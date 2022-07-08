Пьяную веганку друзья накормили курицей, а та не оценила шутку и заявила в полицию
Веганство — это всегда очень серьезно. Настолько, что кулинарные шутки с противником животных белков могут закончиться в полиции.
24-летняя девушка не ела мяса с 14 лет, после того как узнала нюансы его производства. Но из-за шутки друзей ей пришлось невольно нарушить свой обет и таки отведать курятины.
Веганка поведала реддитерам, что отдыхала в компании хороших знакомых, где было немало алкоголя. Ее, изрядно выпившую, обманом уговорили попробовать куриные наггетсы
Шутники сказали девушке, что блюдо приготовлено из особой веганской курицы, не содержащей мяса. Не слишком осведомленная о технологии производства этого популярного фастфуда, любительница растительной пищи вкусила запретную для нее еду и та даже пришлась ей по душе.
Особый акцент рассказчица сделала на то, что была сильно пьяна, поэтому и поддалась на провокацию. На следующий день после мясной вечеринки, сестра пострадавшей прислала ей ссылку на видео в Snapchat, на котором было видно, как уже бывшие друзья демонстрируют ей упаковку наггетсов и уговаривают их съесть. Также ролик запечатлел безудержное веселье юмористов, передразнивающих несчастную, после того как та узнала чем ее накормили.
"Я спросила у них, веганские ли это наггетсы и они сказали да. На следующее утро сестра написала мне сообщение, в котором предложила прочитать, что написано на коробке наггетсов, которые я ела, а еще показала видео в Snapchat."
Оскорбленная веганка сохранила видео в памяти телефона и отправилась с ним в полицию, где написала на шутников заявление. История с наггетсами вызвала оживленное обсуждение пользователей Reddit. Многие участники треда приняли сторону девушки и поддержали ее решение обратиться к правоохранителям.
Но были и те, кто обвинил веганку в излишней драматизации ситуации. По мнению этой группы пользователей шутка была хоть и не вполне удачной, но совершенно безобидной и ссориться из-за нее с друзьями, а тем более писать на них заявление, было глупо.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Полностью согласен - это серьезное психическое заболевание...
Ищет тполиция...
Веганам можно есть только растения.
Грибы по ДНК гораздо ближе к животным.
Алкоголь - производное деятельности грибов(дрожжей)
Веганам пить спиртное нельзя!
Ну если разносортное "гуано" продаётся в каждом супермаркете, включая в подогретом состоянии, замороженном или просто на полках, то да - они подсунули "что-то несъедобное". Но ведь она сама признала, что было вкусно.
Эти шизоиды про "ни убей" не осознают своего положения в пищевой цепи. Своих детей голодом морят и убивают, тут был пример пару дней назад. Но их нужно "типа" поддерживать и говорить - давайте, идеология важнее здоровья.
Мы хищники - и в этом основная правда. Самые агрессивные и самые сильные на планете. Но вот не надо этих соплей, что мы выше, мы чище и мы лучше. Мы хоть и умные, но всё таки биологические машины, которые питаются, ищут, охотятся и размножаются. Хватит уже этой херни. Еще пол шага и они скажут, что против дерьма, ведь оно воняет и портит планету, и давайте больше не срать. Задрали.
веган = сексуальная ориентация + вегетарианство
так что ситуация по сути это как лесбиянку вые*бет гетеросексуал притворившись страпонессой Анжелой
Intentional infliction of emotional distress
На вскидку.. Но тут они, судя по всему, все были пьяные, и это сыграет на руку ее друзьям, т.к. она была в сознании и говорила, т.е. все еще сама совершала действия, тогда как действия друзей могут быть частично списаны на действия алкоголя (невозможность в полной мере оценить последствия совершаемых действий)
Набухаться до такого состояния невозможно.
2)Вреда здоровью зафиксировано не было? (на мой взгляд, даже наоборот).
3)Алкогольное опьянение не служит оправданием. Или тоже обманом напоили, сказав что это безалкогольная водка?
В чём состав преступления?