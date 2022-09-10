Поезда-гиганты длиной в 7 км. Что о них известно?

Поезда-рекордсмены ездят в четырех странах мира – в Канаде, Бразилии, ЮАР и Австралии. Но можно вспомнить поезд по маршруту Экибастуз-Целиноград, который перевозил в 1986 год руду на расстояние около 300 км. В состав поезда входили 440 вагонов, длина поезда составила 6,5 км.

Но это история, а вот как выглядят поезда-гиганты в наше время.





Австралия

Австралия долгие годы держит рекорды по длине поездов. Так, поезд компании ​​BHP для перевозки руды состоит из 682 вагонов. Длина состава 7,3 км. Грузоподъемность – 82 000 тонн. Чтобы было понятно, много это или мало, то вес руды, который перевозит этот поезд, равен весу 24 Эйфелевых башен.