Какого проступка Евгений Лебедев не смог простить себе до конца жизни?

Женя был первым из пяти детей в семье священника и родился в сложное для страны время – в 1917 году. Когда общественное сознание наполнилось революционными настроениями, все дети отца Алексия превратились в отщепенцев и изгоев. В школе им разрешили доучиться только до 4 класса, и все это время учителя относились к малышам с пренебрежением, называя дармоедами.

В 10-летнем возрасте мальчика отправили доучиться в Самару, к деду по материнской линии, который был ярым коммунистом. Перед дорогой отец строго наказал Евгению, чтобы тот молчал о родне. Пусть лучше считают сиротой, родители которого погибли от голода. Иначе нормальной жизни не видать…