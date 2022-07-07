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С какой целью американские индейцы загибали стволы у деревьев на протяжении многих веков?

С какой целью американские индейцы загибали стволы у деревьев на протяжении многих веков?

Автор:
07 июля 2022 10:36
Сообщество : Факты
Метки: в мире   деревья   индейцы   интересно   познавательно   факты   фото   
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Согласно истории нескольких культурно родственных племён североамериканских индейцев Апачей, их племена на протяжении многих сотен лет создавали уникальные и ни на что не похожие согнутые деревья на территории всей Северной Америки.

Даже в современное время на такие согнутые зигзагообразные деревья чаще всего можно наткнуться в Аризоне, Нью-Мексико, Оклахоме.

Но зачем индейцы сгибали стволы деревьев?

Индейцы были примитивными, но логически думающими людьми

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Если развитые европейские исследователи, путешественники, солдаты и переселенцы активно использовали компасы, геодезические инструменты, системы географического позиционирования, карты и астронавигацию, то индейцам многие из этих вещей (пожалуй кроме астронавигации) были недоступны.

Однако, именно то, как была решена эта проблема, лишний раз напоминает нам, что умные люди, использующие логические рассуждения и изобретательность, встречаются как в примитивных обществах, так и в более развитых.

Деревья, как пути навигации

Коренные американцы использовали деревья как навигацию.

Огромная сеть "индейских лесных троп" была построена задолго до прибытия Колумба и хорошо задокументирована по всей Америке. Даже в настоящее время во многих лесах можно встретить огромное количество согнутых деревьев, которыми пользовались коренные охотники и собиратели, чтобы не заплутать в лестных массивах.

Вот как индейцы создавали "древесные указатели":

Выбирался живой саженец шириной с большой палец в диаметре и высотой примерно 2-3 метра. Это деревце загибалось и направлялось в нужном направлении, а затем фиксировалось в этом положении полосками шкур животных, корой или виноградной лозой, в зависимости от материалов, к которым имел доступ индеец.

Индейцы понимали, что если согнуть молодое деревце и удерживать его в таком положении, то его верхушка будет расти вверх к свету, то есть продолжать расти вверх в месте изгиба. И изгибов у дерева могло быть не одно, а несколько.

Каждый загиб имел определенное значение, чтобы любой путник мог идентифицировать и отличать определенные деревья от всех других деревьев в лесу (какой-то изгиб дерева указывал на ближайшую реку или озеро, какой-то изгиб на обходной путь или наоборот, возможную опасность).

После всех этих шагов дерево нуждалось в периодическом уходе в течение нескольких лет, чтобы оно завершило свой рост. И индейцы расставляли их на всех территориях, которых проживали. Это с раннего детства помогало им понимать, как в любой ситуации находить путь к дому, местам охоты, обходить опасности и преодолевать препятствия.

Также индейцы нередко сгибали деревья специально для того, чтобы прокладывать импровизированные мосты через реки или обрывы и тем самым сокращать путь.

Получившаяся форма дерева была не похожа ни на что, созданное природой. Горизонтальный участок находился достаточно высоко над землей, чтобы его нельзя было спутать с одним из множества упавших деревьев на лесной подстилке и это делало такое дерево видимым на больших расстояниях, даже в снегу.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   деревья   индейцы   интересно   познавательно   факты   фото   
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6  комментариев
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21
Konstantin Kuts Полчаса назад
Меня терзают смутные сомнения. Зачем человеку, который вырос на этой местности, нужны там какие-то указатели? А если указатели, так сказать, для дружественной стороны, то там же всё равно не обозначено куда это направление приведёт.
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165
ghor 9 минут назад
А мы в тайге, до сих пор, зарубки ставим...
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3k
Copycat 17 минут назад
Я играл в Асассинс крид 3 и думаю что сгибали что бы индейским асассинам было удобней по ним паркурить
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2k
Димон 22 минуты назад
Там племена были и крайне кровожадные, зачем кому то давать подсказку? понять не могу, а для себя не нужны они, ибо местность их дом родной. наоборот должны были больше маскироваться.
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