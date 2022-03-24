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Митрофан Никитин: предсмертные откровения человека, выстрелившего в тело Ленина

Митрофан Никитин: предсмертные откровения человека, выстрелившего в тело Ленина (4 фото)

Автор:
24 марта 2022 15:41
Сообщество : RealFishki
Метки: Ленин   Митрофан Никитин   выстрел   покушение   предсмертная записка   самоубийство   тело   цель   
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Ничто не предвещало ЧП в этот весенний день 1934 года. Но некий гражданин Митрофан Никитин начал стрелять прямо в Мавзолее, выбрав в качестве цели саркофаг с телом вождя. Охрана среагировала быстро, но мужчина не дался живым в руки.

Это покушение на тело вождя мирового пролетариата стало первым в истории. 19 марта в место последнего приюта Владимира Ильича пришёл посетитель. Согласно материалам, собранным исследователями, поведение мужчины показалось часовым подозрительным уже на входе.

Он пронёс с собой пистолет, собираясь расстрелять тело Ильича, размещенное в саркофаге. Но благодаря молниеносной реакции охраны и бдительных посетителей не успел сделать ни одного выстрела. Правда, в соответствии с альтернативной точкой зрения, выстрелить он всё же успел, и несколько раз. Но ни одна пуля не достигла цели.


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Поняв, что затея обречена на провал, Никитин покончил с собой. Но есть и предположение, что выстрел в грудь был случайным: палец просто соскользнул, когда его хватали за руки, пытаясь обезвредить. Однако опровержением этой версии служит факт наличия предсмертной записки, обнаруженной в кармане незадачливого террориста.

В ней он писал, что почитает за счастье погибнуть за русский народ. А ещё выражает протест против рабства, голода и террора. Их причинами он считал Ленина, который, по мнению Никитина, и привёл страну к такому состоянию. В записке также содержался призыв к властям: ««Опомнитесь, что вы делаете? Куда страну завели? Ведь всё катится по наклонной плоскости в бездну!»


В соответствии с данными, полученными из надёжного источника (Карла Паукера – одного из сотрудников специального органа государственной безопасности СССР – ОГПУ), при себе у погибшего имелись и другие письма. Довольно сумбурного характера.

Одни из посланий адресовалось секретарю Пролетарского райкома партии Кулькову. Все обнаруженные бумаги были направлены помощнику Сталина Александру Поскребышеву.


В материалах дела кроме них не было других данных. Кроме информации о террористе. Никитин появился на свет в 1888 году, жил в областном городе Подмосковья, трудился в совхозе «Прогресс». Данные по делу были засекречены, а свидетелям был дан чёткий приказ хранить молчание. И неудивительно, ведь пытавшийся покуситься на мертвеца человек предъявлял прошлой и нынешней власти страшные обвинения, подчёркивая, что в стране процветают мошенничество, воровство, зверство, а всё «честное и красивое вымирает с каждым днем».

Именно эти слова содержались в предсмертной записке Никитина, факт наличия которой подтверждал, что даже в случае успешной реализации своего странного замысла он не собирался оставаться в живых.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ленин   Митрофан Никитин   выстрел   покушение   предсмертная записка   самоубийство   тело   цель   
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8  комментариев
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5k
Олег Данилов 53 минуты назад
За какой русский народ он хотел погибнуть?
Але ребята, революция была про то что кучка буржуев хотела убить миллионы крестьян и рабочих.
Стреляешь в большевиков- стреляешь в народ, по другому никак...
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2k
cfhfwby 7 минут назад
В принципе, я согласен только с одним: нужно прекратить показ мумии Ленина, закрыть вход, превратить в склеп и вполне прилично, и все остаются при своем мнении: одним теперь не придется вопить и исходить слюнями о незахороненности вождя, другим останется склеп для преклонения.
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37k
jonnyD Час назад
Он был первым , но не единственным .. На мертвого Ленина было покушений больше , чем на живого.
Револьвер , молоток , кувалда , булыжник ... дважды , в 1967-м и в 1973-м гремели взрывы - пояса смертников , саркофаг не пострадал , но жертвы рядом были....
А вот 19 января 2015 года Ильича хотели оживить , - двое активистов группы с характерным названием «Синий всадник» принесли на Красную площадь бутылки со святой водой и стали обливать ею Мавзолей с криками: «Встань и иди!».
К сожалению , Ленин не встал , а активистов задержала полиция....
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−32
Thomsen Час назад
Ну, в сравнении с тем, что произошло в мавзолее 1 сентября 1973-го, это просто невинная выходка.
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1k
Copycat 2 часа назад
Так оказывается ещё тогда были люди которые голосили что все пропало что страну угробили что всё вот вот развалится)

но время показало что после этого не смотря на войну ссср наоборот "выстрелил" (правда потом его развалили)
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143
дмитрий Copycat Час назад
долбанутые либерасты всегда были
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