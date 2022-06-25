Мерзкий бутерброд и его роль в эпохе сухого закона в США

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Попробуйте вспомнить самый ужасный бутерброд. Высохший такой, с завёрнутой колбаской и уже зеленоватым сыром. Что-то, сопоставимое со словом "столовка". Это был рай по сравнению с тем, то заказывали себе жители Нью-Йорка в 19 веке.
С 1896 года и до введения Сухого закона в Америке (1920 год) в барах и прочих питейных заведениях часто можно было увидеть такую сцену: группа мужчин заказывает себе по пиву и по сэндвичу на каждого. Им приносили отвратительные заплесневелые бутерброды, на которых отпечатались десятки пальцев, а в сыре утонула муха.
Джентльмены, скривясь, отодвигали от себя подальше сей кулинарный шедевр и выпивали. Потом возвращали бутерброды со словами: "Спасибо, не понадобилось". Потом этот же самый поднос покупала уже другая группа желающих выпить. То, что по дороге туда-сюда сэндвичи могли упасть с подноса в пыль и грязь, их собирали и клали обратно, никого не смущало. Всё равно их не есть.
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Это был такой трюк, продиктованный временем, ставший с годами забавной вынужденной традицией. Виновником таких выкрутасов стал сенатор штата Нью-Йорк Джон Рейнс, который похоже был против всяческого веселья и обычного народа. Бутерброды эти так и называли "сэндвичи Рейнса." Сенатор был популистом, который придя к власти много чего наобещал, но без конкретики. Ну и первым делом этот добрейшей души человек начал закручивать гайки. Особенно в области религии и алкоголя.
Рейнс запретил продавать по воскресеньям алкоголь (причем рабочая неделя была шестидневной). Также сенатор придумал, как сделать народ трезвее: его нужно заставить закусывать. Теперь, согласно новому постановлению, купить в баре алкоголь можно было только вместе с едой. Хочешь пива? Возьми суп. Ещё пива? Тогда ещё суп.
В общем, однозначно сенатор Рейнс был не психолог и слабо понимал, как хитра на выдумки голь. Бармены стали шутливо подавать к пиву картофелину или сухарик, а то и вовсе горошину. По кабакам пустили облавы с проверяющими. Видимо совсем уж других проблем в штате не было.
В общем, однозначно сенатор Рейнс был не психолог и слабо понимал, как хитра на выдумки голь. Бармены стали шутливо подавать к пиву картофелину или сухарик, а то и вовсе горошину. По кабакам пустили облавы с проверяющими. Видимо совсем уж других проблем в штате не было.
В итоге был найден компромисс: выпустили постановление, исходя из которого минимальным блюдом, которое должно было подаваться к одной порции алкоголя, был сэндвич. И вот так появились бутерброды-старожилы. Они месяцы, а то и годы, переходили из рук в руки тысяч клиентов. Сэндвичи были старыми вояками на борьбе с эпохой правления Рейнса, а некоторые даже пережили его.
Часть заведений, которые подавали "сэндвичи Рейнса" стоят до сих пор. Кстати, некоторые из сэндвичей всё-таки покидали навсегда родной бар. Законы сенатора неистово бесили обычных работяг, особенно иммигрантов-ирландцев. Поэтому иногда, после особенно жаркой пьяной ночи, бутерброды летели на улице в чиновников и полисменов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Еда Прошлое США интересное история сухой закон. факты
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