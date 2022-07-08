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Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ застрелен в спину во время выступления перед избирателями

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ застрелен в спину во время выступления перед избирателями

Автор:
08 июля 2022 12:13
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Синдзо Абэ   Япония   выстрел   покушение   премьер-министр Японии Абэ   убийство   
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В Японии совершено покушение на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Выстрел из дробовика в политика был произведен во время его выступленияв городе Нара, где он произносил предвыборную речь перед выборами в верхнюю палату японского парламента.

Синдзо Абэ произносил речь, когда раздались выстрелы. Сообщается, что в него выстрелили через несколько минут после того, как он начал говорить возле главного железнодорожного вокзала. Он схватился за грудь, когда рухнул на землю, его рубашка была перепачкана кровью, но он смог говорить, прежде чем потерял сознание.Общественная телекомпания NHK показала кадры, на которых видно, как Абэ падает после выстрелов на улице, а несколько охранников бегут к нему.

Согласно первым сообщениям, пострадавший был госпитализирован, но «не подавал признаков жизни». По поступившей позже информации, Абэ находился в сознании, когда его отправили на вертолете в больницу.

Японские СМИ сообщили, что экс-премьер Синдзо Абэ находится в состоянии сердечно-легочной недостаточности.

Как пишет МК, в Японии масс-медиа часто используют термин «в состоянии сердечной недостаточности» для описания ситуаций, в которых жертвы уже нет в живых, но врач еще не подписал свидетельство о смерти. Произошло ли это в случае с Абэ, пока неясно.

Полиция задержала мужчину по подозрению в покушении на убийство и изъяла у него пистолет. На фотографиях, размещенных в социальных сетях в пятницу, видно, как подозреваемого удерживают на земле со связанными руками.

Как выяснилось позже, покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершил 40-летний Тэцуя Ямагами, бывший моряк, ранее он служил в силах самообороны. Ямагами дважды выстрелил в спину экс-премьера из самодельной двустволки.

Мотивы злоумышленника пока точно неизвестны, однако он уже заявил полиции, что был «недоволен» политиком и «хотел его убить».

На записях с места происшествия видно, что Абэ несколько секунд продолжал стоять на ногах. Это позволяет предположить, что нападавший использовал мелкую дробь. Стрелял он из самодельного двуствольного обреза дробовика, перетянутого черной изолентой и мешком для мусора.

Выходец из семьи известных политиков (его дед Нобусуке Киши тоже был премьер-министром страны), Синдзо Абэ вошел в историю как дольше всех возглавлявший правительство премьер-министр Японии.

На время премьерства Синдзо Абэ пришлось восстановление после катастрофического землетрясения, цунами и аварии на АЭС в Фукусиме. Как раз в период нахождения во главе правительства Абэ впервые за последние 200 лет отрекся от трона Японии император Акихито, а на трон взошел новый монарх император Нарухито.

Синдзо Абэ ушел в отставку в 2020 году, сославшись на состояние здоровья. Сообщалось, что Абэ с подросткового возраста страдает колитом, неизлечимым воспалительным заболеванием кишечника. Это же заболевание стало причиной и его предыдущей внезапной отставки с поста премьер-министра и лидера Либерально-демократической в 2007 году, после чуть более года пребывания в должности.

В правительстве на фоне покушения был срочно создан кризисный штаб, действующий премьер-министр Фумио Кисида незамедлительно прибыл в Токио. Для этого он прервал собственное агитационное турне по северо-востоку страны.

В воскресенье в Японии должны состояться выборы в Палату советников Императора – верхнюю палату национального парламента. 74 советника будут избраны в 45 избирательных округах префектур.

Как сообщает РГ, Синдзо Абэ совершил десять официальных визитов в Россию и провел почти тридцать встреч с президентом Владимиром Путиным. Абэ «заработал репутацию самого пророссийского японского лидера за всю историю».

Будучи премьером, Абэ много раз публично заявлял, что намерен разрешить территориальный спор с Россией — о принадлежности островов Южной Курильской гряды. Москва считает эти территории законной частью РФ. Между Москвой и Токио с конца Второй Мировой войны так и не подписан мирный договор.

В 2018-м Путин выразил готовность подписать мирный договор без каких-либо предварительных условий, но Абэ не ответил на это предложение. При этом японцам разрешили посещать Курильские острова без виз — из гуманитарных соображений.

При Абэ Токио настаивал на создании специальной системы права и управления Южными Курилами, но власти РФ отказались. «Чрезвычайно болезненно осознавать, что ухожу, не разрешив вопросы, в том числе не заключив мирный договор с Россией», — говорил сам японский экс-премьер.

Американцы в соцсетях уже иронизируют на тему покушения на Абэ, постя мемы с Байденом, который по своему обыкновению обвиняет в произошедшем Путина. "Шутка" вполне может стать пророческой — западным партнёрам не впервой видеть руку Кремля там, где её нет.


UPD. По данным представителя правящей Либерально-демократической партии Японии, Абэ умер в больнице префектуры Нара, куда был доставлен после покушения.

Глава реанимационного отделения в ходе специальной пресс-конференции рассказал, что Синдзо Абэ поступил к ним "в состоянии остановки сердца" и, несмотря на все старания врачей, спасти его жизнь не удалось. По словам медиков, смерть была констатирована в 17:03 по местному времени (11:03 мск).

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Синдзо Абэ   Япония   выстрел   покушение   премьер-министр Японии Абэ   убийство   
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18  комментариев
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2k
friday2009 Час назад
И дед премьер-министр, и двоюродный дядя. Портфели тоже по наследству передаются?
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1k
КАКАнгел 21 минуту назад
так япония вроде нам не друг уже. так что пофигу.
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3k
Евгений 38 минут назад
бывший премьер-министра страны Синдзо Абэ - ВСЁ!
https://tass.ru/proisshestviya/15163383?utm_source=yxnews&utm_medium=desktophttps://tass.ru/proisshestviya/15163383?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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4k
Горожанин 56 минут назад
Не дай Бог Петров и Боширов в отпуск в Японию намылились. ЦРУ ради них и обвинения России никаких Абэ не пожалеет.
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59k
SAndre Час назад
Путин уже виноват?
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3k
Ухалус Посовиномус Час назад
Поправив шапочку из фольги, предположу: убийство - чистая политическая заказуха, чтоб опять не начал с россией дружить. С учетом растущих реваншистских настроений в японии в отношении курил и корейского острова (не помню название), можно предположить, что пора расквартировывать "посейдоны" у берегов японии
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4k
Hugo_RnD Час назад
охрана, конечно, сказочная - после первого выстрела стояли и смотрели, как стрелок подошёл ближе, прицелился и ещё раз выстрелил...
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3k
Babangdida Час назад
Стана непуганых идиотов! Началась стрельба, а все стоят и смотрят, будто телевизор и даже сместились вперёд!!! А если нападавший начнёт себе путь к бегству дробовиком проделывать!? Второй вопрос - чем помогло Японии самое рестриктивное оружейное законодательство!? И куда подевалась честь самураев, которые поменяли катану на дробовик!?
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11k
Джон Уик 2 часа назад
Первый выстрел был мимо?
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Вроде как, порох дымный. Самопал?
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