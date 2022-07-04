В Тюмени женщина бросила парализованную собаку в ветклинике, развернулась и ушла

Ветеринарам из клиники женщина сказала, что подобрала собаку в канаве, но они в это верить отказываются. Такса выглядела слишком ухоженной для собаки, которую нашли на улице. Сотрудники ветклиники предполагают, что нерадивую хозяйку испугала перспектива ухода за парализованной собакой, и она решила таким образом от нее избавиться. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

"Мы оставили таксу у себя на лечение, назвали её Пино, она плакала всю ночь и была в депрессии. После того как мы её вылечим, планируем отдать в наш проверенный приют. Женщина эта до сих пор не объявилась", - сообщили в ветклинике.

Также возможно, Пино помогут найти новых хозяев, однако, сможет ли такса ходить на четырех лапах, станет понятно только после обследования.