Как дочь контрразведчика стала дрессировщицей особых дельфинов?

Галина Шурепова появилась на свет в 1939 году в небольшом городе под названием Вилкавишкис. Отца отправили в Литву на службу незадолго до рождения девочки.
Когда началась война, гитлеровцы практически сразу заняли пограничный город. Александр Шурепов получил ранение, когда добирался в штаб, и оказался за линией фронта. Александра – его жена осталась одна с двумя маленьким дочками Наташей и Галей. Вскоре женщину арестовали по подозрению в связи с подпольем и после долгих допросов отправили на принудительные работы.
Девочек увезли в Германию, направили в приют, где им сменили имя и фамилию. Все это время родители не сдавались и прилагали все усилия, чтобы найти дочерей. Поразительно, но спустя восемь лет Шурепову, который служил в разведке, удалось это сделать. Галина все это время стойко переносила все жизненные испытания, защищала сестру. Вернувшись домой уже взрослой девушкой, ей пришлось практически с нуля учить забытый родной язык.
Свою жизнь Галя решила связать со спортом по примеру родителей, которые с юности занимались легкой атлетикой. Во время обучения на третьем курсе Ленинградского института физкультуры девушка завоевала титул чемпионки СССР по подводному плаванию. И сразу после завершения соревнований уехала на съёмки фильма «Человек-амфибия», где выступила дублершей Анастасии Вертинской.
Однажды Галя чуть не погибла из-за забытого техниками в скалах штыря. Зацепилась на него купальником и не могла освободиться. На поверхность всплыла уже бездыханной, но это не остановило ее в желании и дальше работать каскадером.
А в 1967 году ей поступило предложение, от которого Галина Александровна не смогла отказаться: заняться дрессировкой боевых дельфинов. Военные решили повторить опыт американских коллег. Но никто в этом направлении ничего не понимал. Как, впрочем, и сама женщина. Но только сначала. Она проводила день за днем в воде, изучая повадки и поведение млекопитающих, поощряла их за выполнение простых заданий, подключала команды-жесты. И так, постепенно, шаг за шагом вырабатывала собственную методику дрессуры.
Один из подопечных – дельфин по кличке Нептун даже влюбился в женщину после гибели своей пары. Он подпускал к себе только Шурепову, с трудом выпускал ее из воды и ревновал к другим животным и людям.
Влюбленность продлилась долгих пять лет. Только потом Нептун понял, что им не суждено быть вместе. По признанию Галины, будь у нее возможность отрастить жабры, она бы без колебания уплыла в море с Нептуном. Ведь существ более добрых и умных, чем дельфины, на этой планете нет.
Убийц и диверсантов из ее подопечных не получилось, но разработанная Галиной Александровной методика дрессуры прижилась и используется и по сей день. Удивительная женщина ушла из жизни в 2017 году в солидном 78-летнем возрасте, до последних дней сохраняя оптимизм и жизнелюбие несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Нет, не была.
А на Чёрном?
На Чёрном была.
Отдыхала?
Работала. Мы словарь дельфинов составляли.
Словарь?
Но ведь дельфины имеют разные языки.
Черноморские дельфины совсем не понимают атлантических.
Это ведь всё так интересно."