FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12202 поста • 1319 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Добрая порция позитива: 20+ забавных фото с собаками

Добрая порция позитива: 20+ забавных фото с собаками

Автор:
23 мая 2022 15:21
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   животные   забавные животные   подборка   смешные животные   смешные фото   собака   собаки   фото   
3296
30
Собаки бывают разными - большими и маленькими, скромными и активными. Мы любим их, а они учат нас безусловной любви - и конечно, иногда ведут себя максимально уморительно. Посмотрите на этих забавных пёселей, и пусть ваше настроение станет чуточку лучше!
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Питомцы   животные   забавные животные   подборка   смешные животные   смешные фото   собака   собаки   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
hairov 8 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
98
Lecon Минуту назад
Кукур Тихар... В этот день люди поклоняются собакам, чтобы доставить удовольствие Яме , богу смерти , так как они считаются его посланниками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Альберт 4 часа назад
А моя копать любит. Мёдом не корми.
К домам уже докопалась...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
884
Татьяна Баженова 7 часов назад
А почему эти "очаровашки" в общественном транспорте без намордников? Меня, например, совершенно не умиляет чужая собака, которая для меня - непредсказуемое животное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
*Сергей* 9 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

46866



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Симпсоны в стиле советских мультипликаторов
Симпсоны в стиле советских мультипликаторов
В копилку эрудита: 10 интересных фактов о змеях
В копилку эрудита: 10 интересных фактов о змеях
События на Украине 23- 24 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 23- 24 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Принявший Чулпан Хаматову в Латвии режиссёр публично раскритиковал россиян
Принявший Чулпан Хаматову в Латвии режиссёр публично раскритиковал россиян
"Я - не я": сын Владимира Жириновского сменил имя
"Я - не я": сын Владимира Жириновского сменил имя
ILIFE: Почему уборку квартиры стоит доверить профессионалу
ILIFE: Почему уборку квартиры стоит доверить профессионалу
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально сказано

Лучшие демотиваторы
Чтоб неповадно было

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#животные#люди#подборка#добро#эмиграция
#фото#прикол#факты#Россия#картинки#познавательно
#Юмор#в мире#Ватермарк#Украина#комментарии#фильм
Серия Blackview BL8800: защищенные смартфоны с 5G, тепловизором и камерой ночного видения Серия Blackview BL8800: защищенные смартфоны с 5G, тепловизором и камерой ночного видения 20+ смешных пёсиков в сумках, которые очаровали каждого прохожего 20+ смешных пёсиков в сумках, которые очаровали каждого прохожего 20+ фото с животными, заряженных новогодним настроением 20+ фото с животными, заряженных новогодним настроением Мне так удобно: 20 собак, которые заснули в смешных позах Мне так удобно: 20 собак, которые заснули в смешных позах Какие же дурашки: 20+ смешных фото собак для настроения Какие же дурашки: 20+ смешных фото собак для настроения Ой, сломался: 20+ уморительных кадров с собаками Ой, сломался: 20+ уморительных кадров с собаками

На что жалуетесь?

Вернуться