«Оставьте парня в покое»: в Нижнем Новгороде суд оправдал тренера по рукопашному бою, который защищал жену от восьмерых нетрезвых росгвардейцев

Дело не ограничилось обычной дракой - одного из росгвардейцев он убил. Тем не менее, суд присяжных встал на его сторону.
Больше года назад Николай Кукушкин с женой гуляли по Нижнему Новгороду. С ними был его друг, он тоже был с супругой.
По дороге им встретилась группа росгвардейцев. Восемь человек, все в гражданском и, как показала дальнейшая экспертиза, под парами алкоголя. Как утверждал Николай, и как позже доказали на суде - гвардейцы решили познакомиться с девушками. А потом якобы попытались их увести.
И началась драка: сначала досталось приятелю Николая - ему сломали челюсть. Тогда Кукушкин достал нож и ранил троих гвардейцев. Один из них, Михаил Рапоян, позже скончался в больнице.
Николая обвинили в убийстве и покушении на убийство, и арестовали. Полтора года он провёл в тюрьме - именно столько времени заняло следствие. И после рассмотрения его дела присяжными, Кукушкина отпустили на свободу прямо в зале суда. Все шесть присяжных сошлись на том, что Николай защищал себя и окружающих.
Это было довольно громкое дело, даже сделали репортаж. Как в нём утверждается:
«Пока это лишь вердикт присяжных, впереди ещё вынесение приговора. Но он должен быть основан именно на этом вердикте».
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Распутин и его смерть. Загадка прошлого века
- Убить Кима: о двух секретных операциях по устранению корейских лидеров
- Врачу дали пожизненный срок за убийство жены и дочери "ядовитым" мячом для йоги
- Самые знаменитые убийства в истории человечества
- ФСБ предотвратила убийство журналиста Владимира Соловьёва
*ципсошник)
Соотношение сил восемь против двоих, первый удар за росгвардией (повлёкший тяжкие телесные повреждения) и защита женщин - достаточно, чтобы наградить! НАШЕГО защитника.
Гвардейцы, которых победил один.
А вот таких ублюдков, сажать просто необходимо:
"Военнослужащие на следствии, напротив, утверждали, что вели себя корректно, а на них с нецензурной бранью напали двое агрессивных и озлобленных мужчин."