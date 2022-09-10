FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Железнодорожники 42 поста • 51 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Железнодорожники 
Поезда-гиганты длиной в 7 км. Что о них известно?

Поезда-гиганты длиной в 7 км. Что о них известно?

Автор:
10 сентября 2022 09:57
Сообщество : Железнодорожники
Метки: Железнодорожники   в мире   интересно   поезда   познавательно   факты   фото   
644
5

Представьте, что вы попали на железнодорожный переезд, а перед вашими глазами бегут вагоны поезда-гиганта. Всего 660 вагонов. Длина поезда — 7.5 м. Сколько вы простоите на переезде? Никак не меньше получаса. А то и больше.

Поезда-рекордсмены ездят в четырех странах мира – в Канаде, Бразилии, ЮАР и Австралии. Но можно вспомнить поезд по маршруту Экибастуз-Целиноград, который перевозил в 1986 год руду на расстояние около 300 км. В состав поезда входили 440 вагонов, длина поезда составила 6,5 км.

Но это история, а вот как выглядят поезда-гиганты в наше время.


Австралия

Австралия долгие годы держит рекорды по длине поездов. Так, поезд компании ​​BHP для перевозки руды состоит из 682 вагонов. Длина состава 7,3 км. Грузоподъемность – 82 000 тонн. Чтобы было понятно, много это или мало, то вес руды, который перевозит этот поезд, равен весу 24 Эйфелевых башен.

×
×

А что касается длины пассажирских поездов, то и здесь Австралия на первом месте. Поезд “Ган” состоит из 44 вагонов, его длина 1.3 км. Он ходит по маршруту Аделаида - Дарвин, путь занимает трое суток.


Канада

Национальная железная дорога Канады использует для перевозки грузов двухъярусные контейнерные поезда. Средняя длина поездов, перевозящих насыпные грузы, составляет 3 км, для поездов с другим видами грузов разрешенная длина составляет от 3,7 до 4,2 км.


ЮАР

В ЮАР использую поезда длиной в 3,2 км. И тоже в основном для перевозки руды. Поезд состоит в среднем из 342 вагонов, которые тянут за собой 5 электровозов. Причем 2 электровоза находятся посередине состава. Длина маршрута составляет 841 километр.


Бразилия

В Бразилии сверхдлинные поезда используют для перевозки древесины и железной руды. Средняя длина поезда 3,2 км, расстояние 900 км, в состав входит около 330 вагонов.


А что же другие страны и Россия?

В список не попали Китай, потому что там длина самых длинных поездов составляет “всего” 220 вагонов, и США, в которых длина поезда законодательно ограничена 180 вагонами. Что же касается России, то у нас длинные поезда не используются из-за большого количества населенных пунктов. Ну представьте себе поезд, который растянулся сразу на 2-3 города? Поэтому в России в пассажирском поезде может быть не более 22 вагонов, а в грузовом поезде не более 110 вагонов.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Железнодорожники"
Метки: Железнодорожники   в мире   интересно   поезда   познавательно   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Котэ 51 минуту назад
из Экибастуза возят и возили уголь, ни какой руды там ни когда не было
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
MrMopnex 7 минут назад
"Что же касается России, то у нас длинные поезда не используются из-за большого количества населенных пунктов. Ну представьте себе поезд, который растянулся сразу на 2-3 города?"
Серьёзно?? В России расстояние между городами 2-3 километра? И прям населённый пункт следует за населённым пунктом? Объяснение для ребёнка возраста детского сада, чтоб отстал...
В Бразилии площадь заселения 20 чел/кв.км. В Китае так вообще 130 чел/кв.км, против РФ 8 чел/кв.км
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Carex 7 минут назад
Сразу видно копипаст. Для примера: 44 вагона длинна поезда 1,3,км,= длинна вагона 29м.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
126k
Аааа 15 минут назад
Все рекорды по количеству вагонов в одном составе в нашей стране в 50ые годы были обусловлены тем, что не хватало паровозов. А не хватало их по причине уничтожения или выработки ресурса во время войны.
Как только паровозов (а потом тепловозов, электровозов и т.п.) стало хватать, необходимость в длинных поездах пропала.

А вот ЮАРовские длинные поезда я не понимаю. Зачем в один длинный поезд нужно 5 электровозов, если проще состав разбить на 5 отдельных поездов покороче? Видимо, там своя логика, и свои причины, о которых я не знаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
737
Lexx Полчаса назад
И 660 гружёных вагонов тащит один какой то древний маневровый тепловоз? Да ну на фиг, картинка не оттуда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

261170



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Несуществующая Финляндия, защитный кофеин и другие увлекательные факты обо всём на свете
Несуществующая Финляндия, защитный кофеин и другие увлекательные факты обо всём на свете
Чудеса, оставленные историей нам в наследство
Чудеса, оставленные историей нам в наследство
Набирающие популярность в сообществах
Рацион вождя народов: какие блюда предпочитал Сталин?
Рацион вождя народов: какие блюда предпочитал Сталин?
Старые, но не бесполезные итальянские линкоры «Конте ди Кавур»
Старые, но не бесполезные итальянские линкоры «Конте ди Кавур»
Как получить вознаграждения за участие в выборах
Как получить вознаграждения за участие в выборах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Что случилось?

Лучшие демотиваторы
А так хотелось...

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#факты#интересное#СССР#в мире#авто аварии#Приколы#Ynews#Елизавета II
#Юмор#прикол#подборка#животные#фотографии#дтп#автомир#Прошлое#познавательно#Разное
#интересно#люди#забавно#картинки#автомобили#позитив#аварии#удивительно#кино#Россия
Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете Кто построил крепости-звёзды по всей планете? Кто построил крепости-звёзды по всей планете? Ранчо размером с Молдавию. Кому понадобился такой огромный участок Ранчо размером с Молдавию. Кому понадобился такой огромный участок С какой целью американские индейцы загибали стволы у деревьев на протяжении многих веков? С какой целью американские индейцы загибали стволы у деревьев на протяжении многих веков? 4 или 5: сколько всё-таки океанов у Земли? 4 или 5: сколько всё-таки океанов у Земли? Помнят только 20 человек: на каком «русском» языке говорят на Аляске Помнят только 20 человек: на каком «русском» языке говорят на Аляске

На что жалуетесь?

Вернуться