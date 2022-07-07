С какой целью американские индейцы загибали стволы у деревьев на протяжении многих веков?

Если развитые европейские исследователи, путешественники, солдаты и переселенцы активно использовали компасы, геодезические инструменты, системы географического позиционирования, карты и астронавигацию, то индейцам многие из этих вещей (пожалуй кроме астронавигации) были недоступны.

Однако, именно то, как была решена эта проблема, лишний раз напоминает нам, что умные люди, использующие логические рассуждения и изобретательность, встречаются как в примитивных обществах, так и в более развитых.

Деревья, как пути навигации