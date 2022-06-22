Вечно голодная Виктория

Она не чуралась экспериментов и поддерживала моду на экзотику - пробовала и китайский суп из птичьего гнезда, и черепаху, и омлет из страусиных яиц.

У королевы была практически нулевая физическая активность, которая в паре с высококалорийной диетой совершенно не добавляла здоровья Виктории. Доктора часто пытались ограничить её, прописать более здоровое питание, но она не выносила ограничений. Когда она была ещё принцессой, то заявила, что не выносит физнагрузки и упражнения, так как "чувствует себя после уставшей" и скорее согласится распустить на платье швы, если наберёт пару лишних кг.



В юности Виктория была изящна и миниатюрна, с талией в 60 см, но ближе к концу жизни была уже основательно круглой - в поясе ширина её одежды была 120 см, а вес, при росте 150 см, был около 120-130 кг.