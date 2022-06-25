Мерзкий бутерброд и его роль в эпохе сухого закона в США

Рейнс запретил продавать по воскресеньям алкоголь (причем рабочая неделя была шестидневной). Также сенатор придумал, как сделать народ трезвее: его нужно заставить закусывать. Теперь, согласно новому постановлению, купить в баре алкоголь можно было только вместе с едой. Хочешь пива? Возьми суп. Ещё пива? Тогда ещё суп.

В общем, однозначно сенатор Рейнс был не психолог и слабо понимал, как хитра на выдумки голь. Бармены стали шутливо подавать к пиву картофелину или сухарик, а то и вовсе горошину. По кабакам пустили облавы с проверяющими. Видимо совсем уж других проблем в штате не было.