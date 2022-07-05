Почему матрас полосатый, а не в клеточку или в точечку?

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Классическая, привычная расцветка матраса выполнена в полоску. Но вряд ли кто-то задумывался почему именно такая расцветка из белых, красных или синих полосок.
Если посмотреть на подробную схему рабовладельческого брига "Мария-Серафима" из Нанта во Франции, то можно увидеть подробное изображение корпуса судна в четырёх продольных проекциях по количеству палуб со всем, что на них находилось.
Это капитан Жан-Батист Фотрель-Гожи, который любил порисовать на досуге, изобразил корабль во всех подробностях, включая спальные места офицеров и матросов. У рядовых как раз были те самые матрасы в бело-синюю или красную полоску.
Схема была сделана во время плавания в Анголу в 1769-1770 годах. Кстати, матрасы унтер-офицеров и офицеров были уже в клеточку, а уж капитан спал на матрасе в цветочек.
Схема была сделана во время плавания в Анголу в 1769-1770 годах. Кстати, матрасы унтер-офицеров и офицеров были уже в клеточку, а уж капитан спал на матрасе в цветочек.
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Историки, занимающиеся тканями насчёт матрасной полоски называют Францию. Точнее, Нормандию, где давно существовали ткацкие мануфактуры. Там, скорее всего даже в городе Ним (прародитель саржевой ткани типа джинс) кому-то пришло в голову выткать "гладкую прочную ткань из конопляной или льняной пряжи, иногда с примесью хлопка".
Особенностью этого материала был способ плетения - нити образуют узор типа "ёлочка". При этом способе ткань очень плотная, износостойкая и отлично подходит для изготовления чехлов для матрасов, обшивки для мебели. Самым доступным материалом для набивки были перья или солома, которые нещадно впивались в бока спящего, если тюфяк не был сделан из этой ткани.
Обеспеченные люди заказывали себе чехлы из атласа, парчи и других "царских" тканей. А вот обычные люди довольствовались простым кутелем (фр. le coutil), или же тиком (англ. ticking). Да, вот под этими названиями и стала известна эта льняно-конопляная ткань. Дополнительно матрасная ткань с изнанки покрывалась крахмалом или воском, чтобы стать ещё плотнее.
Изначально эта ткань была одного цвета некрашеного полотна, а полоски появились естественным образом, чтобы разграничить ленты "ёлочек", проходящих через полотно ткани. Нет никакого другого функционала у этого узора, ну может ещё только эстетический, чтобы придать материалу некоторую нарядность. А цвет полосок был обусловлен тем, что индиго (синий) или кошениль (красный) были самыми дешёвыми цветами.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Производство интересное история ткань факты франция
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- почему матрас в полоску?
- чтоб клопы соблюдали дистанцию!
Или лень было править машинный перевод?
А, без 100 грамм падежи не вяжутся.....