Пленница коробки: 7 лет испытаний Коллин Стэн

Первой претенденткой на эту роль стала 18-летняя автостопщица Мэри Элизабет Спаннхейк. Супруги привезли ее домой, избили, Кэмерон изнасиловал девушку. Но на деле мечты о покорной рабыне расходились с действительностью: Мэри кричала и категорически отказывалась подчиняться. Пришлось с ней расправиться и закопать труп в горах.

Затем парочке психов попалась 20-летняя Коллин. Они свернули в лесополосу, где Кэмерон приказал ей перебраться в специально подготовленный ящик – устройство для пыток, результат личной разработки.