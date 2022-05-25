В Японии за 50 рублей можно безопасно уничтожить свое прошлое

Когда услуга стала вирусной в японских социальных сетях, многие люди утверждали, чсто гораздо проще уничтожить свой диск, ударив по нему молотком или провертев дырки дрелью. Но многим нравится более безопасный способ утилизации дисков - ведь, если разбить диск, мелкие кусочки пластика или металла могут отлететь и поранить человека. Еще одним аспектом, который был подвергнут тщательному анализу в интернете, является цена. Для Японии 100 иен - смехотворно малая сумма, даже для несложной услуги. Однако, как говорит владелец бизнеса, идея состоит не в получении прибыли, а в том, чтобы убедить людей в качестве обслуживания. Заплатив и получив квитанцию, клиенты чувствуют себя комфортнее, поскольку оплачиваемая работа налагает на исполнителя ответственность, а бесплатная — нет. Знание, это платная услуга, помогает людям чувствовать себя более комфортно в уверенности, что их диск будет должным образом уничтожен. А после того, как операция по прокалыванию завершится, клиенты могут оставить диск в магазине для надлежащей утилизации или забрать его домой в качестве сувенира.

2022-05-25T17:53:07+03:00