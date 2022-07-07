FISHKINET
Сообщество Юмор 15179 постов • 2915 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Художник с юморком обыгрывает образы знаменитых людей и персонажей

Художник с юморком обыгрывает образы знаменитых людей и персонажей

Автор:
07 июля 2022 09:39
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   знаменитости   игра слов   рисунки   фото   чайный гриб   
861
18

Художник под незаурядным ником Чайный Гриб «рисует рисунки», как он сам себя описывает в своём паблике. Под этой всеобъемлющей фразой может скрываться вообще всё что угодно.

А он знаете что делает? Он мастерски играет словами, схожими по созвучию. Да так искусно, что сдерживать улыбку было сложно. И да, мы проиграли в этом нелёгком деле! Попробуйте, может у вас получится оставаться серьёзным при просмотре работ автора 🙂


И тысяча штурмовиков!

×
×

Спорим, что Лорд Ситхов в шляпе соберёт кассу побольше, чем его классический товарищ?


Ну, с каждым бывает

Всем хой, как говорится!

Йохохо и бутылка рейва!

Джек жив, как вы понимаете

В новой роли Лео был бы великолепен. Впрочем, как и всегда.


All you need is love, товарищи

Сюда бы ещё добавить строчки из другой песни, из той, где вечно молодой.


Спасибо, но больше не надо, Квентин!

Немного электроники

Новый мир для Ктулху

Немного классики

Итак, сколько вам было годиков, когда вы узнали, что легендарное «асисяй» является искажённым словом «отвечай»?

Федя, дичь (какая-то)!

Не спокойной ночи, малыши

Усатый, слегка потрёпанный жизнью Хрюша — это то, что мы заслужили! И как же он прекрасен в своём новом амплуа 🙂


Теоретически и относительно

Естественно, запивая всё это дело холодненьким пенным!

Кажется, это были неправильные пчёлы

Слово! И, кажется, последнее 🙂

Не ходи к нему на встречу, не ходиииииии

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   забавно   знаменитости   игра слов   рисунки   фото   чайный гриб   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
553
HalloFreeSpace 2 часа назад
Ну так себе ... ни юмора ни графики ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1131850



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что сказал Александр III маме террориста на просьбу о помиловании сына
Что сказал Александр III маме террориста на просьбу о помиловании сына
20 лживых новостей, которые разносятся по сети и засоряют наш мозг
20 лживых новостей, которые разносятся по сети и засоряют наш мозг
События на Украине 6- 7 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 6- 7 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Почему советские автобусы красили в жёлтый цвет
Почему советские автобусы красили в жёлтый цвет
У каких стран нефть закончится быстрее всех
У каких стран нефть закончится быстрее всех
6 великих российских композиторов, о которых все слышали, но не все слушали
6 великих российских композиторов, о которых все слышали, но не все слушали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Миндальная связь

Лучшие демотиваторы
История о том, как у меня отжимали ПК

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#забавно#дтп#история#аварии#США#маразм#Ynews
#Юмор#Разное#интересно#люди#картинки#новости#кино#удивительно#искусство#конфликт
#прикол#в мире#факты#автомобили#автомир#Россия#сатира#природа#авто аварии#знаменитости
6 великих российских композиторов, о которых все слышали, но не все слушали 6 великих российских композиторов, о которых все слышали, но не все слушали Молодой египтянин добавляет себя на фотографии знаменитостей Молодой египтянин добавляет себя на фотографии знаменитостей Забавные и нелепые статуи известных людей Забавные и нелепые статуи известных людей Парень создал аккаунт, в котором смешивает внешность звезд Парень создал аккаунт, в котором смешивает внешность звезд Звёзды, которые забавно реагируют на папарацци Звёзды, которые забавно реагируют на папарацци Девушка пародирует фото звёзд и блогеров Девушка пародирует фото звёзд и блогеров

На что жалуетесь?

Вернуться