бежала за её машиной только на передних лапках и не смогла догнать, женщина скрылась.

Ветеринарам из клиники женщина сказала, что подобрала собаку в канаве, но они в это верить отказываются. Такса выглядела слишком ухоженной для собаки, которую нашли на улице. Сотрудники ветклиники предполагают, что нерадивую хозяйку испугала перспектива ухода за парализованной собакой, и она решила таким образом от нее избавиться. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

"Мы оставили таксу у себя на лечение, назвали её Пино, она плакала всю ночь и была в депрессии. После того как мы её вылечим, планируем отдать в наш проверенный приют. Женщина эта до сих пор не объявилась", - сообщили в ветклинике.

Также возможно, Пино помогут найти новых хозяев, однако, сможет ли такса ходить на четырех лапах, станет понятно только после обследования.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Пино   Тюмень   ветеринары   предательство   такса   хозяйка   
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14  комментариев
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26k
Ваня 4 часа назад
вот же сука, в собачьем аду один котел твой, тварь!!!
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1k
Moon24 5 минут назад
Просто сука , чтоб её саму парализовало !
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80
MAX 36 минут назад
По роже видно, что тварь
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110
Валерий Петров 36 минут назад
и что ни на одну камеру не попала чтоли?
личико прекрасное ее?
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2k
GROMOZEKA 50 минут назад
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2k
Александр Туманов 56 минут назад
Тот случай когда животное не достойно собаки.
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25k
Ego sum qui sum Час назад
немногие люди достойны собак
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21k
СергейПименов 3 часа назад
Люди они такие...
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971
Шурман 3 часа назад
Хех , я больше не хочу иметь собак , было 4 , последняя умерла 3 года назад , мой верный шашлычный друг Фэнтази
первая собака была в 91 году мать ехала в трамвае и девчонка ей за бесплатно предложила пуделя с белым галстуком на груди , мать растерялась но взяла , позвонила домой я мухой прилетел и понял что собака действительно есть потому что в коридоре у кабинета уже были лужи :) этот гад был не пудель а боевой питбуль , вообще собак не боялся как и людей погиб в горах на моих глазах , ринулся на чабанского кавказца . У последней всю жизнь были проблемы с желудком , бедная столько операций перенесла под конец жизни еле встала и даже внимания не обращала на кошек и других собак .
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29k
Max Z Shtirlic 3 часа назад
Чтоб у неё самой лапки отнялись!!!
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8k
Игорь 4 часа назад
вот - гнида
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1k
Kariya 4 часа назад
Это не оправдывает поступок женщины, но зная поликлиники, а в том числе и вет, это мог быть только первый счет, возможно чисто за осмотр и ренгтен (или даже без него, учитывая, что так и не поняли, в чем дело). На что женщина надеялась, на бесплатное и скорое выздоровление? Наивно.
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110
Валерий Петров Kariya 42 минуты назад
а смысл заводить собаку не имея денег?)
это ж не айфон в кредит взятый ...
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