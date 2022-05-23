Добрая порция позитива: 20+ забавных фото с собаками

Собаки бывают разными - большими и маленькими, скромными и активными. Мы любим их, а они учат нас безусловной любви - и конечно, иногда ведут себя максимально уморительно. Посмотрите на этих забавных пёселей, и пусть ваше настроение станет чуточку лучше!

0

Модно, молодёжно 0 Источник:

×

×

Система наблюдения за прохожими 0 Источник:

У этого пса своя атмосфера 0 Источник:

Просто факт - в Непале каждый год проходит фестиваль Кукур Тихар, посвященный поклонению собакам 0 Источник:

Лучше не вдумываться, что здесь происходит 0 Источник:

Какое чудо 0 Источник:

Этот мужчина занимается выгулом собак. Он каждый день приводит своих подопечных в кафе, чтобы выпить кофе - а они его терпеливо ждут 0 Источник:

"Нашему Будде - уже 13 лет, и он каждый раз влюбляет нас в себя" 0 Источник:

Почему бы не поспать во время прогулки 0 Источник:

"Вот так мы узнали, что у наших соседей есть собака" 0 Источник:

Для кого-то - куча песка, а для собаки - целое поле для игры 0 Источник:

"Увидел этого большого добряка в маленькой машине" 0 Источник:

Сплошное мимими 0 Источник:

Пожилой пес поддерживает своих друзей на собачьих соревнованиях, так как сам участвовать уже не может 0 Источник:

Пес по кличке Борис - тот еще модник 0 Источник:

"Мам, ну долго ещё?" 0 Источник:

Учимся наслаждаться жизнью, как этот пес 0 Источник:

Какой очаровашка 0 Источник:

Что только ни сделаешь ради сосиски 0 Источник:

Памятник псу по кличке Балто в США - это хаски перевозивший медикаменты во время эпидемии дифтерии в 1925 году 0 Источник:

Послушный пассажир на самолете 0 Источник:

Жизнерадостный пес в метро 0 Источник:

"Наша прелесть любит сидеть на ручках" 0 Источник:

"Жизнь - хороша" 0 Источник:

Как много хороших мальчиков 0 Источник:

Кто-то устал от поездок 0 Источник:

Собак много не бывает 0 Источник:

С - стиль 0 Источник: