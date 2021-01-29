Друзья, перед нами компромат: убойные кадры с Google Maps, которых не должно быть

Спалились, так спалились! Героям этой подборки, наверное, невероятно стыдно, что они так неудачно попали в объектив камер Google Maps. Проснуться знаменитыми - это про них!
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Она нас, похоже, тоже заметила...
какбэ гугл автоматом блюрит все лица, номера машин, рекламу и т.д.
в свое время был скандал с ИИ гугла, когда он фотки негров определял как обезьян... а зачем блюрить обезьяну?
Д. Это Думать что постить... О как...
Счас в утиль спустят слово ДУМАТЬ....
Пари: кину на номер сотового 100 рублей (российских, ага... Не треснет морда от Белорусских).... 3 минуты....
И 100 Российских Рублей..... Правильно остаются у меня на счету.
хотя... если подумать, то можешь и чужую хватать.
только смотри, чтоб тебе хваталки не поотрывали....
все 4 раза...
не обращай внимания, здесь много таких у2,718банов.
Но в рамках приличия...