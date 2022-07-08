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Бельчонок выпал из дупла и мать попыталась вернуть его обратно

Бельчонок выпал из дупла и мать попыталась вернуть его обратно

Автор:
08 июля 2022 09:58
Сообщество : Животные
Метки: белка   бельчонок   видео   выпал   дупло   животные   спасение   фото   
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Видео с животными не могут оставить равнодушными никого. Особенно они трогают, если в видео запечатлены детеныши и то, как к ним относятся мамы. Сегодняшнее видео о том, как белка пытается спасти своего малыша от падения.

Есть миф о том, что белки питаются только орехами, но это не совсем так. На самом деле их рацион куда богаче: они могут питаться молодыми побегами деревьев, мхом или ягодами. Всего в их рационе около 150 видов еды, которую они с удовольствием бы съели. Немногие знают, но на самом деле белки могут быть даже хищниками! Они нападают на небольших грызунов, которые не смогут дать достойный отпор, иногда они могут полакомиться и небольшой птичкой, которая может неосторожно сидеть на ветке дерева, в котором находится дупло.

В видео запечатлено то, как маленький бельчонок выпал из дупла, но мама-белка заметила это раньше, чем ее малыш выпал окончательно. Она пытается поймать его, используя для этого всю силу маленьких лапок. Из-за того, что бельчонок ускользает из лап, она вынуждена постоянно крутить его, пытаясь вернуть в дупло. У неё никак не получается затащить его обратно в дом, поскольку при этом маленький бельчонок ещё и напуган, поэтому он постоянно меняет своё положение.

Но вскоре белке удаётся сделать так, что бельчонок все-таки может зацепиться своими лапками за дерево, вот только возвращаться в дупло он совсем не хочет. Забавно наблюдать за тем, как малыш хочет продолжать исследовать мир, хотя его мама очень настойчиво пытается вернуть его домой. В конечном итоге мама-белка сдаётся, аккуратно берет своего малыша за шкирку и сбегает вниз по дереву.

Бельчонок даже не понял, что ему грозила большая опасность — если бы белка его не удержала, он наверняка упал бы с большой высоты, и такое падение не могло бы закончиться благополучно. В комментариях люди делятся своими впечатлениями от увиденного, и все отмечают то, как храбро мама-белка пыталась защитить своего детеныша.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: белка   бельчонок   видео   выпал   дупло   животные   спасение   фото   
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2  комментария
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Горожанин Полчаса назад
Похоже, дело не в падении. А просто кто-то кого-то не пускает гулять.
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Ольга Кирина Минуту назад
Не делай маме нервы!))
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