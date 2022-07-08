Какого проступка Евгений Лебедев не смог простить себе до конца жизни?

Предательство своей семьи, своих родных, своей крови… Лебедев считал, что страшнее ничего не может быть в этой жизни.
А было ли оно на самом деле?
Женя был первым из пяти детей в семье священника и родился в сложное для страны время – в 1917 году. Когда общественное сознание наполнилось революционными настроениями, все дети отца Алексия превратились в отщепенцев и изгоев. В школе им разрешили доучиться только до 4 класса, и все это время учителя относились к малышам с пренебрежением, называя дармоедами.
В 10-летнем возрасте мальчика отправили доучиться в Самару, к деду по материнской линии, который был ярым коммунистом. Перед дорогой отец строго наказал Евгению, чтобы тот молчал о родне. Пусть лучше считают сиротой, родители которого погибли от голода. Иначе нормальной жизни не видать…
Вспоминая об этом случае, Евгений Алексеевич всегда еле сдерживал слезы, ведь, несмотря на отцовский наказ, он поступился самым важным в жизни, предал святое – отца и мать, которых должно чтить.
После школы паренек отучился на слесаря, пошел на завод и начал посещать театральный кружок. Но благоденствие оказалось хрупким: кто-то донес, что Лебедев – поповский сын, и родители его живы и здоровы. С этого момента Евгения начали презирать вчерашние друзья. Он бросил все и уехал в столицу. Поступил в театральное училище, но существовал впроголодь: из-за отсутствия прописки продовольственные карточки ему не были положены, и юноша постоянно болел и довольно серьезно.
С мамой и отцом Женя все же повидался в обстановке строжайшей секретности. А в 1937 году родителей расстреляли. Евгений к тому времени уже получил в общежитии комнату как студент театрального института и забрал к себе брата Толю и сестру Алю. А младшую Юлечку, которой было всего 10 лет, отправили в детский дом.
Лебедев неоднократно пытался пристроить сестру в образовательные учреждения, обращаясь за помощью в разные инстанции. Но везде получал сухой категоричный отказ: помогать детям врагов народа не намерены. И тогда он пошел на крайние меры: привел девочку на Лубянку, сказал, что она беспризорница. Она писала брату письма, но Евгений Алексеевич не отвечал, боясь, что правда всплывет, и для них всех опять все рухнет.
Встретились брат и сестра только через 13 лет. Юлия была замужем, растила двоих детей и серьезно болела. Она простила брата и поддерживала с ним отношения вплоть до ухода из жизни.
В 1967 году на экраны вышел фильм «Свадьба в Малиновке». Это был однозначный успех. Но Евгений Алексеевич, принимая поздравления, плакал. Ведь в этом году его сестра скончалась. И он не мог избавиться от мыслей, что, выбери он тогда семью, а не карьеру, все могло бы сложиться иначе. Не было бы успеха и признания, но его окружали бы родные люди.
Источник:
АНТИФИШКИ
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