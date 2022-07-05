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Была ли икра заморская: настоящее меню Ивана Грозного

Была ли икра заморская: настоящее меню Ивана Грозного

Автор:
05 июля 2022 15:18
Сообщество : RealFishki
Метки: Еда   Прошлое   интересное   история   книги   советские фильмы   
754
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В известном фильме Гайдая и в литературном первоисточнике Михаила Булгакова расписаны блюда, которые были на пиру у знаменитого царя.
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Источник:

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Метки: Еда   Прошлое   интересное   история   книги   советские фильмы   
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12  комментариев
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2k
lekha-fil 5 часов назад
Это КОМЕДИЯ! А не документальный фильм. Как задолбали эти разборщики, "давящие умняка".
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8k
Billi_Bons 46 минут назад
Это художественный фильм, да ещё и комедия. Может автор ещё рассмотрит этот шедевр кинематографии на соответствие историческим событиям, наличие того или иного реквизита в кадре? Автор, там пачка Мальборо демонстрируется, да и ещё много чего.
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11k
Валерий Викторович 2 часа назад
Колит - воспаление толстой кишки, собирательный термин. А какое заболевание желудка было, автор?
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9k
a_komolow 2 часа назад
Скудное меню!
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17k
Corvus Corax 2 часа назад
"Сегодня это деликатес, который можно встретить только в очень дорогих ресторанах русской кухни"
Нет проблем, 240= за полкило... Рассольники варил с ними не раз...
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341
Александр Зотов 3 часа назад
Щучья голова по царски - это один из самых известных рецептов Руси. Его довольно легко приготовить и сейчас: щучью голову без глаз и жабр, обёрнутую фольгой и обложенную чесноком, отправить в духовку на полчаса.
--------
её и нафаршировать чем-нибудь можно ещё
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6k
ZORRO 3 часа назад
анисовая водка - редкая дрянь
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16k
Дядюшка Ау 4 часа назад
Автор противоречит сам себе :
1. "Есть мнения, что на столе Иоанна IV не могло быть ни красной, ни чёрной икры"
2. "Сом, стерлядь, щука - эти рыбные блюда частенько подавали на пиру"

Автор, а стерлядь это рыбка из семейства осетровых. Как там у Пушкина? "Шекснинска стерлядь золотая"... Шексна впадает в Волгу в черте города Рыбинска Ярославской области (в те времена Рыбная слобода). На гербе этого города есть медведь с секирой, как символ Ярославской области и 2 стерлядки. Да. Воочию наблюдал пойманную в Шексне стерлядь где-то в 74-75 году. Браконьерством.
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2k
Трям 4 часа назад
.охуенный пост! на столе, бля, было всего 4 блюда!
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10k
Ivan 4 часа назад
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