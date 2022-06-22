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Вечно голодная Виктория

Вечно голодная Виктория

Автор:
22 июня 2022 14:38
Сообщество : RealFishki
Метки: Еда   Прошлое   интересное   история   королева   факты   
458
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Когда она была юной девой, то её меню держали под строгим контролем. Девушка не была той, кто мог наесться листочком салата и слишком быстро поглощала пищу. Родня опасалась, что принцесса быстро располнеет.
Привычка набрасываться на еду была у девочки с самого детства. Родные настоятельно советовали ей быть подвижнее и намекали, что с едой стоит быть поаккуратнее. Её высочество "ели слегка больше, чем полагается, и всегда очень быстро". Близкие строго следили за её рационом и иногда ужин будущей королевы мог ограничиться только хлебом с молоком. Принцесса не любила ограничения вообще, а уж пищевые ей и вовсе казались террором.
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А ещё слабостью королевы было сладкое. Выпечка, торты, мороженое, пирожные, сладкое вино - это был финал трапезы. Больше всего она любила пралине, печенье, вафли, рисовые пирожные, бисквит, клюквенный тарт с кремом. Из более полезного она предпочитала клубнику, груши, яблоки, апельсины.
У Виктории был настоящий культ еды. Слуги заготавливали пропитание заранее в те дни, когда королева выезжала из дворца в путешествие или же выходила в свет. Когда она, например, посещала благотворительный бал в Лондоне, то свита уже стояла налегке с "лёгким" ужином: ветчина, рисовый суп, салат из лобстера, сэндвичи, холодная курица, яйца, выпечка, желе, крем.
Виктория, кстати, не только много ела, но и немало пила. За обедом она, в основном, пила вино, но любимым напитком был виски.

Источник:

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Метки: Еда   Прошлое   интересное   история   королева   факты   
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5  комментариев
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17k
Corvus Corax 17 минут назад
"У королевы была практически нулевая физическая активность, которая в паре с высококалорийной диетой совершенно не добавляла здоровья Виктории"
Тем не менее - 81 годик прожила.
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9k
Hunson Abadeer 6 минут назад
большая тётя
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4k
Frank Borman 18 минут назад
Вот ее труселя. Проданы в 2015 году на аукционе за 12.090 фунтов. Обхват талии 114 см.
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7k
Пуриц Жорж 19 минут назад
Выкинула в пропасть
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1k
Kariya Полчаса назад
Интересно, что было б, если б ее в детстве не шпыняли, да и девять детей тоже, вероятно, повлияли на фигуру. Но в целом она особо свинюкой и не выглядит, 120 кг против нынешних бодипозивистерии ничто.
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