В США - новые пожары и техногенные катастрофы

По счастью, пожар удалось локализовать, и огонь не перекинулся на жилые кварталы. Между тем, владелец здания, в котором складировался пластик, неоднократно получал предупреждения об опасности хранения отходов в этом месте.

США в последнее время преследуют экологический катастрофы. Так, 24 марта в речку Делавэр (штат Пенсильвания) вылилось более 8000 галлонов (более 30 тыс. литров) отделочного материала на основе латекса. Жители города Филадельфия были вынуждены пить бутилированную воду, а власти перекрыли водозабор на главной водоочистной станции. За день до этой катастрофы в округе Ричленд (штат Северная Дакота) сошел с рельсов поезд, который перевозил нефтепродукты. Содержимое 31 вагона из 70 оказалось на земле. В первых числах марта в округе Манати штата Флорида сошли с рельсов несколько вагонов, которые перевозили, кроме прочего, пропан. А штат Огайо, похоже, может стать рекордсменом по техногенным катастрофам, т.к. там случаются не только пожары, но и с рельсов регулярно сходят поезда. Крупнейшая авария произошла в начале февраля, когда более 50 вагонов, перевозивших опасные вещества, сошли с рельсов и загорелись. Последующие катастрофы с поездами на фоне той, февральской, выглядят уже не так серьезно, хотя 20 перевернувшихся вагонов - тоже не шутки. Похоже, местным жителям приходится всё время быть начеку.