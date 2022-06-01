10 действительно крутых фильмов, которые снял Клинт Иствуд

Сегодня мы попробуем разорвать, казалось бы, нерушимую связь легендарного Клинта Иствуда и жанр вестернов, который когда-то давно принёс ему мировую известность и по сей день продолжает неумолимо с ним ассоциироваться. Мы сделаем это, чтобы акцентировать ваше внимание на том, что этот уже 92-летний мужчина помимо своей бесконечной крутости ещё и действительно гениальный режиссёр.

Перед вами 10 НЕвестернов от Клинта Иствуда (которые он снял уже после 60 лет), наглядно демонстрирующих его необычайный дар рассказчика. Каждая из этих картин — обязательный пункт не только для персональных поклонников Иствуда, но для тех, кто просто любит кино.

Чудо на Гудзоне (2016)