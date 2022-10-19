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«Оставьте парня в покое»: в Нижнем Новгороде суд оправдал тренера по рукопашному бою, который защищал жену от восьмерых нетрезвых росгвардейцев

«Оставьте парня в покое»: в Нижнем Новгороде суд оправдал тренера по рукопашному бою, который защищал жену от восьмерых нетрезвых росгвардейцев

Автор:
19 октября 2022 15:21
Сообщество : Криминал
Метки: Нижний Новгород   николай кукушкин   покушение   росгвардейцы   рукопашный бой   суд присяжных   тренер   убийство   
1676
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Дело не ограничилось обычной дракой - одного из росгвардейцев он убил. Тем не менее, суд присяжных встал на его сторону.

Больше года назад Николай Кукушкин с женой гуляли по Нижнему Новгороду. С ними был его друг, он тоже был с супругой.

По дороге им встретилась группа росгвардейцев. Восемь человек, все в гражданском и, как показала дальнейшая экспертиза, под парами алкоголя. Как утверждал Николай, и как позже доказали на суде - гвардейцы решили познакомиться с девушками. А потом якобы попытались их увести.

И началась драка: сначала досталось приятелю Николая - ему сломали челюсть. Тогда Кукушкин достал нож и ранил троих гвардейцев. Один из них, Михаил Рапоян, позже скончался в больнице.

Николая обвинили в убийстве и покушении на убийство, и арестовали. Полтора года он провёл в тюрьме - именно столько времени заняло следствие. И после рассмотрения его дела присяжными, Кукушкина отпустили на свободу прямо в зале суда. Все шесть присяжных сошлись на том, что Николай защищал себя и окружающих.

Это было довольно громкое дело, даже сделали репортаж. Как в нём утверждается:

«Пока это лишь вердикт присяжных, впереди ещё вынесение приговора. Но он должен быть основан именно на этом вердикте».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Нижний Новгород   николай кукушкин   покушение   росгвардейцы   рукопашный бой   суд присяжных   тренер   убийство   
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27  комментариев
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26k
Киры4 53 минуты назад
Хоть одна хорошая новость.
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 3 минуты назад
чудовищные росгвардейцы сейчас людей гражданских из Херсона эвакуируют...от наступа фашистов наркомана
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24k
Михаил Сметанкин 12 минут назад
Фига се! Шанс оправдания практически ровнялся нулю, потому что хоть и по неосторожности, но статья была убийство, а по ней оправданий практически не бывает. А тут еще и росгвардейцы. Я как минимум ожидал условку.
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2k
Артур Будкин 14 минут назад
Д'Артаньян
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−15
Сигизмунд Лазаревич 15 минут назад
Да и остальных рахитов из гвардии уволить.
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1k
Moon24 17 минут назад
Как толерантненько - нетрезвые . По сути - пьяные оборзевшие скоты . Правильно убил , это необходимая оборона и очистка общества от генетического мусора
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6k
Андрей Мишкин 17 минут назад
Приговор в кассации не устоит! Вот вам крест на пузе.
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418
Vladimir Tolkunov 17 минут назад
Не понимаю, росгвардейцы в штатском, это же просто гражданские в штатском.
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
росгвардейы в гражданской одежде...надо было ват так написать..РОСГВАРДЕЙЦЫ ПУТИНА..
*ципсошник)
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9k
Izrin Maria Полчаса назад
При случае - не буду ждать, пока меня или моих близких покалечат. Постараюсь насмерть не убивать... если не будут сильно напрашиваться.
Соотношение сил восемь против двоих, первый удар за росгвардией (повлёкший тяжкие телесные повреждения) и защита женщин - достаточно, чтобы наградить! НАШЕГО защитника.
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5k
Котэ Полчаса назад
хорошо, если он не виноват - тогда виноваты быдлогвардейцы? предлагаю их всех расстрелять, ибо государевы люди, с них и спрос больше
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6k
Алексей Полчаса назад
Ну полтора года все равно потерял из-за гопников в погонах. Я так вообще всю эту братию стараюсь по большой дуге обходить, ибо рядом с ними себя ощущаешь в большей опасности, чем в темном переулке с лысыми качками.
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3k
Денис 41 минуту назад
Напоминает произведения Дюма.
Гвардейцы, которых победил один.
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28k
Levyathan 43 минуты назад
На самом деле, очень жалко, что такой приговор считается скорее исключением, чем правилом, а следствие ведется полтора года.

А вот таких ублюдков, сажать просто необходимо:
"Военнослужащие на следствии, напротив, утверждали, что вели себя корректно, а на них с нецензурной бранью напали двое агрессивных и озлобленных мужчин."
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8k
Shtoppi 44 минуты назад
И че, теперь нужно смотреть как бухие отморозки, тем паче из рг, творят что хотят? Их то наверное только пожурили по старой традиции и отправили дальше "покой" граждан охранять? Как себя защищать? Законы недоделанные работают на преступников, а те и рады стараться. Даже росгвардейцы беспределят по гражданке, зная что их прикроют и отмажут.
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1k
Александр Потёмкин 44 минуты назад
Что за жизнь такая пошла? Чтоб прогуляться с женой/подругой "по бульвару", с собой нужен нож? А, типа, "защитники Отечества" ведут себя как гопота из 90-х...
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60k
Опиум для народа 50 минут назад
А кто-то что-то ожидал другого от этих штурмовиков? Туда ж одно быдло идёт. Все чести мундиров давно заросли говном.
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