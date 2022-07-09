16 милых фото, на которых собаки раскаиваются в содеянном

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А как ведут себя ваши питомцы, которых поймали с поличным?
Собаки — мастера раскаиваться, и когда они натворят что-то невообразимое, их взгляд и поза говорит о том, что они сожалеют. И даже если их поступок довел вас до белого каления, то, скорее всего, вы тут же улыбнетесь, потому что ваша собака состроила свою самую виноватую мордочку. Да и как же тут не улыбнуться при виде таких ситуаций и такого взгляда, полного извинений и сожаления.
Он точно знает, что виноват
×
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А этот пес делает вид, что понятия не имеет, куда делся еще один кекс
Приходил Сережка, поиграли мы немножко
«Пицца? Какая еще пицца?»
Он понятия не имеет, как так получилось
«Кажется, твоя подушка взорвалась, хозяин!»
По этому взгляду точно можно сказать, что собака натворила что-то такое, от чего хозяин не будет в восторге
«Я без понятия, кто съел кекс…»
Этот красавчик утверждает, что елка сама упала в обморок
«Во всем виноват кот!»
Кажется, чтобы зайти за дверь, нужно сначала выдохнуть и сосчитать до десяти
А этого четвероногого друга так утомило чувство вины за съеденную пиццу, что он просто уснул
«Я очень сожалею о содеянном»
Виновен во всех грехах
«Это был не я!»
Гордится своей работой
Источник:
АНТИФИШКИ
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