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Компрометирующие кадры с Google Maps, которых не должно было быть

Компрометирующие кадры с Google Maps, которых не должно было быть (18 фото)

Автор:
17 сентября 2020 10:55
Сообщество : Юмор
Метки: google maps   гугл карты   палево   прикол   смех   спалились   юмор   
1408
18
Герои данного поста спалились по полной программе. Жили они себе спокойно и даже не подразумевали, что современные технологии так серьезно могут войти в их жизнь и подмочить репутацию.

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Метки: google maps   гугл карты   палево   прикол   смех   спалились   юмор   
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683
Афраний Полчаса назад
Вопрос только,кто и зачем сливает это в инет? Вчера утром шёл на работу,мужик лежит на газоне.Подошёл посмотреть мёртвый или просто спит,ночью холодно было.Живой,промычал он что-то,повозмущался по своему.Я ни фоткал,ни в интернеты не скидывал.
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683
Афраний Bobik 12 минут назад
А ещё они говорят что-то,про политику конфедициальности..
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Бизнес должен откликаться внутри тебя Бизнес должен откликаться внутри тебя Неожиданные находки на Google картах, которые сделают ваш день Неожиданные находки на Google картах, которые сделают ваш день Гениальные житейские хитрости, которые хочется немедленно попробовать Гениальные житейские хитрости, которые хочется немедленно попробовать Они спалились и это было щииикарно! Они спалились и это было щииикарно! Ребята, вы спалились! Ребята, вы спалились! Откровенные сцены, которые не должны были попасть на Яндекс и Google-карты Откровенные сцены, которые не должны были попасть на Яндекс и Google-карты
Stan from Russia

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