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17 забавных косплеев на знаменитостей, которые блогер-юморист смастерил из того, что нашёл под рукой

17 забавных косплеев на знаменитостей, которые блогер-юморист смастерил из того, что нашёл под рукой

Автор:
13 декабря 2022 09:43
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   знаменитости   косплей   фантазия   фото   
506
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Творческим людям всегда нужны примеры для вдохновения, чтобы суметь создать что-нибудь эдакое. Публичные люди и различные знаменитости отлично подходят для этой роли. Блогер Bodi Imita реализовался в крайне необычном хобби — он косплеит популярных личностей, используя для этого не крутые и дорогие костюмы, а обычные предметы, которые можно без труда отыскать в любом доме.

Во время создания образов юморист обязательно старается соблюдать детали и цветовую гамму начального снимка. Не меньшее внимание уделяется передаче мимики и позированию. Благодаря соединению этих нехитрых составляющих, блогер получает восхитительный результат. Забавные коллажи без труда рассмешат и поднимут настроение каждому, кто решит с ними ознакомиться.


Певица Дженнифер Лопес

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Модель Белла Хадид


Для создания своих восхитительных образов парень использует в буквальном смысле всё, что сможет найти под рукой. В ход идут ложки, еда, канцелярия, губки для посуды и многое другое.


Певица Амала Ратна Зандиле Дламини, более известна, как Doja Cat


Рэпер Lil Nas X


Певица Адель


Актриса Зендея


Звезда реалити-шоу и актриса Ким Кардашьян


Модель Кайли Дженнер


Музыкант Гарри Стайлс


Хэлли Берри


Селена Гомес


Забавные косплеи юмориста нравятся многим людям. Подтверждением тому являются тысячи лайков и просмотров. Сегодня пародист сумел привлечь на свою страницу 93 тысячи подписчиков. Довольно неплохо с учётом минимальных затрат на костюмы.


Рианна


Бритни Спирс


Леди Гага


Ариана Гранде


Дженна Ортега в роли Уэнздей Аддамс

Блогер отлично передал всю серьёзность героини Уэнздей Аддамс, которую сыграла Дженна Ортега. Кстати, совсем недавно (23 ноября) вышел сериал с её участием под названием «Уэнздей». Новинку уже можно посмотреть на некоторых платформах и сервисах. Сериал о девочке-подростке, обладающей экстрасенсорными способностями, снял Тим Бёртон.


Энн Хэтэуэй

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Метки: Юмор   забавно   знаменитости   косплей   фантазия   фото   
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4  комментария
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2k
MPEG-8 2 часа назад
Не блогер-юморист, а гомосек ряженый.
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Евгений Полчаса назад
До этого постили тётку страшнючую, тоже хз что творит, считает что это смешно. Здесь то же самое. Ну не смешно же, даже убого выглядит.
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11
Охотник Час назад
Косплей и кривляние - разные вещи!
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216
И Ш Час назад
Мужик кревляется. Уберите. Сотрите. Пока многие не посмотрели...
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