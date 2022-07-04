В Тюмени женщина бросила парализованную собаку в ветклинике, развернулась и ушла

Как пишут в паблике клиники, хозяйка таксы принесла питомца на обследование, но затем отказалась платить и просто ушла.
Душераздирающее видео из ветеринарной клиники в Тюмени: собака пытается угнаться за женщиной, но не может даже запрыгнуть на ступеньку из-за паралича задних лап.
Хозяйка ветклиники Анастасия рассказала, что догнать хозяйку попытались ветеринары:
"Эта дамочка принесла нам таксу, мы провели обследование и выставили чек в 1500 руб. примерно. После чего она возмутилась, сказала, что платить не будет, и ушла. Пёсель пытался преодолеть ступеньки, чтобы угнаться за хозяйкой, но всё безуспешно. После мы вынесли собаку на улицу и пытались догнать женщину, такса бежала за её машиной только на передних лапках и не смогла догнать, женщина скрылась.
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Ветеринарам из клиники женщина сказала, что подобрала собаку в канаве, но они в это верить отказываются. Такса выглядела слишком ухоженной для собаки, которую нашли на улице. Сотрудники ветклиники предполагают, что нерадивую хозяйку испугала перспектива ухода за парализованной собакой, и она решила таким образом от нее избавиться. Об этом сообщает РЕН.ТВ.
"Мы оставили таксу у себя на лечение, назвали её Пино, она плакала всю ночь и была в депрессии. После того как мы её вылечим, планируем отдать в наш проверенный приют. Женщина эта до сих пор не объявилась", - сообщили в ветклинике.
Также возможно, Пино помогут найти новых хозяев, однако, сможет ли такса ходить на четырех лапах, станет понятно только после обследования.
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АНТИФИШКИ
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личико прекрасное ее?
Вы же не работаете бесплатно?
Недавно заплатила за "починку" своей таксы мою весьма приличную зарплату за месяц.
Я счастлива!
Эта ... (нехорошее животное) снова гоняет котов.
это ж не айфон в кредит взятый ...