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Друзья, перед нами компромат: убойные кадры с Google Maps, которых не должно быть

Друзья, перед нами компромат: убойные кадры с Google Maps, которых не должно быть (21 фото)

Автор:
29 января 2021 16:49
Сообщество : Юмор
Метки: google   google maps   Юмор   застукали   карты   палево   прикол   
6845
21
Спалились, так спалились! Героям этой подборки, наверное, невероятно стыдно, что они так неудачно попали в объектив камер Google Maps. Проснуться знаменитыми - это про них!
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Метки: google   google maps   Юмор   застукали   карты   палево   прикол   
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19  комментариев
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19k
Альберт Час назад
Я гулял с собакой и тоже видел такую машину.
Она нас, похоже, тоже заметила...
Я гулял с собакой и тоже видел такую машину. Она нас, похоже, тоже заметила...
Я гулял с собакой и тоже видел такую машину. Она нас, похоже, тоже заметила...
Я гулял с собакой и тоже видел такую машину. Она нас, похоже, тоже заметила...
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30k
Haratemich Полчаса назад
Друзья, перед нами компромат: убойные кадры с Google Maps, которых не должно быть
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30k
Haratemich Полчаса назад
Друзья, перед нами компромат: убойные кадры с Google Maps, которых не должно быть
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241
Роман 42 минуты назад
Комментарий к фото
про Чехию всем давно все известно ))))
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17k
Ватаку Накомоде Час назад
«Ситуационный пляж» это прям в стиле наших журналистов - создателей хлопка газа, отрицательного роста, подтопления и прочего))
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12k
робт 2 часа назад
"Т - толерантность"
какбэ гугл автоматом блюрит все лица, номера машин, рекламу и т.д.
в свое время был скандал с ИИ гугла, когда он фотки негров определял как обезьян... а зачем блюрить обезьяну?
"Т - толерантность" какбэ гугл автоматом блюрит все лица, номера машин, рекламу и т.д. в свое время был скандал с ИИ гугла, когда он фотки негров определял как обезьян... а зачем блюрить обезьяну?
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12k
MrForstd робт Час назад
ИИ шарит
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41k
VikCom робт Час назад
Д..... Это не деградация...
Д. Это Думать что постить... О как...
Счас в утиль спустят слово ДУМАТЬ....
Пари: кину на номер сотового 100 рублей (российских, ага... Не треснет морда от Белорусских).... 3 минуты....
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41k
VikCom Час назад
Ну вот... 6 минут, а не слили...
И 100 Российских Рублей..... Правильно остаются у меня на счету.
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71k
Спички не игрушка. 2 часа назад
Я постоянно хватаю жену за булки и что тут такого?..
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3k
schmubu Спички не игрушка. Час назад
если свою - то всё норм, продолжай...
хотя... если подумать, то можешь и чужую хватать.
только смотри, чтоб тебе хваталки не поотрывали....
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71k
Спички не игрушка. schmubu Час назад
Надо было тебе жениться по любви..
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3k
schmubu Спички не игрушка. Час назад
я так и делал.
все 4 раза...
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39k
Raush 2 часа назад
Последняя стоит всех остальных...
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2k
petia Raush 54 минуты назад
С начало ну узнал, думал обезьяна.
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41k
VikCom 2 часа назад
Пишите сразу: ДЕГРАДИРОВАТЬ? ЭТО СЮДА.....
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3k
schmubu VikCom Час назад
да это говнотроль из канады лайкодрочит между своими говновбросами.
не обращай внимания, здесь много таких у2,718банов.
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VikCom schmubu Час назад
Да я не против деградации...
Но в рамках приличия...
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