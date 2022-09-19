Вот что случается, когда черепашку покупают в подарок ребёнку

История этого бедного черепахена грустная, но к сожалению типичная. Она появилась на сайте Petpop.cc. Его купили ребёнку на день рождения с рук на знаменитом сайте бесплатных объявлений. Естественно, в первое время ребёнок был рад новому питомцу, но дети непостоянны. Черепаха — не самое интересное домашнее животное. Черепаху не погладишь, она не будет встречать тебя со школы и не научится выполнять команды.

Этот самец черепахи жил на полу, пока на него не наступили. Кто-то из взрослых не заметил питомца и наступил на него. После этого человек просто отодвинул животное и пошёл дальше.

Сколько черепаха прожила с трещиной — не известно. Женщина разместила фотографию черепахи на сайте бесплатных объявлений и я не смогла пройти мимо.