В Японии за 50 рублей можно безопасно уничтожить свое прошлое

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В Японии можно обнаружить множество странных товаров и услуг. Но даже на этом пестром фоне лавочка, где оказывают услуги по по дроблению компьютерных жестких дисков, определенно выделяется.
Мастерская "Уничтожь темное прошлое" — это уникальное место, где каждый может безопасно уничтожить свои конфиденциальные цифровые данные, разробив свой старый диск в специальной машине всего за 100 иен (50 рублей). Магазин в Токио начал предоставлять эту услугу в 2020 году, когда все большее число владельцев персональных компьютеров начали ломать голову над тем, как обезопасить свои личные данные после замены компьютера. Владельцы магазина купили профессиональную машину для уничтожения жестких дисков и начали предлагать людям возможность безопасно избавиться от потенциально компрометирующих данных. Магазин, расположенный в подвале здания в высокотехнологичном районе Токио Акихабара, использует профессиональный уничтожитель жестких дисков Nitto Zoki DB-60PRO. Вам надо лишь заплатить 100 иен и передать диск, который вы хотите уничтожить, сотруднику. Он вставит его в машину, нажмет на кнопку, и четыре стальных стержня с гидравлическим приводом проткнут хранилище данных, делая его непригодным для использования.
Когда услуга стала вирусной в японских социальных сетях, многие люди утверждали, чсто гораздо проще уничтожить свой диск, ударив по нему молотком или провертев дырки дрелью. Но многим нравится более безопасный способ утилизации дисков - ведь, если разбить диск, мелкие кусочки пластика или металла могут отлететь и поранить человека.
Еще одним аспектом, который был подвергнут тщательному анализу в интернете, является цена. Для Японии 100 иен - смехотворно малая сумма, даже для несложной услуги. Однако, как говорит владелец бизнеса, идея состоит не в получении прибыли, а в том, чтобы убедить людей в качестве обслуживания. Заплатив и получив квитанцию, клиенты чувствуют себя комфортнее, поскольку оплачиваемая работа налагает на исполнителя ответственность, а бесплатная — нет. Знание, это платная услуга, помогает людям чувствовать себя более комфортно в уверенности, что их диск будет должным образом уничтожен. А после того, как операция по прокалыванию завершится, клиенты могут оставить диск в магазине для надлежащей утилизации или забрать его домой в качестве сувенира.
Еще одним аспектом, который был подвергнут тщательному анализу в интернете, является цена. Для Японии 100 иен - смехотворно малая сумма, даже для несложной услуги. Однако, как говорит владелец бизнеса, идея состоит не в получении прибыли, а в том, чтобы убедить людей в качестве обслуживания. Заплатив и получив квитанцию, клиенты чувствуют себя комфортнее, поскольку оплачиваемая работа налагает на исполнителя ответственность, а бесплатная — нет. Знание, это платная услуга, помогает людям чувствовать себя более комфортно в уверенности, что их диск будет должным образом уничтожен. А после того, как операция по прокалыванию завершится, клиенты могут оставить диск в магазине для надлежащей утилизации или забрать его домой в качестве сувенира.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Человека поранить могут... Но речь же вроде как про ипонцев?
-походу байки про умственные способности япов сильно преувеличены. Мягко говоря.