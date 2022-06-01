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10 действительно крутых фильмов, которые снял Клинт Иствуд

10 действительно крутых фильмов, которые снял Клинт Иствуд

Автор:
01 июня 2022 08:22
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   клинт иствуд   режиссер   роль   фильм   фото   
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Тут есть и его фирменные драмы про тяжёлую жизнь сильных личностей, и фильмы, основанные на реальных событиях, и детективы, и военные фильмы, и спортивные драмы. Вероятно, вам знакомы некоторые из этих фильмов, но вы не знали, что их снял Клинт Иствуд.

Сегодня мы попробуем разорвать, казалось бы, нерушимую связь легендарного Клинта Иствуда и жанр вестернов, который когда-то давно принёс ему мировую известность и по сей день продолжает неумолимо с ним ассоциироваться. Мы сделаем это, чтобы акцентировать ваше внимание на том, что этот уже 92-летний мужчина помимо своей бесконечной крутости ещё и действительно гениальный режиссёр.

Перед вами 10 НЕвестернов от Клинта Иствуда (которые он снял уже после 60 лет), наглядно демонстрирующих его необычайный дар рассказчика. Каждая из этих картин — обязательный пункт не только для персональных поклонников Иствуда, но для тех, кто просто любит кино.

Чудо на Гудзоне (2016)

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Биографическая драма о командире пассажирского экипажа рейса US Airways-1549 Челси Салленбергере, который посадил неисправный самолёт на воды реки Гудзон, сохранив жизнь всем 155 пассажирам. Несмотря на героическое спасение, против Салленбергера было начато расследование, угрожающее его карьере и репутации.

КиноПоиск: 7.4
IMDb: 7.4


Непокорённый (2009)


Спортивно-исторический фильм про события Кубка мира по регби 1995 года во времена первого срока правления Нельсона Манделы (в исполнении Моргана Фримена).

КиноПоиск: 7.6
IMDb: 7.3


Дело Ричарда Джуэлла (2019)


Ещё одна реальная история о несправедливости, с похожей на «Чудо на Гудзоне» завязкой. Ричард Джуэлл работал охранником на Олимпийских играх 1996 года в Атланте и помог спасти множество человеческих жизней от заложенной бомбы. Однако героем мужчину считали недолго. Вскоре Джуэлл сам оказался в числе главных подозреваемых в организации теракта, став жертвой травли со стороны СМИ и общественности.

КиноПоиск: 7.6
IMDb: 7.5


Письма с Иводзимы (2006)


Уникальный двойной проект Клинта Иствуда.

«Письма с Иводзимы» показывают события сражения за остров Иводзиму во времена Второй мировой войны, ставшего переломным в противостоянии США и Японии. Особенность этой военной драмы состоит в том, что битва показана глазами японцев, а не американцев.

Это вторая части дилогии, объединённая с фильмом «Флаги наших отцов», где Битва за Иводзиму уже показана с привычной американской стороны. Оба фильма сняты Иствудом.

КиноПоиск: 7.6
IMDb: 7.9


Мосты округа Мэдисон (1995)


Мелодрама от Клинта Иствуда, как вам такое? У героев Иствуда и Мерил Стрип (как всегда наигравшей на номинацию на «Оскар») всего 4 дня, но этот небольшой отрезок меняет их жизни навсегда.

КиноПоиск: 8.0
IMDb: 7.6


Совершенный мир (1993)


Сбежавший преступник Бутч в исполнении Кевина Костнера берёт в заложники восьмилетнего Филиппа Перри, который как будто бы и не против, и, скрываясь от полиции, внезапно становится мальчику заменой отца, которого у того никогда не было. Тем временем за парочкой следует опытный техасский рейнджер Ред Гарнетт, сыгранный Клинтом Иствудом, готовый разлучить этот скреплённый Стокгольмским синдромом союз.  

КиноПоиск: 8.0
IMDb: 7.5


Таинственная река (2003)


Трое взрослых жителей Бостона — друзья с самого детства. Однако убийство дочери одного из них превращает степенное течение их жизней в детективный триллер, снятый Клинтом Иствудом.

Оба исполнителя главных ролей Шон Пенн и Тим Роббинс получили за свою игру по «Оскару».

КиноПоиск: 7.8
IMDb: 7.9


Подмена (2008)


Сотрудничество Иствуда и Анджелины Джоли дало нам одну из лучших ролей в карьере актрисы. 1920-е годы. Девушка обращается в полицию о пропаже сына, и вскоре его находят и возвращают матери. Вот только это не её сын. Но героиню пытаются убедить в обратном, а после и вовсе объявляют сумасшедшей.

КиноПоиск: 7.9
IMDb: 7.8


Гран Торино (2008)

Суровый ветеран Корейской войны Уолт Ковальски, доживающий свой век в одиночестве и ненавидящий всех вокруг, внезапно сближается с соседским юношей Тао и его семьёй, которую терроризирует местная банда. Более того, вскоре он и вовсе начинает чувствовать, что с семьёй хмонгов у него больше общего, чем с его собственными сыновьями. А раз так, то улаживание отношений с бандой опытный Уолт берёт на себя.

КиноПоиск: 8.1
IMDb: 8.1


Малышка на миллион (2004)


Спортивная драма с душераздирающей развязкой про пожилого тренера по боксу и его молодую и самоотверженную подопечную. Вероятно, главный шедевр Иствуда (не считая его вестерны), взявший 4 «Оскара», два из которых получил сам Клинт.

КиноПоиск: 8.1
IMDb: 8.1


Источник:

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Метки: актеры   кино   клинт иствуд   режиссер   роль   фильм   фото   
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1  комментарий
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val 22 минуты назад
"Девушка обращается в полицию о пропаже сына". и явилась им Дева Мария и воззвала о помощи?
ЖЕНЩИНА!!! есть такое слово, обозначающее семейное положение, или возраст между девушкой и бабушкой. задолбали инфантилы, ониждети до 40а лет, старики после
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