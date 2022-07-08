Бельчонок выпал из дупла и мать попыталась вернуть его обратно

Есть миф о том, что белки питаются только орехами, но это не совсем так. На самом деле их рацион куда богаче: они могут питаться молодыми побегами деревьев, мхом или ягодами. Всего в их рационе около 150 видов еды, которую они с удовольствием бы съели. Немногие знают, но на самом деле белки могут быть даже хищниками! Они нападают на небольших грызунов, которые не смогут дать достойный отпор, иногда они могут полакомиться и небольшой птичкой, которая может неосторожно сидеть на ветке дерева, в котором находится дупло.