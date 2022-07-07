С какой целью американские индейцы загибали стволы у деревьев на протяжении многих веков?

Согласно истории нескольких культурно родственных племён североамериканских индейцев Апачей, их племена на протяжении многих сотен лет создавали уникальные и ни на что не похожие согнутые деревья на территории всей Северной Америки.
Даже в современное время на такие согнутые зигзагообразные деревья чаще всего можно наткнуться в Аризоне, Нью-Мексико, Оклахоме.
Но зачем индейцы сгибали стволы деревьев?
Индейцы были примитивными, но логически думающими людьми
Если развитые европейские исследователи, путешественники, солдаты и переселенцы активно использовали компасы, геодезические инструменты, системы географического позиционирования, карты и астронавигацию, то индейцам многие из этих вещей (пожалуй кроме астронавигации) были недоступны.
Однако, именно то, как была решена эта проблема, лишний раз напоминает нам, что умные люди, использующие логические рассуждения и изобретательность, встречаются как в примитивных обществах, так и в более развитых.
Деревья, как пути навигации
Коренные американцы использовали деревья как навигацию.
Огромная сеть "индейских лесных троп" была построена задолго до прибытия Колумба и хорошо задокументирована по всей Америке. Даже в настоящее время во многих лесах можно встретить огромное количество согнутых деревьев, которыми пользовались коренные охотники и собиратели, чтобы не заплутать в лестных массивах.
Вот как индейцы создавали "древесные указатели":
Выбирался живой саженец шириной с большой палец в диаметре и высотой примерно 2-3 метра. Это деревце загибалось и направлялось в нужном направлении, а затем фиксировалось в этом положении полосками шкур животных, корой или виноградной лозой, в зависимости от материалов, к которым имел доступ индеец.
Индейцы понимали, что если согнуть молодое деревце и удерживать его в таком положении, то его верхушка будет расти вверх к свету, то есть продолжать расти вверх в месте изгиба. И изгибов у дерева могло быть не одно, а несколько.
Каждый загиб имел определенное значение, чтобы любой путник мог идентифицировать и отличать определенные деревья от всех других деревьев в лесу (какой-то изгиб дерева указывал на ближайшую реку или озеро, какой-то изгиб на обходной путь или наоборот, возможную опасность).
После всех этих шагов дерево нуждалось в периодическом уходе в течение нескольких лет, чтобы оно завершило свой рост. И индейцы расставляли их на всех территориях, которых проживали. Это с раннего детства помогало им понимать, как в любой ситуации находить путь к дому, местам охоты, обходить опасности и преодолевать препятствия.
Также индейцы нередко сгибали деревья специально для того, чтобы прокладывать импровизированные мосты через реки или обрывы и тем самым сокращать путь.
Получившаяся форма дерева была не похожа ни на что, созданное природой. Горизонтальный участок находился достаточно высоко над землей, чтобы его нельзя было спутать с одним из множества упавших деревьев на лесной подстилке и это делало такое дерево видимым на больших расстояниях, даже в снегу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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