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Пьяную веганку друзья накормили курицей, а та не оценила шутку и заявила в полицию

Пьяную веганку друзья накормили курицей, а та не оценила шутку и заявила в полицию

Автор:
08 июля 2022 17:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Еда   веганы   интересное   шутка   
1160
3

Пьяную веганку друзья накормили курицей, а та не оценила шутку и заявила в полицию

Веганство — это всегда очень серьезно. Настолько, что кулинарные шутки с противником животных белков могут закончиться в полиции.


24-летняя девушка не ела мяса с 14 лет, после того как узнала нюансы его производства. Но из-за шутки друзей ей пришлось невольно нарушить свой обет и таки отведать курятины.


Веганка поведала реддитерам, что отдыхала в компании хороших знакомых, где было немало алкоголя. Ее, изрядно выпившую, обманом уговорили попробовать куриные наггетсы


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Шутники сказали девушке, что блюдо приготовлено из особой веганской курицы, не содержащей мяса. Не слишком осведомленная о технологии производства этого популярного фастфуда, любительница растительной пищи вкусила запретную для нее еду и та даже пришлась ей по душе.


Особый акцент рассказчица сделала на то, что была сильно пьяна, поэтому и поддалась на провокацию. На следующий день после мясной вечеринки, сестра пострадавшей прислала ей ссылку на видео в Snapchat, на котором было видно, как уже бывшие друзья демонстрируют ей упаковку наггетсов и уговаривают их съесть. Также ролик запечатлел безудержное веселье юмористов, передразнивающих несчастную, после того как та узнала чем ее накормили.


"Я спросила у них, веганские ли это наггетсы и они сказали да. На следующее утро сестра написала мне сообщение, в котором предложила прочитать, что написано на коробке наггетсов, которые я ела, а еще показала видео в Snapchat."


Оскорбленная веганка сохранила видео в памяти телефона и отправилась с ним в полицию, где написала на шутников заявление. История с наггетсами вызвала оживленное обсуждение пользователей Reddit. Многие участники треда приняли сторону девушки и поддержали ее решение обратиться к правоохранителям.


Но были и те, кто обвинил веганку в излишней драматизации ситуации. По мнению этой группы пользователей шутка была хоть и не вполне удачной, но совершенно безобидной и ссориться из-за нее с друзьями, а тем более писать на них заявление, было глупо.

Источник:

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Метки: Еда   веганы   интересное   шутка   
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56  комментариев
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69k
Доктор Джонс 7 часов назад
"Веганство это всегда очень серьезно"...
Полностью согласен - это серьезное психическое заболевание...
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1k
Vadim Balabanov 3 минуты назад
Ищут пожарные,
Ищет тполиция...
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51k
smakido Час назад
Пить надо меньше !
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17k
Николай Час назад
Веганам я так понял бухать можно ибо водяра не содержит мяса. Да и марихуану - трава же .
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11k
? ? ? 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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5k
Дмитрий 2 часа назад
бедняга- съесть себе подобного, это каннибализм
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8k
goshan_hmc 3 часа назад
Я бы за этим цирком последил бы. Ну или сериал бы сняли 2137 серий. Я с торрента бы всё скачал и посмотрел!
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8k
goshan_hmc 3 часа назад
Веганка набухалась....
Веганам можно есть только растения.
Грибы по ДНК гораздо ближе к животным.
Алкоголь - производное деятельности грибов(дрожжей)
Веганам пить спиртное нельзя!
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4k
Tuskub 3 часа назад
)) Мне интересна статья, по которой могут привлечь ее "бывших друзей" ))) А вот тупорылую могут, встречно, "наградить" кучей исков.
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4k
avix 4 часа назад
Тут была шутка про копрофагов и накормить "говном" (комментами ниже).

Ну если разносортное "гуано" продаётся в каждом супермаркете, включая в подогретом состоянии, замороженном или просто на полках, то да - они подсунули "что-то несъедобное". Но ведь она сама признала, что было вкусно.

Эти шизоиды про "ни убей" не осознают своего положения в пищевой цепи. Своих детей голодом морят и убивают, тут был пример пару дней назад. Но их нужно "типа" поддерживать и говорить - давайте, идеология важнее здоровья.

Мы хищники - и в этом основная правда. Самые агрессивные и самые сильные на планете. Но вот не надо этих соплей, что мы выше, мы чище и мы лучше. Мы хоть и умные, но всё таки биологические машины, которые питаются, ищут, охотятся и размножаются. Хватит уже этой херни. Еще пол шага и они скажут, что против дерьма, ведь оно воняет и портит планету, и давайте больше не срать. Задрали.
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2k
poбт 4 часа назад
вегетарианец = умственные отклонения + пищевые предпочтения
веган = сексуальная ориентация + вегетарианство
так что ситуация по сути
это как лесбиянку вые*бет гетеросексуал притворившись страпонессой Анжелой
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10k
Андрей Ма-С 4 часа назад
а трах..ли бы ее по человеческий и все были бы довольны... ну кроме ее сестры...
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
13k
net 4 часа назад
Не оценила шутку?))) интересно что бы вы сделали, если бы ваши друзья копрофаги накормили вас г.вном и выложили в ютуб?
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21k
SolomonA 5 часов назад
Интересно, что могут инкриминировать друзьям? Насилие? Она сама ела. Мошенничество? Так они никакой выгоды не приобрели. У нас над ней бы тупо полицейские поржали. Ну а там - там все может по-другому повернуться. Все от адвокатов зависит...
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2k
Трям 6 часов назад
Пьяная баба рту не хозяйка!
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24k
Сергей Алексеевич 6 часов назад
Ничего удивительного, мозгов мало было изначально.
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15k
Bill 6 часов назад
Суд избрал меру наказания: все шутники должны съесть по веганской котлете.
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ 6 часов назад
Насколько нужно быть дебилкой чтобы поверить в "из особой веганской курицы, не содержащей мяса."???
Набухаться до такого состояния невозможно.
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31
Vladimir Grishin Bill 5 часов назад
Это 1745 рублей за кило!!!!! Совсем уже мозгами поехали?? Каждое зерно пшеницы отдельно на самолете перевозили?? Хотя, может это и правильно.Если люди идиоты, почему бы на них не заработать?
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38k
Александр 7 часов назад
Потом друзья сказали что их их половые органы тоже веганские и белок это не белок, а просто соевый майонез, ну и далее вы поняли )
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696
Ямщик 7 часов назад
Надо признать веганов сектой : очень уж много людей убила эта идеология.
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26k
Юрьевич 7 часов назад
1)Ела добровольно?
2)Вреда здоровью зафиксировано не было? (на мой взгляд, даже наоборот).
3)Алкогольное опьянение не служит оправданием. Или тоже обманом напоили, сказав что это безалкогольная водка?

В чём состав преступления?
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
867



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