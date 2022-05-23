Добрая порция позитива: 20+ забавных фото с собаками

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Собаки бывают разными - большими и маленькими, скромными и активными. Мы любим их, а они учат нас безусловной любви - и конечно, иногда ведут себя максимально уморительно. Посмотрите на этих забавных пёселей, и пусть ваше настроение станет чуточку лучше!
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Просто факт - в Непале каждый год проходит фестиваль Кукур Тихар, посвященный поклонению собакам
Этот мужчина занимается выгулом собак. Он каждый день приводит своих подопечных в кафе, чтобы выпить кофе - а они его терпеливо ждут
Пожилой пес поддерживает своих друзей на собачьих соревнованиях, так как сам участвовать уже не может
Памятник псу по кличке Балто в США - это хаски перевозивший медикаменты во время эпидемии дифтерии в 1925 году
Источник:
АНТИФИШКИ
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