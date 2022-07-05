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Почему матрас полосатый, а не в клеточку или в точечку?

Почему матрас полосатый, а не в клеточку или в точечку?

Автор:
05 июля 2022 17:26
Сообщество : RealFishki
Метки: Производство   интересное   история   ткань   факты   франция   
368
7
Классическая, привычная расцветка матраса выполнена в полоску. Но вряд ли кто-то задумывался почему именно такая расцветка из белых, красных или синих полосок.
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Источник:

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Метки: Производство   интересное   история   ткань   факты   франция   
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4  комментария
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SandMANn Час назад
"А ещё полосатый кутиль часто использовали, чтобы изготовить...и прочие вещи, где от ткани требовалась долговечность и прочность".
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Аркадий Свидригайлов 17 минут назад
классика "армянского радио":
- почему матрас в полоску?
- чтоб клопы соблюдали дистанцию!
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ 52 минуты назад
У вас проблемы с русским языком?
Или лень было править машинный перевод?
А, без 100 грамм падежи не вяжутся.....
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