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Пленница коробки: 7 лет испытаний&nbsp; Коллин Стэн

Пленница коробки: 7 лет испытаний Коллин Стэн

Автор:
06 июля 2022 11:44
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   Коллин Стэн   история   коробка   маньяк   плен   похищение   
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Юная Коллин Стэн погожим солнечным днем 1977 года торопилась на день рождения к другу в Калифорнию. Она уже опаздывала и потому решила поймать попутку. Вскоре остановилась машина с приятной парой и малышом. Коллин села внутрь, не подозревая, что приедет совсем не туда, куда планировала.

Водителем оказался Кэмерон Хукер – неприметный парень в очках, а на самом деле убийца и садист. С юности его преследовали мечты заиметь подружку, которую можно будет безнаказанно мучить и истязать. На эту роль отлично подошла не особенно привлекательная забитая Дженис. Родителям было мало дела до нее, друзей у 15-летней девочки не было. И 19-летний Хукер показался ей настоящим принцем.


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В результате отношения стали классическим примером абьюза. После свадьбы издевательства усилились: мужчина мог осыпать жену оскорблениями во время близости, бить кнутом, душить. А ей хотелось обычного женского счастья – семьи, детей, любящего мужа. Но видимо в психике Дженис уже произошли изменения. И вместо того, чтобы развестись, она предложила мужу-мучителю найти… рабыню.


Первой претенденткой на эту роль стала 18-летняя автостопщица Мэри Элизабет Спаннхейк. Супруги привезли ее домой, избили, Кэмерон изнасиловал девушку. Но на деле мечты о покорной рабыне расходились с действительностью: Мэри кричала и категорически отказывалась подчиняться. Пришлось с ней расправиться и закопать труп в горах.

Затем парочке психов попалась 20-летняя Коллин. Они свернули в лесополосу, где Кэмерон приказал ей перебраться в специально подготовленный ящик – устройство для пыток, результат личной разработки.


Дома девушку избили и запихнули в ящик, напоминающий гроб. В нем Коллин пришлось проводить большую часть суток. Выпускали несчастную на пару часов в день. После освобождения жертва рассказывала, что не могла заранее знать, чем обернется очередной выход. Ее могли избить, заставить следить за детьми или убирать, надеть поводок и вывести на прогулку вместо домашнего питомца.

Девушка часто подвергалась насилию, хотя изначально у супругов и была договоренность об исключении сексуальных контактов с рабыней. Хукеру удалось сломить несчастную, запугав ее рассказами о членстве в вездесущей секте, которая может расправиться с ее родными.


В результате у Коллин развился стокгольмский синдром, и она искренне привязалась к паре своих мучителей. Поняв, что мученице никуда не деться, истязатель даже свозил ее повидаться с родителями, представившись женихом.


Семь лет в таком режиме просуществовала несчастная Коллин. Ведь назвать жизнью пребывание в коробке и регулярные истязания сложно. В итоге ее психика настолько деформировалась, что она влюбилась в садиста. Тот в свою очередь тоже привык к Стэн, стал считать ее практически второй женой. Но Дженис это нравилось все меньше и меньше. И во время отсутствия мужа она рассказала Коллин, что никакой секты нет и отвела ее на автобусную остановку.


Несколько месяцев спустя Дженис обратилась в полицию, обменяв свидетельские показания на иммунитет. По их результатам Кэмерона приговорили к 104 годам тюремного заключения. Приговор он пытается безуспешно оспорить и по сей день. Бывшая жена забрала детей, сменила имя и исчезла в неизвестном направлении.


Свобода не стала для Коллин сладкой. Первое время она пыталась искать встречи со своим мучителем, писала, звонила: слишком сильна была привязанность. В результате осознав, что самой ей с этим не справиться, женщина легла в психиатрическую клинику, где находилась под круглосуточным наблюдением медиков.

Она все же смогла перебороть патологическую влюбленность и начать жизнь заново: получила профессию, вышла замуж, родила дочь. Сейчас жертва ящика уже пожилая женщина, которая в свободное время работает волонтером, помогая подвергшимся насилию женщинам.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   Коллин Стэн   история   коробка   маньяк   плен   похищение   
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5  комментариев
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3k
Дмитрий ! 4 часа назад
Все "герои" истории-больные ублюдки. Считаю, что имена таких нелюдей не нужно вспоминать, их нужно предать забвению.
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Sergius SPb 3 минуты назад
Типичная Америка. С виду все прилично а на самом деле что ни дом то история от Кинга.
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9k
*Сергей* 2 часа назад
А почему жену не посадили?
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1k
Kariya 4 часа назад
Трагично, но взрослые хотя бы взрослые, чтоб хоть как-то думать, что за ситуация и как из нее выбираться. Предыдущая предпочла умереть, чем жить (да, вряд ли она хотела умирать, но и жить так отказывалась). А вот как детям жилось в таком семействе - действительно ужасает.
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