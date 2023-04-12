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В США - новые пожары и техногенные катастрофы

В США - новые пожары и техногенные катастрофы

Автор:
12 апреля 2023 12:01
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Ynews   США   видео   заражённая почва   пожар   спасатели   техногенная катастрофа   эвакуация   
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За последние пару суток в Америке зафиксированы сразу несколько опасных инцидентов: в Индиане загорелся завод по переработке и хранению пластика, в штате Нью-Джерси - лесной пожар, а в штате Огайо перевернулся грузовик с 18 тоннами загрязнённого токсичного грунта.

Недель без пожаров или катастроф в США -  0 В понедельник, 10 апреля, в штате Огайо опрокинулся грузовик с прицепом, который вёз загрязнённый грунт с места крушения поезда в Восточной Палестине.


Почву предполагалось утилизировать, но до нужного места большегруз не доехал. Прицеп накренился, упал в кювет и задел столб. Между тем, грунт был снят с территории, где 3 февраля сошли с рельсов и взорвались несколько вагонов поезда, перевозившего опасные химикаты: винилхлорид, фосген, хлористый водород, монобутиловый эфир этиленгликоля, этилгексилакрилат и изобутилен.


По данным властей, на проезжую часть высыпалось около девяти тонн зараженного грунта. Пришлось перекрывать дорогу и вызывать аварийные бригады для расчистки территории. Власти уверяют, что опасности для людей и водных ресурсов нет.


В штате Нью-Джерси на площади более 200 га полыхает лесной пожар - локализовать его полностью пока не удаётся. Под контролем лишь 10% загоревшегося массива.


Огонь распространился по лесному массиву возле поселения Манчестер Тауншип в Нью-Джерси. Часть дорог перекрыта, организована эвакуация нескольких населённых пунктов.


Власти штата напоминают, что на апрель приходится наибольшее количество пожаров и просят жителей и туристов быть осторожными и соблюдать меры противопожарной безопасности.


Вчера, 11 апреля, днём, в Индиане загорелся завод по переработке пластика. Склады предприятия были заполнены отходами до самой крыши.


Всем проживающим в радиусе одного километра от предприятия пришлось эвакуироваться. Остальным жителям города Ричмонд (он находится примерно в ста километрах к востоку от Индианаполиса и недалеко от западной границы штата Огайо) было рекомендовано плотно закрыть все окна и двери и не выходить на улицу, а также забрать в помещения домашних животных.



Мэр Ричмонда Дэйв Сноу назвал этот инцидент «серьезным крупномасштабным пожаром». А начальник пожарной охраны штата Стив Джон пояснил, что дым, который окутывает город, токсичен, но, к сожалению, пожар будет продолжаться несколько дней.


По счастью, пожар удалось локализовать, и огонь не перекинулся на жилые кварталы. Между тем, владелец здания, в котором складировался пластик, неоднократно получал предупреждения об опасности хранения отходов в этом месте.


США в последнее время преследуют экологический катастрофы. Так, 24 марта в речку Делавэр (штат Пенсильвания) вылилось более 8000 галлонов (более 30 тыс. литров) отделочного материала на основе латекса. Жители города Филадельфия были вынуждены пить бутилированную воду, а власти перекрыли водозабор на главной водоочистной станции. За день до этой катастрофы в округе Ричленд (штат Северная Дакота) сошел с рельсов поезд, который перевозил нефтепродукты. Содержимое 31 вагона из 70 оказалось на земле. В первых числах марта в округе Манати штата Флорида сошли с рельсов несколько вагонов, которые перевозили, кроме прочего, пропан. А штат Огайо, похоже, может стать рекордсменом по техногенным катастрофам, т.к. там случаются не только пожары, но и с рельсов регулярно сходят поезда. Крупнейшая авария произошла в начале февраля, когда более 50 вагонов, перевозивших опасные вещества, сошли с рельсов и загорелись. Последующие катастрофы с поездами на фоне той, февральской, выглядят уже не так серьезно, хотя 20 перевернувшихся вагонов - тоже не шутки. Похоже, местным жителям приходится всё время быть начеку.


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Метки: Ynews   США   видео   заражённая почва   пожар   спасатели   техногенная катастрофа   эвакуация   
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4  комментария
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6k
Бу 19 минут назад
...да сами Амеры же все и "мутят".
Борьба за власть между кланами, нужно убрать Бидона, вот и началось.
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3k
Pioner76 3 минуты назад
Подозрительно все это.
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11k
Shtoppi 5 минут назад
очевидно что оплот "свободы, справедливости и демократии", повторяет участь содома и гоморры.
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66
ZloyTopik Полчаса назад
Вроде радоваться катастрофам нехорошо, но, это ли не бумеранг? Как вспомню новости 90-х - сплошные катастрофы, аварии, грабежи,убийства... Ежедневно, пока было живо союзное телевидение, новости показывали со всей территории бывшего Союза, да и когда ввели местное тв, ничего не изменилось особо, территория охвата только поменьше стала
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