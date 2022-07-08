Акрофобия не для них: высотные фотографии, захватывающие дух

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Одна из самых распространённых фобий – боязнь высоты. Даже находясь на небольшой высоте, некоторые испытывают небольшую тревогу, а то и сильный страх. Что уж говорить о значительных высотах, по-настоящему захватывающих дух даже по фотографии.
По крайней мере, следующих людей акрофобия уж точно обошла стороной.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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