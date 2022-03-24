Митрофан Никитин: предсмертные откровения человека, выстрелившего в тело Ленина

Это покушение на тело вождя мирового пролетариата стало первым в истории. 19 марта в место последнего приюта Владимира Ильича пришёл посетитель. Согласно материалам, собранным исследователями, поведение мужчины показалось часовым подозрительным уже на входе.

Он пронёс с собой пистолет, собираясь расстрелять тело Ильича, размещенное в саркофаге. Но благодаря молниеносной реакции охраны и бдительных посетителей не успел сделать ни одного выстрела. Правда, в соответствии с альтернативной точкой зрения, выстрелить он всё же успел, и несколько раз. Но ни одна пуля не достигла цели.