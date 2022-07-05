Была ли икра заморская: настоящее меню Ивана Грозного

А вот её на столе Ивана Грозного стоять никак не могло. Баклажаны окажутся на Руси только через 50 лет после смерти Иоанна IV. Икру из них начали готовить только в 19 веке.

Зато уже в 20 веке это икрой будут завалены все магазины и она будет доступна абсолютно каждому. В этом и была ирония, которую добавил, кстати, уже Гайдай. В книге после икры было так: "водка анисовая, приказная, кардамонная, какая желаешь..."