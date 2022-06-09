Куда пропали вкусные помидоры

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Кажется, что раньше всё было вкуснее - и мороженое, и лимонады, да и вообще, трава была зеленее. Но вот насчёт помидор даже учёные говорят, что они уже не те. Почему так?
В конце 90-х маркетологи Норвегии отобрали все помидоры, что продавались в супермаркетах и при помощи дегустаторов-добровольцев оценивали их вкусовые качества. Больше всего оценок получили те, в которых было много сахаров. Следующим этапом исследования был спрос и выяснилось, что самые покупаемые томаты - твёрдых сортов, вкус которых далёк от тех, что выбрали при первом исследовании. Такие плоды годятся для фаршировки, засола и прочих обработок.
Потом они предложили производителям томатов маркировать товары, чтобы покупатели понимали сахарные они покупают или же твёрдые.
В результате этого исследования потребление томатов в Норвегии увеличилось с пяти до 15-20 кг на душу населения - просто покупатели никак не могли разобраться, какие же именно томаты вкусные.
Потом они предложили производителям томатов маркировать товары, чтобы покупатели понимали сахарные они покупают или же твёрдые.
В результате этого исследования потребление томатов в Норвегии увеличилось с пяти до 15-20 кг на душу населения - просто покупатели никак не могли разобраться, какие же именно томаты вкусные.
Куда же делись запах и вкус
В середине 2010-х годов этим вопросом занялся крупный международный коллектив, куда также вошли научные группы из Китая, Испании, Израиля и США. Это напоминало телепередачу "Народная закупка": лабораторные тесты, народная дегустация, сведение данных в общий план.
Было отобрано 160 популярных сортов: как старых, так и недавно выведенных. Дегустировали их 101 испытуемый. Потом количество сортов расширили до 398, захватив данные предыдущих исследований.
Другая часть команды занималась химическим анализов плодов. Они выявили больше 400 органических соединений, входящих в состав и измерили концентрации каждого из них в каждом сорте.
Короче говоря, плоды были исследованы самым тщательным образом и массой самых разных способов.
Было отобрано 160 популярных сортов: как старых, так и недавно выведенных. Дегустировали их 101 испытуемый. Потом количество сортов расширили до 398, захватив данные предыдущих исследований.
Другая часть команды занималась химическим анализов плодов. Они выявили больше 400 органических соединений, входящих в состав и измерили концентрации каждого из них в каждом сорте.
Короче говоря, плоды были исследованы самым тщательным образом и массой самых разных способов.
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Выяснилось, что в современных сортах отсутствовали гены 13-ти веществ, которые отвечают за вкус, цвет, упругость. Часть других генов, важных для вкуса и запаха присутствовала, но не в тех локусах, что в более привлекательных сортах. На вкусовых качествах сказывается не только наличие генов, но и их положение в геноме.
Как же так вышло
Исследования подчеркивают, что вкуса томаты лишились не просто так, а из-за селекции, что есть суть генная модицификая. Только без каких-либо манипуляций с геномом при помощи молекулярных инструментов, которые были освоены к началу XXI века. Конечно же селекционеры не ставили задачей сделать помидоры невкусными, просто приоритетной задачей стала устойчивость к засухе и холоду и высокая урожайность. И опять же, долгий сок хранения и плоды, которые легче переносят транспортировку.
"После Второй мировой войны компании-производители семян просто беспокоились о том, как накормить как можно больше людей", - заметил отмечает один из авторов статьи, профессор Института молекулярной и клеточной биологии Валенсии Антонио Гранелл в комментарии для The Guardian.
Также, во второй половине XX века стало понятно, что на успех овощей и фруктов влияет их внешний вид и аграрии стали делать упор на привлекательность, симметричность, а также надо было сохранить и "транспортабельность", которая выше у плодов незрелых.
Аромат и вкус помидоры потеряли просто потому что выпали из внимания компаний-производителей. Теперь в супермаркетах всё больше сортов, которые легко перевозятся и при этом аппетитно выглядят. Нужно было, чтобы помидоры быстрее краснели, ещё до того, как созреют по-настоящему.
Аромат и вкус помидоры потеряли просто потому что выпали из внимания компаний-производителей. Теперь в супермаркетах всё больше сортов, которые легко перевозятся и при этом аппетитно выглядят. Нужно было, чтобы помидоры быстрее краснели, ещё до того, как созреют по-настоящему.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Еда интересное исследования наука овощи природа
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А если есть спрос на дорогой продукт, дешевле самолетом их Узбекистана привезти, перевозка дорогая, но на подсветку тратиться не нужно.
В регионах где вкусные местные помидоры вызревают, дальний восток или юг, в сезон на рынках есть местные, очень вкусные томаты, но по цене они не дешевле, а то и дороже Узбекских.
ЗЫ: что там нравится в Норвегии или в прочих европах, нам должно быть вообще до лампочки, может они как раз любят подкрашенный стандарт со вкусом подслащенного пенопласта. Это их дело, равняться на них не стоит.
Сцуко, аж всплакнул от нахлынувших чувств... Накормить они собрались... Кроме прибылей капиталиста нихрена не интересует, а помидоры должны были переносить транспортировку и как можно дольше храниться, вот и всё человеколюбие.
Сейчас это даже вспоминать странно.
И лучше вот такой "деревянный" помидор, чем никакого.
поставьте мне среднихъ палцоф вниз - на этом сайте нельзя зарегаться и начать постить приколы бля, пойду на пикабуээээ
Фрукты без вкуса видимо из-за того что по теплицам и водопроводная вода полива.
Птицу кормят всяким говном для роста и мышечной массы.
Хлеб можно еще поискать и степень свежести.
Видимо издержки прогресса и перенаселения городов, кормят искусственным дерьмом,подешевле и побольше.
В деревне все по другому.