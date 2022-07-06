Пленница коробки: 7 лет испытаний Коллин Стэн

Юная Коллин Стэн погожим солнечным днем 1977 года торопилась на день рождения к другу в Калифорнию. Она уже опаздывала и потому решила поймать попутку. Вскоре остановилась машина с приятной парой и малышом. Коллин села внутрь, не подозревая, что приедет совсем не туда, куда планировала.
Водителем оказался Кэмерон Хукер – неприметный парень в очках, а на самом деле убийца и садист. С юности его преследовали мечты заиметь подружку, которую можно будет безнаказанно мучить и истязать. На эту роль отлично подошла не особенно привлекательная забитая Дженис. Родителям было мало дела до нее, друзей у 15-летней девочки не было. И 19-летний Хукер показался ей настоящим принцем.
В результате отношения стали классическим примером абьюза. После свадьбы издевательства усилились: мужчина мог осыпать жену оскорблениями во время близости, бить кнутом, душить. А ей хотелось обычного женского счастья – семьи, детей, любящего мужа. Но видимо в психике Дженис уже произошли изменения. И вместо того, чтобы развестись, она предложила мужу-мучителю найти… рабыню.
Первой претенденткой на эту роль стала 18-летняя автостопщица Мэри Элизабет Спаннхейк. Супруги привезли ее домой, избили, Кэмерон изнасиловал девушку. Но на деле мечты о покорной рабыне расходились с действительностью: Мэри кричала и категорически отказывалась подчиняться. Пришлось с ней расправиться и закопать труп в горах.
Затем парочке психов попалась 20-летняя Коллин. Они свернули в лесополосу, где Кэмерон приказал ей перебраться в специально подготовленный ящик – устройство для пыток, результат личной разработки.
Дома девушку избили и запихнули в ящик, напоминающий гроб. В нем Коллин пришлось проводить большую часть суток. Выпускали несчастную на пару часов в день. После освобождения жертва рассказывала, что не могла заранее знать, чем обернется очередной выход. Ее могли избить, заставить следить за детьми или убирать, надеть поводок и вывести на прогулку вместо домашнего питомца.
Девушка часто подвергалась насилию, хотя изначально у супругов и была договоренность об исключении сексуальных контактов с рабыней. Хукеру удалось сломить несчастную, запугав ее рассказами о членстве в вездесущей секте, которая может расправиться с ее родными.
В результате у Коллин развился стокгольмский синдром, и она искренне привязалась к паре своих мучителей. Поняв, что мученице никуда не деться, истязатель даже свозил ее повидаться с родителями, представившись женихом.
Семь лет в таком режиме просуществовала несчастная Коллин. Ведь назвать жизнью пребывание в коробке и регулярные истязания сложно. В итоге ее психика настолько деформировалась, что она влюбилась в садиста. Тот в свою очередь тоже привык к Стэн, стал считать ее практически второй женой. Но Дженис это нравилось все меньше и меньше. И во время отсутствия мужа она рассказала Коллин, что никакой секты нет и отвела ее на автобусную остановку.
Несколько месяцев спустя Дженис обратилась в полицию, обменяв свидетельские показания на иммунитет. По их результатам Кэмерона приговорили к 104 годам тюремного заключения. Приговор он пытается безуспешно оспорить и по сей день. Бывшая жена забрала детей, сменила имя и исчезла в неизвестном направлении.
Свобода не стала для Коллин сладкой. Первое время она пыталась искать встречи со своим мучителем, писала, звонила: слишком сильна была привязанность. В результате осознав, что самой ей с этим не справиться, женщина легла в психиатрическую клинику, где находилась под круглосуточным наблюдением медиков.
Она все же смогла перебороть патологическую влюбленность и начать жизнь заново: получила профессию, вышла замуж, родила дочь. Сейчас жертва ящика уже пожилая женщина, которая в свободное время работает волонтером, помогая подвергшимся насилию женщинам.
Источник:
АНТИФИШКИ
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