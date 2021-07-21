Этих кадров не должно было быть, или как Гугл/Яндекс карты сделали людей в одночасье знаменитыми

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Герои данной подборки спалились по полной программе. Ну, не ожидали они от картографических онлайн-сервисов такой подставы. Встречайте, новые знаменитости глобальной паутины, которые этому почему-то не рады.
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