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Мерзкий бутерброд и его роль в эпохе сухого закона в США

Мерзкий бутерброд и его роль в эпохе сухого закона в США

Автор:
25 июня 2022 20:26
Сообщество : Исторические факты
Метки: Еда   Прошлое   США   интересное   история   сухой закон.   факты   
466
6
Попробуйте вспомнить самый ужасный бутерброд. Высохший такой, с завёрнутой колбаской и уже зеленоватым сыром. Что-то, сопоставимое со словом "столовка". Это был рай по сравнению с тем, то заказывали себе жители Нью-Йорка в 19 веке.
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Источник:

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Метки: Еда   Прошлое   США   интересное   история   сухой закон.   факты   
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5  комментариев
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sedoisever Час назад
Никогда не видел в "столовках" бутерброды с засохшей колбасой и заплесневелым сыром.
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Olldd 22 минуты назад
Дык, у нас тоже в рюмочных прилагался бутербод к стопарику. И неплохие были бутеры, с килькой, с колбасой пк.
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Джордж. Вашингтон. 58 минут назад
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