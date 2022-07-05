Была ли икра заморская: настоящее меню Ивана Грозного

754
6
В известном фильме Гайдая и в литературном первоисточнике Михаила Булгакова расписаны блюда, которые были на пиру у знаменитого царя.
Почки заячьи верчёные, икра чёрная, икра красная, головы щучьи с чесноком... Но что на самом деле ели бояре во главе с Иваном Грозным и за чей счёт банкет, как говорится.
Царь страдал колитом, у него было непростое заболевание желудка. Ну и он совершенно резонно боялся отравления, поэтому на пиру особенно не наедался, скорее больше смотрел, как едят другие.
А ведь трапезы Иоанна IV могли длиться по 10-12 часов, и это могло быть 200, а то и 300 самых разных блюд.
А ведь трапезы Иоанна IV могли длиться по 10-12 часов, и это могло быть 200, а то и 300 самых разных блюд.
×
×
Почки заячьи верчёные
Несмотря на свой колит Грозный обожал жареное мясо. Но в его времена жарить (то есть "вертеть") мясо повара ещё плохо умели, поэтому для этих целей приглашались лучшие татарские кулинары из Казани. Они готовили и те самые заячьи почки.
Сегодня это деликатес, который можно встретить только в очень дорогих ресторанах русской кухни. Предварительно отмыв и вымочив их, чтобы не горчили, почки жарят на маленьких шпажках над огнём. Получается очень нежное блюдо.
Сегодня это деликатес, который можно встретить только в очень дорогих ресторанах русской кухни. Предварительно отмыв и вымочив их, чтобы не горчили, почки жарят на маленьких шпажках над огнём. Получается очень нежное блюдо.
Икра заморская, баклажанная
А вот её на столе Ивана Грозного стоять никак не могло. Баклажаны окажутся на Руси только через 50 лет после смерти Иоанна IV. Икру из них начали готовить только в 19 веке.
Зато уже в 20 веке это икрой будут завалены все магазины и она будет доступна абсолютно каждому. В этом и была ирония, которую добавил, кстати, уже Гайдай. В книге после икры было так: "водка анисовая, приказная, кардамонная, какая желаешь..."
Зато уже в 20 веке это икрой будут завалены все магазины и она будет доступна абсолютно каждому. В этом и была ирония, которую добавил, кстати, уже Гайдай. В книге после икры было так: "водка анисовая, приказная, кардамонная, какая желаешь..."
Икра чёрная, икра красная
Есть мнения, что на столе Иоанна IV не могло быть ни красной, ни чёрной икры, так как до Дальнего Востока Русь тогда не добралась, да и не укрепилась в Каспии.
Но есть исторические свидетельства, что в 16 веке вылавливали и в Волге, и в Москве-реке крупных осетров с икрой. Также при Грозном был основан поморский посёлок Новохолмогоры, откуда везли замечательную красную рыбу в Москву.
Но есть исторические свидетельства, что в 16 веке вылавливали и в Волге, и в Москве-реке крупных осетров с икрой. Также при Грозном был основан поморский посёлок Новохолмогоры, откуда везли замечательную красную рыбу в Москву.
Головы щучьи с чесноком
Сом, стерлядь, щука - эти рыбные блюда частенько подавали на пиру, а сам Иоанн Васильич очень любил щучью икру.
Щучья голова по царски - это один из самых известных рецептов Руси. Его довольно легко приготовить и сейчас: щучью голову без глаз и жабр, обёрнутую фольгой и обложенную чесноком, отправить в духовку на полчаса.
Щучья голова по царски - это один из самых известных рецептов Руси. Его довольно легко приготовить и сейчас: щучью голову без глаз и жабр, обёрнутую фольгой и обложенную чесноком, отправить в духовку на полчаса.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Трагическая история настоящего Маугли, который стал прообразом героя Киплинга
- Ну очень дорогие ошибки
- "Мой начальник - самодур": 13 сотрудников, которые больше не могли молчать
- Инфантильные люди, нелепые выходки которых удивляют окружающих
- Фотоистории невероятных событий
Метки: Еда Прошлое интересное история книги советские фильмы
Новости партнёров
Нет проблем, 240= за полкило... Рассольники варил с ними не раз...
--------
её и нафаршировать чем-нибудь можно ещё
1. "Есть мнения, что на столе Иоанна IV не могло быть ни красной, ни чёрной икры"
2. "Сом, стерлядь, щука - эти рыбные блюда частенько подавали на пиру"
Автор, а стерлядь это рыбка из семейства осетровых. Как там у Пушкина? "Шекснинска стерлядь золотая"... Шексна впадает в Волгу в черте города Рыбинска Ярославской области (в те времена Рыбная слобода). На гербе этого города есть медведь с секирой, как символ Ярославской области и 2 стерлядки. Да. Воочию наблюдал пойманную в Шексне стерлядь где-то в 74-75 году. Браконьерством.