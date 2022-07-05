Почему матрас полосатый, а не в клеточку или в точечку?

Это капитан Жан-Батист Фотрель-Гожи, который любил порисовать на досуге, изобразил корабль во всех подробностях, включая спальные места офицеров и матросов. У рядовых как раз были те самые матрасы в бело-синюю или красную полоску.

Схема была сделана во время плавания в Анголу в 1769-1770 годах. Кстати, матрасы унтер-офицеров и офицеров были уже в клеточку, а уж капитан спал на матрасе в цветочек.