16 милых фото, на которых собаки раскаиваются в содеянном

Собаки — мастера раскаиваться, и когда они натворят что-то невообразимое, их взгляд и поза говорит о том, что они сожалеют. И даже если их поступок довел вас до белого каления, то, скорее всего, вы тут же улыбнетесь, потому что ваша собака состроила свою самую виноватую мордочку. Да и как же тут не улыбнуться при виде таких ситуаций и такого взгляда, полного извинений и сожаления.

Он точно знает, что виноват