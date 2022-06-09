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Куда пропали вкусные помидоры

Куда пропали вкусные помидоры

Автор:
09 июня 2022 17:36
Сообщество : RealFishki
Метки: Еда   интересное   исследования   наука   овощи   природа   
1814
6
Кажется, что раньше всё было вкуснее - и мороженое, и лимонады, да и вообще, трава была зеленее. Но вот насчёт помидор даже учёные говорят, что они уже не те. Почему так?
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Источник:

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Метки: Еда   интересное   исследования   наука   овощи   природа   
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31  комментарий
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6k
ZORRO 2 часа назад
когда переехал из Средней Азии в Европу, с удивлением узнал что помидоры могут быть не сладкие (зрелые разумеется)
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39k
Сергей 5 минут назад
Вкус и запах даёт навоз, а от химии ни запаха ни вкуса.
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8k
Мэйсон Второй 6 минут назад
Помню не так давно турков на санкционные помидоры наказали по самые помидоры))) И у нас свои потихоньку начали сажать не в теплицах, а прям в поле. И мы, как-то проезжая мимо полей, увидели табличку что продаются томаты. Заехали прям на поле, там нам несколько пакетов отгрузили замечательных, не крупных (с перепелиное яйцо) помидор. Жена потом закатала. Чудные маринованные помидорчики получились, на один зуб прям. Не то что большой, укусишь, а он растекается по щёкам. Сейчас таких вообще не можем найти. Есть похожие "сливки", но на маринад не годятся, жестковатые слишком.
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1k
klklkl 10 минут назад
Никуда не делись вкусные помидоры. Как и любые другие фрукты-овощи. Только супермаркетам они не выгодны. Стоят дорого потому покупают мало, и хранятся плохо.
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647
Гера 11 минут назад
Даже зимние, тепличные помидоры могут быть вкусные, нужна хорошая подсветка и питание, но вкусный помидор не по карману массовому потребителю, поэтому их не досвечивают и недокармливают, но продают по проходной цене в больших объемах.
А если есть спрос на дорогой продукт, дешевле самолетом их Узбекистана привезти, перевозка дорогая, но на подсветку тратиться не нужно.
В регионах где вкусные местные помидоры вызревают, дальний восток или юг, в сезон на рынках есть местные, очень вкусные томаты, но по цене они не дешевле, а то и дороже Узбекских.
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86
Vargard 15 минут назад
Никуда. Стоят они только порядком
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24k
Ego sum qui sum 16 минут назад
понятно, слишком много селекции
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8k
Dabus 16 минут назад
У меня рядом с домом всегда был большой рынок, на нём розовые мясистые помидоры можно было найти в любое время года. Правда и по цене раза в два дороже чем весь остальной пластик с толстой шкурой.
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2k
5010_BIRD 40 минут назад
"Раньше арбузы, помидоры и яблоки были разными на вкус"
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6k
Кот 40 минут назад
Автору с добрым утром, он видимо с какой то другой планеты. Последние 3-4 года в России настоящий бум помидорный. Даже зимой сравнительно недорого можно найти шикарные розовые помидоры с офигенным вкусом. Просто не надо выбирать из помидор по 49р-90к разных производителей из Турции. Понятное дело что отличные помидоры будут дороже. Ищите дагестанские и азербайджанские и будет вам счастье круглый год. Последнее время великолепные помидоры и краснодарские и воронежские. Выбрать их проще простого: помидор не должен быть белесым. Цвет должен быть глубоким и насыщенным. Чем темнее, тем лучше. А еще теперь в магазинах круглый год редиска, хотя раньше это было чисто сезонный товар. И стало очень много правильной, нашей редиски.

ЗЫ: что там нравится в Норвегии или в прочих европах, нам должно быть вообще до лампочки, может они как раз любят подкрашенный стандарт со вкусом подслащенного пенопласта. Это их дело, равняться на них не стоит.
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30k
Юр21 46 минут назад
"осле Второй мировой войны компании-производители семян просто беспокоились о том, как накормить как можно больше людей", - заметил отмечает один из авторов статьи, профессор Института молекулярной и клеточной биологии Валенсии Антонио Гранелл в комментарии для The Guardia..."
Сцуко, аж всплакнул от нахлынувших чувств... Накормить они собрались... Кроме прибылей капиталиста нихрена не интересует, а помидоры должны были переносить транспортировку и как можно дольше храниться, вот и всё человеколюбие.
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40k
Эльза Вайнц 47 минут назад
Самые вкусные помидоры растут у мамы в теплице.
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0
себепотент 59 минут назад
насчёт помидорОВ - помидоры мужского рода

поставьте мне среднихъ палцоф вниз - на этом сайте нельзя зарегаться и начать постить приколы бля, пойду на пикабуээээ
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0
себепотент 58 минут назад
и даже минус палец себе нельзя как на рыдване X(
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1k
ОТДЕЛ К 59 минут назад
Зимой вкусных нет. Весной и летом из местных тепличных хозяйств появляются нормальные. И вкусные, и ароматные, и не такие дорогие. Это скорее сезонная проблема, когда торгуют теми сортами, которые действительно выведены для долгого хранения, потеряв свои вкусовые свойства.
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163
Александр Долматов Час назад
Вкусные помидоры есть, просто их стало меньше. В статье всё правильно написано, сейчас селекция направлена на повышение технологических качеств плодов, а вкусовые отодвинуты на третий план.
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32
Евгения Час назад
Очень вкусные помидоры на даче! Вокруг них так наскачешься, что даже выросшее говно покажется деликатесом.
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1k
Sergius SPb Час назад
Я уже давно заметил,что у современных продуктов отсутствует вкус,томаты,курица, яйцо куриное,хлеб..... Много чего как из папье-маше.
Фрукты без вкуса видимо из-за того что по теплицам и водопроводная вода полива.
Птицу кормят всяким говном для роста и мышечной массы.
Хлеб можно еще поискать и степень свежести.
Видимо издержки прогресса и перенаселения городов, кормят искусственным дерьмом,подешевле и побольше.
В деревне все по другому.
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1k
Alexandr Час назад
Дебуа, Бычье сердце и с Сливки, остальное в принципе туфта.
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43k
Андрей 2 часа назад
Ну ничего, ситуация улучшается. Из разных городов приходят сообщения, что в квартирах снова стали появляться тараканы, которых не было 20 лет. Так что экология налаживается.
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10k
Сергей 2 часа назад
Потому что срывают недозрелыми, чтоб не выкинуть потом половину.
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715
Виктор Глущенко 2 часа назад
Очень вкусные помидоры я ел в Африке , в Кейптауне . Фирма ДеБирс . И упакованы в картонку по типа яиц .
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