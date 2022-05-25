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В Японии за 50 рублей можно безопасно уничтожить свое прошлое

В Японии за 50 рублей можно безопасно уничтожить свое прошлое

Автор:
25 мая 2022 17:53
Сообщество : Факты
Метки: Япония   жесткий диск   ну вы даете!   расставание с прошлым   удивительное рядом   уничтожение дисков   услуги   факты   
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В Японии можно обнаружить множество странных товаров и услуг. Но даже на этом пестром фоне лавочка, где оказывают услуги по по дроблению компьютерных жестких дисков, определенно выделяется.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Япония   жесткий диск   ну вы даете!   расставание с прошлым   удивительное рядом   уничтожение дисков   услуги   факты   
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10  комментариев
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575
Просто прохожий 2 часа назад
Пока есть спрос и идиоты-будут и такие предложения.
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2k
poбт Полчаса назад
епт
я за бесплатно могу данные уничтожить и еще диск продать
это точно про японию?
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30k
Игорь Час назад
если разбить диск, мелкие кусочки пластика или металла могут отлететь и поранить человека.
========
Человека поранить могут... Но речь же вроде как про ипонцев?
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355
Александр Потёмкин 2 часа назад
Надо взять идею на заметку... "Сожгу ваш школьный дневник за 5-ый класс! Всего за ...
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8k
Barachek_Obachek 2 часа назад
Японцы такие технологичные
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
-" когда все большее число владельцев персональных компьютеров начали ломать голову над тем, как обезопасить свои личные данные после замены компьютера."-
-походу байки про умственные способности япов сильно преувеличены. Мягко говоря.
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25k
Ваня 2 часа назад
это жестоко даже по азиатским понятиям...
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Белая Муха

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