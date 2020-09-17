Компрометирующие кадры с Google Maps, которых не должно было быть

Герои данного поста спалились по полной программе. Жили они себе спокойно и даже не подразумевали, что современные технологии так серьезно могут войти в их жизнь и подмочить репутацию.

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1. Камеры компании Гугл всегда оказываются в нужном месте и в нужное время 0 Источник:

2. За такое можно и в суд подать 0 Источник:

3. Ничего необычного, листайте дальше 0 Источник:

4. Как и где отдыхать - это личное дело каждого человека. Согласны? 0 Источник:

5. Как правильно рассаживать гостей на свадьбе 0 Источник:

6. Конфиденциальность 80 уровня 0 Источник:

7. А на что готовы вы ради ровного загара? 0 Источник:

8. Это лето было жарким 0 Источник:

9. Хороший тамада и конкурсы интересные 0 Источник:

10. Удивлены? Тогда вы давно не посещали российскую глубинку 0 Источник:

11. Усталость может застать абсолютно в любом месте 0 Источник:

12. Когда заметил камеру Гугл и решил скреативить 0 Источник:

13. Молодые родители поймут 0 Источник:

14. Не грози Южному централу, попивая сок у себя в квартале 0 Источник:

15. За подобные поступки должно быть стыдно 0 Источник:

16. Когда растешь на американских боевиках 0 Источник: