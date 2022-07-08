Пьяную веганку друзья накормили курицей, а та не оценила шутку и заявила в полицию

Веганство — это всегда очень серьезно. Настолько, что кулинарные шутки с противником животных белков могут закончиться в полиции.





24-летняя девушка не ела мяса с 14 лет, после того как узнала нюансы его производства. Но из-за шутки друзей ей пришлось невольно нарушить свой обет и таки отведать курятины.





Веганка поведала реддитерам, что отдыхала в компании хороших знакомых, где было немало алкоголя. Ее, изрядно выпившую, обманом уговорили попробовать куриные наггетсы



