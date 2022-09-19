Вот что случается, когда черепашку покупают в подарок ребёнку

Сухопутные черепахи — удивительные существа. Эти рептилии стали первыми облетевшими Луну живыми существами. В СССР среднеазиатская сухопутная черепаха стала очень популярным питомцем. Да и в 90-е каждый видел и держал в руках эту рептилию. Сейчас среднеазиатские черепахи занесены в Красную книгу, но всё равно находятся люди, которые считают их "идеальным подарком".
Сухопутные черепашки первые в мире живые существа, которые облетели Луну. Полёт был перенесён черепахами нормально, после возвращения на Землю черепахи много двигались, с аппетитом ели. После этого многие дети в СССР стали мечтать о черепашке.
Фильм "Внимание, черепаха!" вышел в 1970 году. После премьеры советские дети стали заводить у себя в дома среднеазиатских черепах. К слову, родители были не против. Ведь черепаха не пахнет, не грызёт мебель, с ней не надо гулять и много кормить. Из-за этого сухопутных черепах стали вылавливать прямо из дикой среды обитания и продавать как домашних питомцев. Из-за этого они стали исчезающим видом и занесены в Красную книгу.
Кроме того, черепаха — это рептилия. Хладнокровное животное, которому требуется особый террариум, освещение, тепло, ультрафиолетовая лампа, витамины и диета. К сожалению, не все это понимают. До сих пор люди заводят среднеазиатских черепах как "идеальных" питомцев для своих детей. Бедные рептилии живут на полу, едят овощи и страдают от неправильного содержания.
История этого бедного черепахена грустная, но к сожалению типичная. Она появилась на сайте Petpop.cc. Его купили ребёнку на день рождения с рук на знаменитом сайте бесплатных объявлений. Естественно, в первое время ребёнок был рад новому питомцу, но дети непостоянны. Черепаха — не самое интересное домашнее животное. Черепаху не погладишь, она не будет встречать тебя со школы и не научится выполнять команды.
Этот самец черепахи жил на полу, пока на него не наступили. Кто-то из взрослых не заметил питомца и наступил на него. После этого человек просто отодвинул животное и пошёл дальше.
Сколько черепаха прожила с трещиной — не известно. Женщина разместила фотографию черепахи на сайте бесплатных объявлений и я не смогла пройти мимо.
После рассказа хозяйки я совсем не удивилась. Бедные среднеазиатские черепахи столько натерпелись за время своего существования среди людей. На них наступают, ими кидаются, теряют их на дачах и многое другое. При осмотре оказалось, что всё намного хуже. Трещина была не только сверху, но и на нижнем пластоне. Кроме того, черепаху залили зелёнкой и не лечили. На вопрос "почему ?", бывшая хозяйка пояснила, что это дорого.
После похода к герпетологу (специалист по рептилиям) стало ясно, что черепаха вела ужасный образ жизни. Проблемы с панцирем, почками, искривление все лап, рахит и куча сопутствующих проблем.
А вы знали, что черепахи на самом деле ходят, а не ползают? Только домашние черепахи живущие в неверных условиях ползают. Они просто не могут подняться на ноги из-за недостатка кальция, витаминов и нужного ультрафиолетового излучения.
Теперь Тора (так зовут черепаху) ждёт долгое лечение. Даже при идеальных условиях нет надежды на то, что панцирь зарастёт, а животное встанет на ноги.
Пока Тор живёт на пелёнке, под лампой нагрева. Ультрафиолетовая лампа в пути, витамины тоже. К чему это я всё? Не для того, чтобы похвастаться.
Сухопутная среднеазиатская черепаха — рептилия. Как и все рептилии, эти черепахи сложны и совсем не бюджетны в уходе. Им обязательна диета, ультрафиолетовая лампа, большой террариум, правильный грунт, витамины, правильное питание, осмотр специалиста и так далее. Не заводите этих черепах "для ребёнка", как "идеального питомца" или для разнообразия.
Если вдруг у вас уже есть черепаха, то изучите форумы и убедитесь, что животное живёт в правильных условиях.
То же можно сказать и о бедных красноухих черепахах, которые живут в крошечных аквариумах, а потом их просто "отпускают" на волю. Ведь красноушки вырастают в довольно крупных черепах, которым нужна большая жилплощадь!
Источник:
АНТИФИШКИ
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А потом советские ученые их убили, произвели вскрыли и изучили внутренние органы ..
Так бесславно погибли первые жители земли - покорители Луны!