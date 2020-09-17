Компрометирующие кадры с Google Maps, которых не должно было быть

Герои данного поста спалились по полной программе. Жили они себе спокойно и даже не подразумевали, что современные технологии так серьезно могут войти в их жизнь и подмочить репутацию.
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Метки: google maps гугл карты палево прикол смех спалились юмор
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