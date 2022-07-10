15 безалаберных и эгоистичных людей, взаимодействовать с которыми — сущее наказание

К сожалению, нам ничего не остаётся кроме как сосуществовать рядом с такими людьми, пытаясь приспособиться, а в отдельных случаях сообщая им о том, что они неправы. Попробуйте держать себя в руках и не злиться, просматривая нашу подборку, хотя, на самом деле, это довольно сложно сделать.

«Это лежало на коленях моего мужа весь полёт»