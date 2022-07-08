Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ застрелен в спину во время выступления перед избирателями

Полиция задержала мужчину по подозрению в покушении на убийство и изъяла у него пистолет. На фотографиях, размещенных в социальных сетях в пятницу, видно, как подозреваемого удерживают на земле со связанными руками.

Как выяснилось позже, покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершил 40-летний Тэцуя Ямагами, бывший моряк, ранее он служил в силах самообороны. Ямагами дважды выстрелил в спину экс-премьера из самодельной двустволки.

Мотивы злоумышленника пока точно неизвестны, однако он уже заявил полиции, что был «недоволен» политиком и «хотел его убить».

На записях с места происшествия видно, что Абэ несколько секунд продолжал стоять на ногах. Это позволяет предположить, что нападавший использовал мелкую дробь. Стрелял он из самодельного двуствольного обреза дробовика, перетянутого черной изолентой и мешком для мусора.