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Вот что случается, когда черепашку покупают в подарок ребёнку

Вот что случается, когда черепашку покупают в подарок ребёнку

Автор:
19 сентября 2022 11:37
Сообщество : Животные
Метки: Россия   видео   герпетолог   животные   рептилия   спасение   фото   
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Сухопутные черепахи — удивительные существа. Эти рептилии стали первыми облетевшими Луну живыми существами. В СССР среднеазиатская сухопутная черепаха стала очень популярным питомцем. Да и в 90-е каждый видел и держал в руках эту рептилию. Сейчас среднеазиатские черепахи занесены в Красную книгу, но всё равно находятся люди, которые считают их "идеальным подарком".

Сухопутные черепашки первые в мире живые существа, которые облетели Луну. Полёт был перенесён черепахами нормально, после возвращения на Землю черепахи много двигались, с аппетитом ели. После этого многие дети в СССР стали мечтать о черепашке.

Фильм "Внимание, черепаха!" вышел в 1970 году. После премьеры советские дети стали заводить у себя в дома среднеазиатских черепах. К слову, родители были не против. Ведь черепаха не пахнет, не грызёт мебель, с ней не надо гулять и много кормить. Из-за этого сухопутных черепах стали вылавливать прямо из дикой среды обитания и продавать как домашних питомцев. Из-за этого они стали исчезающим видом и занесены в Красную книгу.

Кроме того, черепаха — это рептилия. Хладнокровное животное, которому требуется особый террариум, освещение, тепло, ультрафиолетовая лампа, витамины и диета. К сожалению, не все это понимают. До сих пор люди заводят среднеазиатских черепах как "идеальных" питомцев для своих детей. Бедные рептилии живут на полу, едят овощи и страдают от неправильного содержания.

История этого бедного черепахена грустная, но к сожалению типичная. Она появилась на сайте Petpop.cc. Его купили ребёнку на день рождения с рук на знаменитом сайте бесплатных объявлений. Естественно, в первое время ребёнок был рад новому питомцу, но дети непостоянны. Черепаха — не самое интересное домашнее животное. Черепаху не погладишь, она не будет встречать тебя со школы и не научится выполнять команды.

Этот самец черепахи жил на полу, пока на него не наступили. Кто-то из взрослых не заметил питомца и наступил на него. После этого человек просто отодвинул животное и пошёл дальше.

Сколько черепаха прожила с трещиной — не известно. Женщина разместила фотографию черепахи на сайте бесплатных объявлений и я не смогла пройти мимо.

После рассказа хозяйки я совсем не удивилась. Бедные среднеазиатские черепахи столько натерпелись за время своего существования среди людей. На них наступают, ими кидаются, теряют их на дачах и многое другое. При осмотре оказалось, что всё намного хуже. Трещина была не только сверху, но и на нижнем пластоне. Кроме того, черепаху залили зелёнкой и не лечили. На вопрос "почему ?", бывшая хозяйка пояснила, что это дорого.

После похода к герпетологу (специалист по рептилиям) стало ясно, что черепаха вела ужасный образ жизни. Проблемы с панцирем, почками, искривление все лап, рахит и куча сопутствующих проблем.

А вы знали, что черепахи на самом деле ходят, а не ползают? Только домашние черепахи живущие в неверных условиях ползают. Они просто не могут подняться на ноги из-за недостатка кальция, витаминов и нужного ультрафиолетового излучения.

Теперь Тора (так зовут черепаху) ждёт долгое лечение. Даже при идеальных условиях нет надежды на то, что панцирь зарастёт, а животное встанет на ноги.

Пока Тор живёт на пелёнке, под лампой нагрева. Ультрафиолетовая лампа в пути, витамины тоже. К чему это я всё? Не для того, чтобы похвастаться.

Сухопутная среднеазиатская черепаха — рептилия. Как и все рептилии, эти черепахи сложны и совсем не бюджетны в уходе. Им обязательна диета, ультрафиолетовая лампа, большой террариум, правильный грунт, витамины, правильное питание, осмотр специалиста и так далее. Не заводите этих черепах "для ребёнка", как "идеального питомца" или для разнообразия.

Если вдруг у вас уже есть черепаха, то изучите форумы и убедитесь, что животное живёт в правильных условиях.

То же можно сказать и о бедных красноухих черепахах, которые живут в крошечных аквариумах, а потом их просто "отпускают" на волю. Ведь красноушки вырастают в довольно крупных черепах, которым нужна большая жилплощадь!

Источник:

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Метки: Россия   видео   герпетолог   животные   рептилия   спасение   фото   
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10  комментариев
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787
Lexx Час назад
А почему не рассказали, что красноухие черепахи вымахивают до 30см, а вовсе не всю жизнь умещаются "на ладошке", что они очень кусачие, у них челюсти острые как бритвы, поэтому укусы довольно глубокие, болючие и кровь долго не останавливается. И срут они часто и очень много. И диванных зоологов, попрошу мне не втирать, я с ними 8 лет промучился.
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40k
Лесли 🥰 4 минуты назад
Любое животное не может и не должно быть подарком! Тем более безголовым людям.
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−66
ЛехаЧифирь 14 минут назад
Полёт был перенесён черепахами нормально, после возвращения на Землю черепахи много двигались..
А потом советские ученые их убили, произвели вскрыли и изучили внутренние органы ..
Так бесславно погибли первые жители земли - покорители Луны!
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11k
Kostick Полчаса назад
раз уж красноухих тут помянули, у нас в карасунах их полно, безалаберные владельцы наигрались, и выпустили. вполне себе зимуют. у иных уже карапакс см по 25-30.
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66k
Вит Z 56 минут назад
Аквариум на 450 литров,живёт себе уже 1,5 года,нормально сосуществует с цихлидами,маленьких вообще не трогает,а с большими дерется,но только первые секунд 10,когда кормить начинаешь.Есть мостик у неё,куда она переодически вылазиет.
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