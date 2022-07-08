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Акрофобия не для них: высотные фотографии, захватывающие дух

Акрофобия не для них: высотные фотографии, захватывающие дух

Автор:
08 июля 2022 23:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: акрофобия   высотные здания   огромная высота   фотографии   экстремалы   экстрим   экстримальная высота   
621
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Одна из самых распространённых фобий – боязнь высоты. Даже находясь на небольшой высоте, некоторые испытывают небольшую тревогу, а то и сильный страх. Что уж говорить о значительных высотах, по-настоящему захватывающих дух даже по фотографии.

По крайней мере, следующих людей акрофобия уж точно обошла стороной.

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Источник:

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Метки: акрофобия   высотные здания   огромная высота   фотографии   экстремалы   экстрим   экстримальная высота   
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1  комментарий
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Алан★Z★ 41 минуту назад
Для скольких долбойопов это стало последней фоткой?
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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