Поезда-гиганты длиной в 7 км. Что о них известно?

Представьте, что вы попали на железнодорожный переезд, а перед вашими глазами бегут вагоны поезда-гиганта. Всего 660 вагонов. Длина поезда — 7.5 м. Сколько вы простоите на переезде? Никак не меньше получаса. А то и больше.
Поезда-рекордсмены ездят в четырех странах мира – в Канаде, Бразилии, ЮАР и Австралии. Но можно вспомнить поезд по маршруту Экибастуз-Целиноград, который перевозил в 1986 год руду на расстояние около 300 км. В состав поезда входили 440 вагонов, длина поезда составила 6,5 км.
Но это история, а вот как выглядят поезда-гиганты в наше время.
Австралия
Австралия долгие годы держит рекорды по длине поездов. Так, поезд компании BHP для перевозки руды состоит из 682 вагонов. Длина состава 7,3 км. Грузоподъемность – 82 000 тонн. Чтобы было понятно, много это или мало, то вес руды, который перевозит этот поезд, равен весу 24 Эйфелевых башен.
А что касается длины пассажирских поездов, то и здесь Австралия на первом месте. Поезд “Ган” состоит из 44 вагонов, его длина 1.3 км. Он ходит по маршруту Аделаида - Дарвин, путь занимает трое суток.
Канада
Национальная железная дорога Канады использует для перевозки грузов двухъярусные контейнерные поезда. Средняя длина поездов, перевозящих насыпные грузы, составляет 3 км, для поездов с другим видами грузов разрешенная длина составляет от 3,7 до 4,2 км.
ЮАР
В ЮАР использую поезда длиной в 3,2 км. И тоже в основном для перевозки руды. Поезд состоит в среднем из 342 вагонов, которые тянут за собой 5 электровозов. Причем 2 электровоза находятся посередине состава. Длина маршрута составляет 841 километр.
Бразилия
В Бразилии сверхдлинные поезда используют для перевозки древесины и железной руды. Средняя длина поезда 3,2 км, расстояние 900 км, в состав входит около 330 вагонов.
А что же другие страны и Россия?
В список не попали Китай, потому что там длина самых длинных поездов составляет “всего” 220 вагонов, и США, в которых длина поезда законодательно ограничена 180 вагонами. Что же касается России, то у нас длинные поезда не используются из-за большого количества населенных пунктов. Ну представьте себе поезд, который растянулся сразу на 2-3 города? Поэтому в России в пассажирском поезде может быть не более 22 вагонов, а в грузовом поезде не более 110 вагонов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Серьёзно?? В России расстояние между городами 2-3 километра? И прям населённый пункт следует за населённым пунктом? Объяснение для ребёнка возраста детского сада, чтоб отстал...
В Бразилии площадь заселения 20 чел/кв.км. В Китае так вообще 130 чел/кв.км, против РФ 8 чел/кв.км
Как только паровозов (а потом тепловозов, электровозов и т.п.) стало хватать, необходимость в длинных поездах пропала.
А вот ЮАРовские длинные поезда я не понимаю. Зачем в один длинный поезд нужно 5 электровозов, если проще состав разбить на 5 отдельных поездов покороче? Видимо, там своя логика, и свои причины, о которых я не знаю.