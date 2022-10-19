«Оставьте парня в покое»: в Нижнем Новгороде суд оправдал тренера по рукопашному бою, который защищал жену от восьмерых нетрезвых росгвардейцев

Больше года назад Николай Кукушкин с женой гуляли по Нижнему Новгороду. С ними был его друг, он тоже был с супругой.

По дороге им встретилась группа росгвардейцев. Восемь человек, все в гражданском и, как показала дальнейшая экспертиза, под парами алкоголя. Как утверждал Николай, и как позже доказали на суде - гвардейцы решили познакомиться с девушками. А потом якобы попытались их увести.

И началась драка: сначала досталось приятелю Николая - ему сломали челюсть. Тогда Кукушкин достал нож и ранил троих гвардейцев. Один из них, Михаил Рапоян, позже скончался в больнице.

Николая обвинили в убийстве и покушении на убийство, и арестовали. Полтора года он провёл в тюрьме - именно столько времени заняло следствие. И после рассмотрения его дела присяжными, Кукушкина отпустили на свободу прямо в зале суда. Все шесть присяжных сошлись на том, что Николай защищал себя и окружающих.

Это было довольно громкое дело, даже сделали репортаж. Как в нём утверждается:

«Пока это лишь вердикт присяжных, впереди ещё вынесение приговора. Но он должен быть основан именно на этом вердикте».