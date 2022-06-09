Куда пропали вкусные помидоры

В конце 90-х маркетологи Норвегии отобрали все помидоры, что продавались в супермаркетах и при помощи дегустаторов-добровольцев оценивали их вкусовые качества. Больше всего оценок получили те, в которых было много сахаров. Следующим этапом исследования был спрос и выяснилось, что самые покупаемые томаты - твёрдых сортов, вкус которых далёк от тех, что выбрали при первом исследовании. Такие плоды годятся для фаршировки, засола и прочих обработок.

Потом они предложили производителям томатов маркировать товары, чтобы покупатели понимали сахарные они покупают или же твёрдые.

В результате этого исследования потребление томатов в Норвегии увеличилось с пяти до 15-20 кг на душу населения - просто покупатели никак не могли разобраться, какие же именно томаты вкусные.