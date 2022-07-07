Художник с юморком обыгрывает образы знаменитых людей и персонажей

А он знаете что делает? Он мастерски играет словами, схожими по созвучию. Да так искусно, что сдерживать улыбку было сложно. И да, мы проиграли в этом нелёгком деле! Попробуйте, может у вас получится оставаться серьёзным при просмотре работ автора 🙂

И тысяча штурмовиков!