Митрофан Никитин: предсмертные откровения человека, выстрелившего в тело Ленина

Ничто не предвещало ЧП в этот весенний день 1934 года. Но некий гражданин Митрофан Никитин начал стрелять прямо в Мавзолее, выбрав в качестве цели саркофаг с телом вождя. Охрана среагировала быстро, но мужчина не дался живым в руки.
Это покушение на тело вождя мирового пролетариата стало первым в истории. 19 марта в место последнего приюта Владимира Ильича пришёл посетитель. Согласно материалам, собранным исследователями, поведение мужчины показалось часовым подозрительным уже на входе.
Он пронёс с собой пистолет, собираясь расстрелять тело Ильича, размещенное в саркофаге. Но благодаря молниеносной реакции охраны и бдительных посетителей не успел сделать ни одного выстрела. Правда, в соответствии с альтернативной точкой зрения, выстрелить он всё же успел, и несколько раз. Но ни одна пуля не достигла цели.
Поняв, что затея обречена на провал, Никитин покончил с собой. Но есть и предположение, что выстрел в грудь был случайным: палец просто соскользнул, когда его хватали за руки, пытаясь обезвредить. Однако опровержением этой версии служит факт наличия предсмертной записки, обнаруженной в кармане незадачливого террориста.
В ней он писал, что почитает за счастье погибнуть за русский народ. А ещё выражает протест против рабства, голода и террора. Их причинами он считал Ленина, который, по мнению Никитина, и привёл страну к такому состоянию. В записке также содержался призыв к властям: ««Опомнитесь, что вы делаете? Куда страну завели? Ведь всё катится по наклонной плоскости в бездну!»
В соответствии с данными, полученными из надёжного источника (Карла Паукера – одного из сотрудников специального органа государственной безопасности СССР – ОГПУ), при себе у погибшего имелись и другие письма. Довольно сумбурного характера.
Одни из посланий адресовалось секретарю Пролетарского райкома партии Кулькову. Все обнаруженные бумаги были направлены помощнику Сталина Александру Поскребышеву.
В материалах дела кроме них не было других данных. Кроме информации о террористе. Никитин появился на свет в 1888 году, жил в областном городе Подмосковья, трудился в совхозе «Прогресс». Данные по делу были засекречены, а свидетелям был дан чёткий приказ хранить молчание. И неудивительно, ведь пытавшийся покуситься на мертвеца человек предъявлял прошлой и нынешней власти страшные обвинения, подчёркивая, что в стране процветают мошенничество, воровство, зверство, а всё «честное и красивое вымирает с каждым днем».
Именно эти слова содержались в предсмертной записке Никитина, факт наличия которой подтверждал, что даже в случае успешной реализации своего странного замысла он не собирался оставаться в живых.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Как сейчас выглядят бодибилдеры, которые завязали со спортом
- Фотографии В. И. Ленина, которые мало кто видел
- Чем дольше смотришь, тем смешнее: 20 нелепых татуировок
- Жизнь Авраама Руссо до и после покушения
- 45-летней женщине удалили из мочевого пузыря стеклянный стакан
Понравилось25
Але ребята, революция была про то что кучка буржуев хотела убить миллионы крестьян и рабочих.
Стреляешь в большевиков- стреляешь в народ, по другому никак...
Револьвер , молоток , кувалда , булыжник ... дважды , в 1967-м и в 1973-м гремели взрывы - пояса смертников , саркофаг не пострадал , но жертвы рядом были....
А вот 19 января 2015 года Ильича хотели оживить , - двое активистов группы с характерным названием «Синий всадник» принесли на Красную площадь бутылки со святой водой и стали обливать ею Мавзолей с криками: «Встань и иди!».
К сожалению , Ленин не встал , а активистов задержала полиция....
но время показало что после этого не смотря на войну ссср наоборот "выстрелил" (правда потом его развалили)