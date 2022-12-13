17 забавных косплеев на знаменитостей, которые блогер-юморист смастерил из того, что нашёл под рукой

Творческим людям всегда нужны примеры для вдохновения, чтобы суметь создать что-нибудь эдакое. Публичные люди и различные знаменитости отлично подходят для этой роли. Блогер Bodi Imita реализовался в крайне необычном хобби — он косплеит популярных личностей, используя для этого не крутые и дорогие костюмы, а обычные предметы, которые можно без труда отыскать в любом доме.