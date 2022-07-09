Как дочь контрразведчика стала дрессировщицей особых дельфинов?

Когда началась война, гитлеровцы практически сразу заняли пограничный город. Александр Шурепов получил ранение, когда добирался в штаб, и оказался за линией фронта. Александра – его жена осталась одна с двумя маленьким дочками Наташей и Галей. Вскоре женщину арестовали по подозрению в связи с подпольем и после долгих допросов отправили на принудительные работы.

Девочек увезли в Германию, направили в приют, где им сменили имя и фамилию. Все это время родители не сдавались и прилагали все усилия, чтобы найти дочерей. Поразительно, но спустя восемь лет Шурепову, который служил в разведке, удалось это сделать. Галина все это время стойко переносила все жизненные испытания, защищала сестру. Вернувшись домой уже взрослой девушкой, ей пришлось практически с нуля учить забытый родной язык.