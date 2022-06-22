Вечно голодная Виктория

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Когда она была юной девой, то её меню держали под строгим контролем. Девушка не была той, кто мог наесться листочком салата и слишком быстро поглощала пищу. Родня опасалась, что принцесса быстро располнеет.
Виктория пообещала себе, что когда станет взрослой и самостоятельной, то не будет отказывать себе в гастрономических удовольствиях. И слово своё она сдержала...
Привычка набрасываться на еду была у девочки с самого детства. Родные настоятельно советовали ей быть подвижнее и намекали, что с едой стоит быть поаккуратнее. Её высочество "ели слегка больше, чем полагается, и всегда очень быстро". Близкие строго следили за её рационом и иногда ужин будущей королевы мог ограничиться только хлебом с молоком. Принцесса не любила ограничения вообще, а уж пищевые ей и вовсе казались террором.
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В 18 лет Виктория стала королевой и это была долгожданная свобода. Никто больше не смел указывать ей, что есть и сколько. Завтракала она чаще всего яйцами, кашей, поджаренным хлебом, разнообразной выпечкой, рыбы и мяса. Утренний приём пищи у неё проходил обычно в одиночестве, либо вместе с мужем Альбертом, но реже с детьми.
Обед королевы был примерно в два часа дня. Она также ела только в самом близком кругу, но не полным составом - у Альберта и Виктории было девять детей. В основе обеда был белок, что было типичным меню для придворных и аристократов викторианской Англии.
Дичь, птица, остальной скот всегда были на королевском столе.
Дичь, птица, остальной скот всегда были на королевском столе.
Ужинали в 8-9 часов вечера, к нему уже приглашались гости. За столом разрешалось сидеть детям, правда достигшим определённого возраста. Начав ужин огромной чашкой чая Виктория принималась за чревоугодие: несколько смен блюд и кроме обеденного стола в зале был ещё один стол, где был накрыт буфет, если вдруг кто-то не наедался. К ужину подавали рыбу, мясо, суп, фрукты и десерт. Виктория очень любила сезонные продукты и предпочитала видеть на столе именно такие овощи и фрукты. Она обожала картофель, который для неё готовили часто, в самых различных вариациях. В старости Виктория пристрастилась к индийскому карри, когда её слуга Абдул впервые приготовил это блюдо. С тех пор карри готовили ежедневно.
А ещё слабостью королевы было сладкое. Выпечка, торты, мороженое, пирожные, сладкое вино - это был финал трапезы. Больше всего она любила пралине, печенье, вафли, рисовые пирожные, бисквит, клюквенный тарт с кремом. Из более полезного она предпочитала клубнику, груши, яблоки, апельсины.
Для того, чтобы примерно оценить сколько съедала королева, можно посмотреть записи меню, что подавали в её личные покои.
8 июня 1857-го года Виктория, Альберт и их старшая 16-летняя дочь Виктория съели на обед: итальянский паста-суп, рисовый суп, макрель и мерланга, ростбиф, петуха с рисом, куриные рисолле, спаржу, меренги и булочки с шоколадом.
В том же месяце они втроем съели на ужин: яйца пашот, куриный бульон, запечённую камбалу, жареного мерланга, ростбиф, петуха со спаржей, волован с соусом бешамель и жареным яйцом, абрикосовый флан и вафли с кремом.
8 июня 1857-го года Виктория, Альберт и их старшая 16-летняя дочь Виктория съели на обед: итальянский паста-суп, рисовый суп, макрель и мерланга, ростбиф, петуха с рисом, куриные рисолле, спаржу, меренги и булочки с шоколадом.
В том же месяце они втроем съели на ужин: яйца пашот, куриный бульон, запечённую камбалу, жареного мерланга, ростбиф, петуха со спаржей, волован с соусом бешамель и жареным яйцом, абрикосовый флан и вафли с кремом.
Особенным было то, с какой скоростью Виктория ела. Во время приёмов и званых обедов гостям подавали блюда не в один момент, а последовательно. Их убирали в ту же секунду, как королева очищала свою тарелку и те, кто получали блюдо последними, могли просто не успеть съесть хотя бы кусочек. Королева не осложняла себя этикетом и проглатывала еду моментально. Она вообще не любила долго есть и на обед, завтрак или ужин у нее уходило не больше получаса.
У Виктории был настоящий культ еды. Слуги заготавливали пропитание заранее в те дни, когда королева выезжала из дворца в путешествие или же выходила в свет. Когда она, например, посещала благотворительный бал в Лондоне, то свита уже стояла налегке с "лёгким" ужином: ветчина, рисовый суп, салат из лобстера, сэндвичи, холодная курица, яйца, выпечка, желе, крем.
Виктория, кстати, не только много ела, но и немало пила. За обедом она, в основном, пила вино, но любимым напитком был виски.
Виктория, кстати, не только много ела, но и немало пила. За обедом она, в основном, пила вино, но любимым напитком был виски.
Она не чуралась экспериментов и поддерживала моду на экзотику - пробовала и китайский суп из птичьего гнезда, и черепаху, и омлет из страусиных яиц.
У королевы была практически нулевая физическая активность, которая в паре с высококалорийной диетой совершенно не добавляла здоровья Виктории. Доктора часто пытались ограничить её, прописать более здоровое питание, но она не выносила ограничений. Когда она была ещё принцессой, то заявила, что не выносит физнагрузки и упражнения, так как "чувствует себя после уставшей" и скорее согласится распустить на платье швы, если наберёт пару лишних кг.
В юности Виктория была изящна и миниатюрна, с талией в 60 см, но ближе к концу жизни была уже основательно круглой - в поясе ширина её одежды была 120 см, а вес, при росте 150 см, был около 120-130 кг.
У королевы была практически нулевая физическая активность, которая в паре с высококалорийной диетой совершенно не добавляла здоровья Виктории. Доктора часто пытались ограничить её, прописать более здоровое питание, но она не выносила ограничений. Когда она была ещё принцессой, то заявила, что не выносит физнагрузки и упражнения, так как "чувствует себя после уставшей" и скорее согласится распустить на платье швы, если наберёт пару лишних кг.
В юности Виктория была изящна и миниатюрна, с талией в 60 см, но ближе к концу жизни была уже основательно круглой - в поясе ширина её одежды была 120 см, а вес, при росте 150 см, был около 120-130 кг.
Источник:
АНТИФИШКИ
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