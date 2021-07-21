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Этих кадров не должно было быть, или как Гугл/Яндекс карты сделали людей в одночасье знаменитыми

Этих кадров не должно было быть, или как Гугл/Яндекс карты сделали людей в одночасье знаменитыми (21 фото)

Автор:
21 июля 2021 12:02
Сообщество : Юмор
Метки: google maps   Юмор   Яндекс карты   гугл карты   прикол   смех   спалились   
4498
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Герои данной подборки спалились по полной программе. Ну, не ожидали они от картографических онлайн-сервисов такой подставы. Встречайте, новые знаменитости глобальной паутины, которые этому почему-то не рады.
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Метки: google maps   Юмор   Яндекс карты   гугл карты   прикол   смех   спалились   
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18k
Mexanik79 Час назад
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JediJediJedi 44 минуты назад
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Игорь Меншиков 59 минут назад
Какой цвет?,цвет флага РФ
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Nikita 2 часа назад
А почему здесь номера и физиономии не заретушированы? Что-то фейком попахивает...
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