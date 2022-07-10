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15 безалаберных и эгоистичных людей, взаимодействовать с которыми — сущее наказание

15 безалаберных и эгоистичных людей, взаимодействовать с которыми — сущее наказание

Автор:
10 июля 2022 09:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: воспитание   лень   люди   наглость   подборка   фото   эгоизм   
1467
16

Наше окружение может быть, как приятным и благоразумным, так и бестолковым и эгоистичным, где каждый думает лишь о собственной выгоде, нарушая все нормы приличия и элементарного уважения.

К сожалению, нам ничего не остаётся кроме как сосуществовать рядом с такими людьми, пытаясь приспособиться, а в отдельных случаях сообщая им о том, что они неправы. Попробуйте держать себя в руках и не злиться, просматривая нашу подборку, хотя, на самом деле, это довольно сложно сделать.

 

«Это лежало на коленях моего мужа весь полёт»

×
×

 

Почему бы этим людям просто не выпустить черепаху обратно в море? Они решили, что лучшим решением будет класть на неё ноги и садиться на спину

 

«Придя домой после ночной смены, я обнаружил, что мои соседи по таунхаусу не до конца потушили свой вчерашний фейерверк»

 

Почему кошка должна отправляться на прогулку в этом пластиковом рюкзаке, когда на улице стоит летняя жара?

 


 

«Новый пикап моих соседей светит мне в окно каждую ночь»

 

«Отец одолжил у меня мой дорогой японский нож...»

 

«Почему я прячу тюбик зубной пасты от жены и детей»

 

Попытка пойти на концерт в 2022 году

 


 

Люди оставляют свой мусор в начале тропы, где знак заранее сообщает им, что мусорных баков дальше нет

 

«Сегодня на работе мой отчим нашел эту черепаху»

 

«Жена уверяет, что это нормально...»

 

«Сосед построил общественную библиотеку. Прошлой ночью кто-то бросил в неё чили и кошачий корм»

 


 

Радости путешествий

 

«Мама спрашивает, почему я запираю дверь в свою комнату и не впускаю туда своего брата?»

 

«Начало 5-часовой поездки на автобусе»

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: воспитание   лень   люди   наглость   подборка   фото   эгоизм   
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4  комментария
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4k
Умница-красавица 2 часа назад
Все понятно, а почему не судьба установить контейнер для мусора возле знака?
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7k
Trenzel2003 55 минут назад
Ну а чЁ? Запад во всей своей красе. Правда это пиндостан. Но сути дела не меняет.
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9k
Ф Ив 2 часа назад
На каждую гайку найдётся свой болт.
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